Heutiger Fokus meinerseits im US-Handel auf dem Nasdaq 100 (Ticker: US100), Tesla (Ticker: TSLA) und Micro Strategy (Ticker: MSTR). â–ș Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA â–ș Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 â–ș Micro Strategy WKN: 722713 | ISIN: US5949724083 | Ticker: MSTR Wall Street Ausblick 14.10.2024 – Tesla, Micro Strategy und Nasdaq 100 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔮 Nasdaq 100, Tesla, Micro Strategy Handelsideen 🔮 & Ausblick ZunĂ€chst der Nasdaq 100: ist unter der 20.500 Punkte Marke in den letzten Tag, folgend auf die ĂŒber der Erwartung liegende US Inflation „eng“ geworden, sieht vor Eröffnung der Wall Street nun einen potenziellen Breakout ĂŒber dieses Level. Sollten wir zur Eröffnung um 15:30 Uhr nun zu sehen bekommen, dass wir oberhalb von 20.500 Punkten halten können, kann ich mir bereits heute oder dann in den kommenden Tagen gut eine Lauf in Richtung der 20.700 Punkte Marke, eventuell auch eine Attacke aufs Allzeithoch vorstellen. Nasdaq 100 Chartanalyse – m30:   Dann TSLA: nach dem Robotaxi-Event am Donnerstag und den AbschlĂ€gen in der Tesla-Aktie von mehr als 8%, dĂŒrfte der Fokus heute zunĂ€chst auf der 220 liegen, hier verlĂ€uft der Volumen-gewichtete Durchschnittspreis von Freitag. Aktuell zeichnet sich in der Aktie ein Gap von etwa einem Prozent ab (Stand: 13:20 Uhr deutscher Zeit), bereits jetzt mehr als 1.24 Millionen StĂŒcke gehandelt. Zur Wall Street Eröffnung eventuell noch einmal ein kurzer, aggressiverer Flush, sollten wir aber deutlich ĂŒber den Tiefs von Freitag um 214/215 halten bzw. ĂŒber 220 nach 16 Uhr, sehe ich eine gute Chancen eines Bounces zurĂŒck in Gefilde um 230/235. Tesla Chartanalyse – m30:   Dann MSTR: auch bei Krypto-Aktien kommt etwas Bewegung rein, wir hatten ja bereits in unserer Bitcoin-Betrachtung am vergangenen Samstag ein durchaus positives Bild skizziert:  Infolgedessen könnte nun auch die Aktie von Micro Strategy / MSTR interessant sein. Die Aktie hatte am 08.08.2024 einen Aktien-Split von 10 zu 1, infolgedessen ist nun deutlich mehr LiquiditĂ€t in der Aktie verfĂŒgbar, der Shares Float umfasst nun rund 183 Millionen StĂŒcke. Am Freitag legte die Aktie um fast 16% zu, sah einen Bruch auf neue Allzeithochs und einen Tagesschluss im Bereich seiner Tageshochs, was in Verbindung mit dem erhöhten, relativen Volumen und einer Bewegung von 2-ATR die Aktie fĂŒr mich fĂŒr ein sogenanntes „2nd Day Play“ interessant werden lĂ€sst. Bis dato wurden in der Vorbörse bereits rund 640k StĂŒcke gehandelt (Stand: 13:30 Uhr, deutscher Zeit), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 12.27 Millionen StĂŒcke um, ATR(22) rund $12, Gap Up von 5.6%. Zum Opening eventuell ein kurzer Flush, dann könnte aber ein Momentum Play via "back through Open" interessant werden, Ziel um 230, eventuell auch 235. Micro Strategy Chartanalyse – m30:  2024 KENNT EINEN SIEGER!   AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

