CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
McDonald's Corp
Vergangene Ergebnisse und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
ÜBER DAS HANDELSINSTRUMENT

Investieren Sie in McDonald's Corp OHNE Kommission

McDonald's ist mehr als nur ein Restaurant – es ist eine globale Kulturikone, die die Essgewohnheiten der Welt verändert hat. Von Drive-Ins in Kleinstädten bis hin zu Flughafenlounges und urbanen Skylines sind die goldenen Bögen von McDonald's ein Symbol für schnelles, erschwingliches und gleichbleibend gutes Essen. Hinter den Burgern und Pommes frites verbirgt sich jedoch ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell, das auf Immobilien, Franchising und globaler Logistik basiert. McDonald's verkauft nicht einfach nur Mahlzeiten – es bietet Komfort auf globaler Ebene, einen Big Mac nach dem anderen.

Wichtige Erkenntnisse

  • Die größte Fast-Food-Restaurantkette der Welt nach Umsatz
  • Tätig in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Standorten weltweit
  • Betreibt ein franchise-orientiertes Modell, wobei mehr als 90 % der Filialen im Besitz von Franchisenehmern sind
  • Bietet weltweit ein einheitliches Menü, das an den lokalen Geschmack angepasst ist
  • An der New Yorker Börse (NYSE: MCD) notiert und Mitglied des Dow Jones Industrial Average

Innovativ in den Bereichen digitale Bestellungen, Lieferung und Nachhaltigkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Geschäftsmodell

McDonald's erzielt seine Einnahmen in erster Linie durch Franchisegebühren und Immobilienmieten und weniger durch den direkten Betrieb von Restaurants. Die meisten Restaurants sind Franchise-Betriebe, was bedeutet, dass die Franchisenehmer McDonald's für die Nutzung der Marke, Marketingunterstützung und Ladenmieten bezahlen.

Die Einnahmen stammen aus:

  • Franchise-Gebühren und Lizenzgebühren
  • Mieteinnahmen aus Immobilien, die McDonald's besitzt und an Franchisenehmer vermietet
  • Unternehmensgeführte Filialen (weniger als 10 % der Standorte)
  • Partnerschaften mit Liefer-Apps und digitalen Plattformen

Da McDonald's viele seiner Restaurants auf eigenen Grundstücken betreibt, ist das Unternehmen nicht nur als Lebensmittelkonzern, sondern auch als mächtiges Immobilienunternehmen tätig.

Geschäftssegmente

  • Franchise-Restaurants: Das Herzstück des McDonald’s-Modells, das durch Lizenzgebühren und Mieten wiederkehrende Einnahmen generiert.
  • Unternehmensgeführte Restaurants: Ein kleinerer Teil des Geschäfts, der aus strategischen Gründen direkt von McDonald's verwaltet wird.
  • International Operated Markets (IOM): Umfasst wichtige Märkte wie Großbritannien, Frankreich und Australien, in denen McDonald's stark vertreten ist.
  • International Developmental Licensed Markets: Umfasst Märkte wie Lateinamerika, Asien und Afrika, in denen lokale Partner den Betrieb im Rahmen von Lizenzvereinbarungen verwalten.

Anlagecharakteristika

McDonald's gilt weithin als defensive Aktie – ein Unternehmen, das sowohl in starken als auch in schwachen wirtschaftlichen Umfeldern relativ gute Ergebnisse erzielt. Sein globales Franchise-Geschäftsmodell, seine Markentreue und sein beständiger Cashflow machen es sowohl für einkommensorientierte als auch für langfristige Anleger attraktiv.

Stabiler Cashflow aus Franchising

Da mehr als 90 % der Filialen Franchise-Betriebe sind, erzielt McDonald's unabhängig von den lokalen Betriebskosten stetige Lizenz- und Mieteinnahmen. Dies reduziert die Investitionsausgaben und ermöglicht eine schlankere Kostenstruktur.

Immobilien + Branding Moat

McDonald's besitzt wertvolle Grundstücke in Großstädten und profitiert von der Wertsteigerung seiner Immobilien, was eine weitere Ebene langfristiger Sicherheit darstellt. Die weltweite Bekanntheit seiner Marke schützt das Unternehmen zusätzlich vor der Konkurrenz.

Dividendenzuverlässigkeit

McDonald's gehört zu den S&P 500 Dividend Aristocrats und kann auf eine lange Geschichte kontinuierlicher Dividendenerhöhungen zurückblicken – was das Unternehmen zu einer beliebten Wahl für renditeorientierte Anleger macht.

Globale Präsenz mit lokaler Anpassung

McDonald's ist in über 100 Ländern tätig und verfügt über geografisch diversifizierte Einnahmen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber lokalen Konjunkturabschwüngen bieten – allerdings auch mit Wechselkursrisiken verbunden sind.

Wichtige Katalysatoren und Risiken

Wichtige Katalysatoren

  1. Digitale Integration und Lieferintegration: Mobile Bestellungen, digitale Treueprogramme und Lieferplattformen von Drittanbietern (Uber Eats, DoorDash) verbessern den Kundenkomfort und erhöhen den durchschnittlichen Bestellwert.
  2. Menüinnovation und Lokalisierung: Durch die Erweiterung des Angebots an gesunden Produkten, pflanzlichen Produkten und regionalspezifischen Artikeln bleibt die Marke über Generationen und Regionen hinweg aktuell.
  3. Refranchising-Strategie: McDonald's reduziert weiterhin seine Direktbetriebe und verbessert seine Margen, indem es mehr Standorte auf das Franchise-Modell umstellt.
  4. Stadterweiterung und Umbauten: Die Modernisierung von Geschäften und die Konzentration auf kleinere städtische Formate tragen dazu bei, die sich verändernde städtische Demografie zu nutzen.

Wesentliche Risiken

  1. Schwankungen der Rohstoffpreise: Als Lebensmittelunternehmen ist McDonald’s steigenden Inputkosten ausgesetzt – von Rindfleisch und Kartoffeln bis hin zu Verpackungsmaterialien.
  2. Druck auf den Arbeitsmarkt: Lohnerhöhungen und Arbeitskräftemangel in wichtigen Märkten können sich auf die Margen der Franchisenehmer auswirken und die Servicegeschwindigkeit beeinträchtigen.
  3. Währungsrisiken: Aufgrund der globalen Geschäftstätigkeit sind die Ergebnisse anfällig für Wechselkursschwankungen, insbesondere in Märkten mit schwächeren Währungen.
  4. Veränderte Ernährungstrends: Die Verlagerung hin zu gesundheitsbewussten oder auf Nachhaltigkeit bedachten Verbrauchern kann die langfristige Attraktivität mindern, wenn nicht proaktiv darauf reagiert wird.

Kurze Unternehmensgeschichte und wichtige Meilensteine

McDonald’s wurde 1940 als Drive-in in San Bernardino, Kalifornien, von Richard und Maurice McDonald gegründet. In den 1950er Jahren revolutionierte Ray Kroc das Unternehmen, indem er es in ein Franchise-Modell umwandelte und den ersten offiziellen Standort der McDonald’s Corporation in Des Plaines, Illinois, eröffnete.

Durch jahrzehntelange rasante globale Expansion wurde McDonald's zu einem Symbol der Globalisierung und führte weltweit standardisierte Fastfood-Produkte ein. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen auf digitale Innovationen, Lieferpartnerschaften und Nachhaltigkeit konzentriert, um in einer sich wandelnden Konsumlandschaft relevant zu bleiben.

 

15:30 - 22:00

Interessante Fakten

Franchise-Imperium: Über 90 % der McDonald’s-Restaurants sind Franchise-Betriebe, wodurch das Unternehmen eher zu einem Vermieter mit Speisekarte als zu einem Koch in der Küche geworden ist.

Die Geschichte der Goldenen Bögen: Laut einigen Umfragen ist das berühmte Logo weltweit bekannter als das christliche Kreuz – ein Beweis für die Macht der Marke.                                       

Lokalisierte Speisekarten: McDonald's passt sein Angebot an den lokalen Geschmack an – von McSpaghetti auf den Philippinen bis hin zu McAloo Tikki in Indien.                                                  

Technologische Transformation: Das Unternehmen hat in wichtigen Märkten mobile Bestellungen, Treue-Apps und KI-gestützte Drive-Thru-Technologie eingeführt.                            

Kultige Produkte: Der von The Economist entwickelte Big-Mac-Index nutzt den Preis des Big Macs in verschiedenen Ländern als informellen Maßstab für die Kaufkraftparität.                                                 

FAQ

Sie haben eine Frage?

McDonald's verkauft in erster Linie Fast Food – Burger, Pommes, Hähnchen, Salate, Getränke und Frühstücksartikel – mit regional angepassten Menüs. Für Investoren liegt die Bedeutung in seinem skalierbaren, standardisierten Produktmodell. Kostengünstige, margenstarke Grundnahrungsmittel wie Pommes und Getränke sorgen für eine konstante Rentabilität, während lokalisierte Menüinnovationen der Marke helfen, verschiedene globale Märkte zu erschließen, ohne an operativer Effizienz einzubüßen.

Ja. Über 90 % der McDonald's-Restaurants werden von Franchisenehmern betrieben. Durch diese Struktur wird ein Großteil des Betriebsrisikos (Arbeitskosten, Lebensmittelkosten, lokaler Wettbewerb) auf die Franchisenehmer verlagert, während McDonald's Lizenzgebühren, Mieten und Franchisegebühren einnimmt. Für die Aktionäre sorgt das stark franchiseorientierte Modell für einen stabilen Umsatzstrom mit geringerer Volatilität im Vergleich zum direkten Betrieb aller Restaurants.

Der Verkauf von Lebensmitteln ist zwar wichtig, aber der Gewinnmotor von McDonald's ist sein Franchise-Geschäftsmodell. Das Unternehmen erzielt Einnahmen aus:

  • Franchise-Lizenzgebühren (ein Prozentsatz des Umsatzes)
  • Mieteinnahmen aus eigenen Immobilien
  • Franchise-Gebühren, die von den Betreibern gezahlt werden

Diese Struktur sorgt für wiederkehrende Einnahmen mit hohen Margen, die weniger empfindlich auf kurzfristige Schwankungen der Lebensmittelpreise reagieren.

In vielerlei Hinsicht ja. McDonald's besitzt einen Großteil der Grundstücke und Gebäude, auf denen seine Restaurants betrieben werden, und vermietet sie an Franchisenehmer. Diese doppelte Rolle – als Vermieter und Franchisegeber – macht Immobilien zu einem Eckpfeiler seiner Bewertung. Investoren betrachten das Unternehmen oft sowohl als globalen Fast-Food-Marktführer als auch als Immobiliengiganten mit langfristiger Wertsteigerung.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Chicago, Illinois, USA. Der Standort in den USA ist von Bedeutung, da der amerikanische Markt der größte Gewinnbringer für McDonald's ist und globale Standards für Branding, Marketing und Technologieeinführung setzt.

McDonald's ist in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Restaurants weltweit vertreten. Diese Diversifizierung bietet dem Unternehmen eine geografische Risikoabsicherung – wenn eine Region schwächelt, gleichen andere dies oft aus. Für Investoren bietet die globale Reichweite Widerstandsfähigkeit, Markendominanz und Zugang zum Wachstum der Schwellenländer.

Das Unternehmen investiert stark in die digitale Transformation: mobile Bestellungen, KI-gestützte Drive-Thru-Technologie, Treue-Apps und Lieferpartnerschaften. Außerdem baut es nachhaltige Verpackungen und Öko-Initiativen aus. Aus Investitionssicht verbessern diese Initiativen die Kundenbindung, steigern die Margen durch Effizienz und bringen die Marke mit ESG-bewussten Investoren in Einklang.

Der von The Economist entwickelte Big-Mac-Index vergleicht die Preise für Big Macs weltweit, um die Währungsbewertung zu messen. Obwohl er eher spielerisch ist, unterstreicht er die Rolle von McDonald's als Indikator für die globale Kaufkraft der Verbraucher. Investoren betrachten ihn manchmal als informelles Maß dafür, wie globale Makrotrends – wie Währungsschwankungen – die internationalen Einnahmen beeinflussen können.

McDonald's wird an der NYSE unter dem Tickersymbol MCD gehandelt. Die Aktionärsbasis setzt sich aus großen institutionellen Anlegern (Pensionsfonds, ETFs, Investmentfonds) und Privatanlegern zusammen. Die starke Präsenz langfristiger institutioneller Anleger spiegelt den Status des Unternehmens als defensive, dividendenstarke Blue-Chip-Aktie wider.

Ja. Von vegetarischen Optionen in Indien bis hin zu Teriyaki-Burgern in Japan passt McDonald's seine Menüs an die lokalen Kulturen und Vorlieben an. Für Investoren zeigt dies operative Flexibilität und die bewährte Fähigkeit, Marktanteile in verschiedenen Volkswirtschaften zu gewinnen und gleichzeitig die globale Marke intakt zu halten.

Eine Aktie ist eine Art von Wertpapier, das die Beteiligung an einem Unternehmen verkörpert. Sie begründet einen Anspruch auf einen Teil der Vermögenswerte und Erträge des Unternehmens.

Durch den Besitz von Aktien können Sie potenziell vom Wachstum und Erfolg des Unternehmens profitieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Aktien Geld zu verdienen: Dividendenzahlungen (einige Aktien zahlen Dividenden, d. h. Ausschüttungen an die Aktionäre aus den Gewinnen des Unternehmens), Kapitalwertsteigerung (wenn der Kurs einer Aktie, die Sie besitzen, steigt, können Sie die Aktie mit Gewinn verkaufen), Aktiensplits (Wenn ein Unternehmen seine Aktien splittet, gibt es mehr Aktien an die bestehenden Aktionäre aus, wodurch sich die Anzahl der Aktien, die Sie besitzen, erhöht. Auch dies kann zu einer Wertsteigerung Ihrer Anlage führen.).

Es gibt drei Hauptarten von Aktien: Stammaktien (verleihen ihrem Inhaber Stimmrechte bei Aktionärsversammlungen und geben Anspruch auf einen Teil der Unternehmensgewinne in Form von Dividenden), Vorzugsaktien (zahlen Dividenden zu einem festen Satz und haben einen höheren Anspruch auf Vermögenswerte und Erträge als Stammaktien; sind in der Regel aber nicht mit Stimmrechten verbunden) und Optionsscheine (eine Art von Wertpapier, das dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem vorher festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen).

Es ist nicht möglich, eine "gute" erste Aktie zum Kauf zu bestimmen, da das, was eine gute Aktie ausmacht, je nach den finanziellen Zielen und der Risikotoleranz des Einzelnen variieren kann. Es ist wichtig, dass jeder Anleger jede potenzielle Investition gründlich prüft und seine eigene finanzielle Situation berücksichtigt, bevor er einen Kauf tätigt.

