Fokus im heutigen US-Handel meinerseits auf Nike (Ticker: NKE) nach gestrigen Quartalszahlen und Tesla (Ticker: TSLA) nach gerade veröffentlichten „Deliveries". ► Nike WKN: 866993 | ISIN: US6541061031 | Ticker: NKE ► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA Wall Street Ausblick 02.10.2024 –  Tesla und Nike im Fokus Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien  Trading |🔴 Nike und Tesla Handelsideen 🔴 & Ausblick Zunächst Nike: Einschätzung zu den Quartalszahlen hatte ich ja bereits in der Analyse heute früh gepostet, in der Vorbörse bis jetzt rund 630k Stücke gehandelt, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 14.1 Millionen Stücke um, ATR(22) = $1.95. Hier noch einmal ein kurzer Überblick über die Zahlen: 🔸EPS: $0.70 (est. $0.52) 🔸Revenue: $11.59B (est. 11.65B) 🔸Greater China Rev: $1.67B (est. $1.62B) 🔸Inventory: $8.3B (est $8.12B) 🔸Keine Guidance 🔸Verschiebt zuvor angekündigten Investor Day Wie heute früh bereits geschrieben, liegt mein Fokus zur Eröffnung auf der $82 Marke, ein Bruch tiefer machte einen Drive mit Ziel $80 denkbar, eventuell zur Eröffnung ein kurzer Pop, mit Halten unter der $84 Marke, den man dann als "back through Open" und Momentum Drive unter $82 handeln könnte. Nike Chartanalyse – m30: Dann Tesla: vor Beginn der US-Handelssitzung mit Deliveries, die auf mcih einen guten Eindruck machen, aber ausgehend von der vorbörslichen Reaktion (rund -2.5% initial) größtenteils eingepreist scheinen. Demnach lieferte Tesla im dritten Quartal 462.890 Fahrzeuge aus, was marginal über der Erwartung der Wall Street von rund 462.000 lag. Die Gesamtproduktion im dritten Quartal betrug 469.796 Fahrzeuge, Tesla gab außerdem bekannt, dass das Unternehmen im Quartal 6.9 GWh Energiespeicher eingesetzt hat, entsprechend einem Anstieg von 73% gegenüber dem Vorjahr. Short wäre ich die Aktie ausgehend von diesen Zahlen zunächst nur ungerne, sollte es allerdings nach der Eröffnung der Wall Street zu einem Fall und Halten unter den gestrigen Tagestiefs um $248 kommen, so wären weitere Abschläge mit Ziel im Bereich um $235 durchaus denkbar. Auf der Oberseite dürfte der Fokus auf der $260 Marke liegen, ein Bruch höher aktivierte die Jahreshochs um $270 als erstes anzuvisierendes Ziel. Tesla Chartanalyse – m30:

