mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.
AAPL.US

AAPL.US - Aktien

Apple Inc
Konto eröffnen
AM BELIEBTESTEN

Keine passenden Ergebnisse ""

Versuchen Sie es mit unserer vollständigen Liste verfügbarer Instrumente

Zur Instrumentenseite
Vergangene Ergebnisse und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
Kostenlose App herunterladen
AKTUELLE NEWS

Bleiben Sie am Puls der Zeit mit unseren aktuellen Nachrichten

Weitere Marktanalysen
ÜBER DAS HANDELSINSTRUMENT

Investieren Sie in Apple Inc OHNE Kommission

Apple Inc. ist ein renommiertes, weltweit tätiges Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb einer breiten Palette von Unterhaltungselektronik spezialisiert hat, darunter Smartphones, PCs, Tablets, Armbanduhren und Zubehör. Zu den wichtigsten Produkten des Unternehmens gehören das iPhone, Mac-Computer, iPad, Apple Watch und Apple TV. Das 1976 von Steve Jobs und Stephen Wozniak gegründete Unternehmen Apple begann als kleines Unternehmen in der Garage der Familie Jobs und hat sich seitdem zu einem diversifizierten Technologiekonzern entwickelt. Im Laufe der Jahre verfolgte Apple eine Wachstumsstrategie, indem es kleine Technologieunternehmen aufkaufte, um sie in seine wachsende Produktpalette zu integrieren. Die Apple-Aktie mit dem Tickersymbol AAPL wird am Nasdaq Global Select Market gehandelt. Am 3. Januar 2023 schloss die Marktkapitalisierung von Apple zum ersten Mal seit 2020 unter 2 Billionen US-Dollar. Im Juni 2022 ist Apple der viertgrößte Hersteller von PCs nach Stückzahlen und der zweitgrößte Mobiltelefonhersteller der Welt. Eine Investition in Apple-Aktien kann aufgrund des stetigen Wachstums und der Dominanz des Unternehmens im Bereich der Unterhaltungselektronik eine attraktive Option für Anleger sein. Die Einführung neuer Produkte, wie z. B. das iPhone 14, zeigt das Engagement von Apple für Innovation und sein Potenzial für Markterfolg. Wie bei jeder Investition gibt es jedoch auch hier Risiken zu beachten. Die künftigen Chancen und Risiken der Apple-Aktie hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die iPhone-Verkäufe, die Marktdurchdringung und der Wettbewerb. Die beste Zeit für den Handel mit Apple-Aktien ist während der Börsenzeiten des Nasdaq Global Select Market. Der Nasdaq ist an regulären Handelstagen von 15:30 bis 22:00 Uhr MEZ geöffnet. Es ist jedoch wichtig, Faktoren wie die Marktvolatilität und Pressemitteilungen zu berücksichtigen, die den Aktienkurs zu bestimmten Tageszeiten beeinflussen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Apple Inc. ein globales Technologieunternehmen ist, das sich durch seine innovativen Produkte einen Namen gemacht hat. Eine Investition in Apple-Aktien, auch über CFDs, kann für Anleger aufgrund der Wachstumsgeschichte und der Dominanz des Unternehmens im Bereich der Unterhaltungselektronik attraktiv sein. Es ist jedoch wichtig, gründliche Nachforschungen anzustellen und die mit jeder Anlageentscheidung verbundenen Risiken zu berücksichtigen.
Gratis*
10 USD
15:30 - 22:00

Interessante Fakten

Bescheidenen Anfänge: Apple Inc., früher unter dem Namen Apple Computers bekannt, wurde am 1. April 1976 von Steve Jobs und Stephen Wozniak gegründet. Berühmt wurde das Unternehmen durch seine frühen PCs und hat sich seitdem zu einem Technologieriesen entwickelt, der sich auf Unterhaltungselektronik, Computersoftware und mehr spezialisiert hat.

Innovativer Branchenführer: Apple hat sich einen Ruf als eines der innovativsten Unternehmen der Welt erworben. Dank seiner engagierten Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist das Unternehmen stets an der Spitze des technologischen Fortschritts und kann sich so trotz Konkurrenz als Branchenführer behaupten.

Börsengang und Wachstum: Apple ging am 12. Dezember 1980 an die Börse und hat sich seitdem zum wertvollsten Unternehmen der Welt entwickelt. Seine Aktien werden an der NASDAQ-Börse unter dem Tickersymbol AAPL gehandelt.

Akquisitionen und Expansionen: In den letzten Jahren hat Apple mehrere bedeutende Akquisitionen getätigt und damit seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, seine Produktpalette im Einklang mit den Fortschritten der Branche zu erweitern. Zu den bemerkenswerten Übernahmen gehören Shazam, Buddybuild, Vrvana und PowerbyPro.

Weltwirtschaftlicher Einfluss: Wäre Apple ein potenzielles Land der Welt, würde es auf der Liste der größten Volkswirtschaften der Welt auf Platz 27 stehen, zwischen Venezuela und Belgien.

Symbolische Produktpreisgestaltung: Als Apple 1976 seine erste Computerreihe auf den Markt brachte, wurde der Preis von Mitbegründer Steve Wozniak wegen der sich wiederholenden Ziffern auf 666,66 Dollar festgelegt.

Überwältigende Hedge-Fonds-Präsenz: Statistiken zeigen, dass 1 von 25 Hedge-Fonds mindestens 10 % ihres Vermögens in Apple investiert haben, was auf die starke Präsenz des Unternehmens in den Anlageportfolios der großen Finanzakteure hinweist.

Meilenstein bei der Marktkapitalisierung: Im August 2018 erreichte Apple einen bedeutenden Meilenstein, indem es das erste börsennotierte US-Unternehmen wurde, das mit mehr als 1 Billion US-Dollar bewertet wurde, und festigte damit seine Position als eines der werthaltigsten Unternehmen der Welt.

Mitgliedschaft in der FAANG-Gruppe: Neben Facebook, Amazon, Netflix und Google von Alphabet gehört Apple zur FAANG-Gruppe, die die fünf beliebtesten und leistungsstärksten US-amerikanischen Technologieunternehmen umfasst.

TOP INSTRUMENTE

Weitere Instrumente einsehen

Alle Aktien

Haben Sie alle Ihre Investments immer griffbereit

Mit der preisgekrönten und einfach zu bedienenden Investment-App von XTB

AKTUELLE NEWS

Bleiben Sie am Puls der Zeit mit unseren aktuellen Nachrichten

Intel Aktie steigt 7 %: Mögliche Apple-Kooperation...

28. November 2025

Chart des Tages 🔴 Dow Jones (12.11.25)

12. November 2025

Teurere Chips, teurere Geräte – TSMC ändert...

7. November 2025
Weitere Marktanalysen
ZUGRIFF ERHALTEN

So investieren Sie in Apple Inc Aktien mit XTB?

1. Konto eröffnen

Füllen Sie das Formular online aus und senden Sie uns die erforderlichen Dokumente zu - ganz ohne unnötige Formalitäten. Die Eröffnung eines Kontos hängt von einer Angemessenheitsbeurteilung ab, die durch einen Test überprüft wird.

2. Einzahlung vornehmen

Wählen Sie eine für Sie geeignete Einzahlungsmethode aus einer Reihe von Möglichkeiten, einschließlich sofortiger und kostenloser Überweisung.

3. Jetzt investieren

Wählen Sie aus 11600+ Finanzinstrumenten.

Jetzt in den Markt einsteigen

1. App herunterladen

Besuchen Sie Ihren App Store und laden Sie sich unsere App komplett kostenlos herunter.

2. Konto eröffnen

Füllen Sie das Formular online aus und senden Sie uns die erforderlichen Dokumente zu - ganz ohne unnötige Formalitäten. Die Eröffnung eines Kontos hängt von einer Angemessenheitsbeurteilung ab, die durch einen Test überprüft wird.

2. Einzahlung vornehmen und investieren

Wählen Sie eine für Sie geeignete Einzahlungsmethode aus einer Reihe von Möglichkeiten, einschließlich sofortiger und kostenloser Überweisung

Machen Sie den ersten Schritt
WARUM XTB?

Warum mit XTB investieren?

Innovative Handelsplattform

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer hauseigenen und preisgekrönten Handelsplattform, um sicherzustellen, dass sie alle Ihre Bedürfnisse erfüllt. Verfügbar als Desktop- und mobile Version.

Sicher und zuverlässig

Wir sind einer der größten börsennotierten Broker der Welt und werden von mehreren renommierten Aufsichtsbehörden reguliert. Wir gehören außerdem Einlagensicherungsfonds an.

Mehrsprachige und hochqualifizierte Kundenbetreuung

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern rund um die Uhr, von Montag bis Freitag.

TOP INSTRUMENTE

Weitere Instrumente einsehen

Alle Aktien
Ausbildung

Entdecken Sie unsere umfassende Wissensdatenbank

Wie funktioniert der Aktienhandel? So gelingt der Einstieg

18 Minute(n) Investieren

Value Aktien: So findest du unterbewertete Aktien in 2026

21 Minute(n) Ratgeber

Von Aktien bis ETFs: Was sind die besten Wertpapiere für Anfänger?

18 Minute(n) Ratgeber
Artikel lesen
FAQ

Sie haben eine Frage?

Eine Investition in Apple kann angesichts der robusten Marke, der konstanten finanziellen Leistung und der kontinuierlichen Innovation eine gute Entscheidung sein. Das Unternehmen hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Werten für seine Aktionäre.

Sie können in Apple investieren, indem Sie die Aktien über ein Broker-Konto kaufen. Wählen Sie einen seriösen Online-Broker, eröffnen Sie ein Konto und platzieren Sie eine Order zum Kauf von Apple-Aktien. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, indirekt über Investmentfonds oder börsengehandelte Fonds (ETFs), die Apple-Aktien enthalten, zu investieren.

Bevor Sie in Apple investieren, sollten Sie wesentliche Faktoren wie die Finanzlage des Unternehmens, die Konkurrenzsituation, die Produktpipeline und Branchentrends berücksichtigen. Gründliche Recherchen, Risikoanalysen und die Abstimmung der Anlageziele mit den Aussichten von Apple sind entscheidend für fundierte Anlageentscheidungen.

Ja, Apple schüttet Dividenden an seine Aktionäre aus. Das Unternehmen hat 2012 nach einer langen Pause wieder mit der Ausschüttung von Dividenden begonnen. Die Dividendenrendite und die Ausschüttung von Apple sind im Laufe der Zeit gestiegen, was das Unternehmen zu einer attraktiven Option für einkommensorientierte Anleger macht.

Investitionen in Apple sind mit bestimmten Risiken verbunden, darunter Marktvolatilität, Wettbewerb, Abhängigkeit von der Verbrauchernachfrage, regulatorische Herausforderungen und globale wirtschaftliche Bedingungen. Es ist wichtig, diese Risiken abzuschätzen und Ihr Anlageportfolio zu diversifizieren, um potenzielle Verluste zu mindern.

Das Potenzial von Apple für langfristiges Wachstum ergibt sich aus seinem Engagement für Innovation, Produktdiversifizierung und Anpassungsfähigkeit an sich entwickelnde Markttrends. Mit seiner starken Markentreue und globalen Präsenz ist Apple gut positioniert, um künftige Wachstumschancen zu nutzen.

Eine Aktie ist eine Art von Wertpapier, das die Beteiligung an einem Unternehmen verkörpert. Sie begründet einen Anspruch auf einen Teil der Vermögenswerte und Erträge des Unternehmens.

Durch den Besitz von Aktien können Sie potenziell vom Wachstum und Erfolg des Unternehmens profitieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Aktien Geld zu verdienen: Dividendenzahlungen (einige Aktien zahlen Dividenden, d. h. Ausschüttungen an die Aktionäre aus den Gewinnen des Unternehmens), Kapitalwertsteigerung (wenn der Kurs einer Aktie, die Sie besitzen, steigt, können Sie die Aktie mit Gewinn verkaufen), Aktiensplits (Wenn ein Unternehmen seine Aktien splittet, gibt es mehr Aktien an die bestehenden Aktionäre aus, wodurch sich die Anzahl der Aktien, die Sie besitzen, erhöht. Auch dies kann zu einer Wertsteigerung Ihrer Anlage führen.).

Es gibt drei Hauptarten von Aktien: Stammaktien (verleihen ihrem Inhaber Stimmrechte bei Aktionärsversammlungen und geben Anspruch auf einen Teil der Unternehmensgewinne in Form von Dividenden), Vorzugsaktien (zahlen Dividenden zu einem festen Satz und haben einen höheren Anspruch auf Vermögenswerte und Erträge als Stammaktien; sind in der Regel aber nicht mit Stimmrechten verbunden) und Optionsscheine (eine Art von Wertpapier, das dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem vorher festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen).

Es ist nicht möglich, eine "gute" erste Aktie zum Kauf zu bestimmen, da das, was eine gute Aktie ausmacht, je nach den finanziellen Zielen und der Risikotoleranz des Einzelnen variieren kann. Es ist wichtig, dass jeder Anleger jede potenzielle Investition gründlich prüft und seine eigene finanzielle Situation berücksichtigt, bevor er einen Kauf tätigt.

Schließe dich weltweit
2 000 000 Investoren an

Jetzt investieren App herunterladen App herunterladen