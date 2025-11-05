ÜBER DAS HANDELSINSTRUMENT

McDonald's ist mehr als nur ein Restaurant – es ist eine globale Kulturikone, die die Essgewohnheiten der Welt verändert hat. Von Drive-Ins in Kleinstädten bis hin zu Flughafenlounges und urbanen Skylines sind die goldenen Bögen von McDonald's ein Symbol für schnelles, erschwingliches und gleichbleibend gutes Essen. Hinter den Burgern und Pommes frites verbirgt sich jedoch ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell, das auf Immobilien, Franchising und globaler Logistik basiert. McDonald's verkauft nicht einfach nur Mahlzeiten – es bietet Komfort auf globaler Ebene, einen Big Mac nach dem anderen.

Wichtige Erkenntnisse

Die größte Fast-Food-Restaurantkette der Welt nach Umsatz

der Welt nach Umsatz Tätig in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Standorten weltweit

mit mehr als Betreibt ein franchise-orientiertes Modell , wobei mehr als 90 % der Filialen im Besitz von Franchisenehmern sind

, wobei mehr als 90 % der Filialen im Besitz von Franchisenehmern sind Bietet weltweit ein einheitliches Menü, das an den lokalen Geschmack angepasst ist

angepasst ist An der New Yorker Börse (NYSE: MCD) notiert und Mitglied des Dow Jones Industrial Average

Innovativ in den Bereichen digitale Bestellungen, Lieferung und Nachhaltigkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Geschäftsmodell

McDonald's erzielt seine Einnahmen in erster Linie durch Franchisegebühren und Immobilienmieten und weniger durch den direkten Betrieb von Restaurants. Die meisten Restaurants sind Franchise-Betriebe, was bedeutet, dass die Franchisenehmer McDonald's für die Nutzung der Marke, Marketingunterstützung und Ladenmieten bezahlen.

Die Einnahmen stammen aus:

Franchise-Gebühren und Lizenzgebühren

Mieteinnahmen aus Immobilien, die McDonald's besitzt und an Franchisenehmer vermietet

aus Immobilien, die McDonald's besitzt und an Franchisenehmer vermietet Unternehmensgeführte Filialen (weniger als 10 % der Standorte)

(weniger als 10 % der Standorte) Partnerschaften mit Liefer-Apps und digitalen Plattformen

Da McDonald's viele seiner Restaurants auf eigenen Grundstücken betreibt, ist das Unternehmen nicht nur als Lebensmittelkonzern, sondern auch als mächtiges Immobilienunternehmen tätig.

Geschäftssegmente

Franchise-Restaurants: Das Herzstück des McDonald’s-Modells, das durch Lizenzgebühren und Mieten wiederkehrende Einnahmen generiert.

Das Herzstück des McDonald’s-Modells, das durch Lizenzgebühren und Mieten wiederkehrende Einnahmen generiert. Unternehmensgeführte Restaurants: Ein kleinerer Teil des Geschäfts, der aus strategischen Gründen direkt von McDonald's verwaltet wird.

Ein kleinerer Teil des Geschäfts, der aus strategischen Gründen direkt von McDonald's verwaltet wird. International Operated Markets (IOM): Umfasst wichtige Märkte wie Großbritannien, Frankreich und Australien, in denen McDonald's stark vertreten ist.

Umfasst wichtige Märkte wie Großbritannien, Frankreich und Australien, in denen McDonald's stark vertreten ist. International Developmental Licensed Markets: Umfasst Märkte wie Lateinamerika, Asien und Afrika, in denen lokale Partner den Betrieb im Rahmen von Lizenzvereinbarungen verwalten.

Anlagecharakteristika

McDonald's gilt weithin als defensive Aktie – ein Unternehmen, das sowohl in starken als auch in schwachen wirtschaftlichen Umfeldern relativ gute Ergebnisse erzielt. Sein globales Franchise-Geschäftsmodell, seine Markentreue und sein beständiger Cashflow machen es sowohl für einkommensorientierte als auch für langfristige Anleger attraktiv.

Stabiler Cashflow aus Franchising

Da mehr als 90 % der Filialen Franchise-Betriebe sind, erzielt McDonald's unabhängig von den lokalen Betriebskosten stetige Lizenz- und Mieteinnahmen. Dies reduziert die Investitionsausgaben und ermöglicht eine schlankere Kostenstruktur.

Immobilien + Branding Moat

McDonald's besitzt wertvolle Grundstücke in Großstädten und profitiert von der Wertsteigerung seiner Immobilien, was eine weitere Ebene langfristiger Sicherheit darstellt. Die weltweite Bekanntheit seiner Marke schützt das Unternehmen zusätzlich vor der Konkurrenz.

Dividendenzuverlässigkeit

McDonald's gehört zu den S&P 500 Dividend Aristocrats und kann auf eine lange Geschichte kontinuierlicher Dividendenerhöhungen zurückblicken – was das Unternehmen zu einer beliebten Wahl für renditeorientierte Anleger macht.

Globale Präsenz mit lokaler Anpassung

McDonald's ist in über 100 Ländern tätig und verfügt über geografisch diversifizierte Einnahmen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber lokalen Konjunkturabschwüngen bieten – allerdings auch mit Wechselkursrisiken verbunden sind.

Wichtige Katalysatoren und Risiken

Wichtige Katalysatoren

Digitale Integration und Lieferintegration: Mobile Bestellungen, digitale Treueprogramme und Lieferplattformen von Drittanbietern (Uber Eats, DoorDash) verbessern den Kundenkomfort und erhöhen den durchschnittlichen Bestellwert. Menüinnovation und Lokalisierung: Durch die Erweiterung des Angebots an gesunden Produkten, pflanzlichen Produkten und regionalspezifischen Artikeln bleibt die Marke über Generationen und Regionen hinweg aktuell. Refranchising-Strategie: McDonald's reduziert weiterhin seine Direktbetriebe und verbessert seine Margen, indem es mehr Standorte auf das Franchise-Modell umstellt. Stadterweiterung und Umbauten: Die Modernisierung von Geschäften und die Konzentration auf kleinere städtische Formate tragen dazu bei, die sich verändernde städtische Demografie zu nutzen.

Wesentliche Risiken

Schwankungen der Rohstoffpreise: Als Lebensmittelunternehmen ist McDonald’s steigenden Inputkosten ausgesetzt – von Rindfleisch und Kartoffeln bis hin zu Verpackungsmaterialien. Druck auf den Arbeitsmarkt: Lohnerhöhungen und Arbeitskräftemangel in wichtigen Märkten können sich auf die Margen der Franchisenehmer auswirken und die Servicegeschwindigkeit beeinträchtigen. Währungsrisiken: Aufgrund der globalen Geschäftstätigkeit sind die Ergebnisse anfällig für Wechselkursschwankungen, insbesondere in Märkten mit schwächeren Währungen. Veränderte Ernährungstrends: Die Verlagerung hin zu gesundheitsbewussten oder auf Nachhaltigkeit bedachten Verbrauchern kann die langfristige Attraktivität mindern, wenn nicht proaktiv darauf reagiert wird.

Kurze Unternehmensgeschichte und wichtige Meilensteine

McDonald’s wurde 1940 als Drive-in in San Bernardino, Kalifornien, von Richard und Maurice McDonald gegründet. In den 1950er Jahren revolutionierte Ray Kroc das Unternehmen, indem er es in ein Franchise-Modell umwandelte und den ersten offiziellen Standort der McDonald’s Corporation in Des Plaines, Illinois, eröffnete.

Durch jahrzehntelange rasante globale Expansion wurde McDonald's zu einem Symbol der Globalisierung und führte weltweit standardisierte Fastfood-Produkte ein. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen auf digitale Innovationen, Lieferpartnerschaften und Nachhaltigkeit konzentriert, um in einer sich wandelnden Konsumlandschaft relevant zu bleiben.