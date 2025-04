Wie unterscheidet sich der Aktienhandel mit CFDs vom traditionellen Aktienhandel?

Der Handel mit CFDs auf Aktien und der traditionelle Aktienhandel weisen einige wesentliche Unterschiede auf. Beim traditionellen Aktienhandel ist der Anleger Eigentümer der Aktie. Beim CFD Handel schließt der Anleger einen Vertrag mit dem Broker ab, um die Preisdifferenz je nach Handelsrichtung zu zahlen oder zu erhalten. Einer der Hauptunterschiede zwischen diesen beiden Handelsarten ist die Margin und die Hebelwirkung. Beim CFD Handel können Transaktionen für Beträge durchgeführt werden, die das investierte Kapital übersteigen. Dies kann die Rendite einer Anlage potenziell erhöhen, aber auch das Verlustrisiko steigern, wenn sich die Anlage nicht wie erwartet entwickelt. Diese Hebelwirkung ist beim traditionellen Aktienhandel, bei dem der volle Kaufpreis der Aktie im Voraus gezahlt werden muss, nicht möglich. Beim CFD Handel können Anleger darüber hinaus Leerverkäufe tätigen, d. h. sie können von fallenden Kursen profitieren, was beim traditionellen Aktienhandel nicht möglich ist. Es sollte jedoch bedacht werden, dass Investitionen in Aktien CFDs risikoreicher sind als Investitionen in herkömmliche Aktien.