Beliebte ETFs: Ein Leitfaden für langfristiges Investieren

ETFs haben dazu beigetragen, die Finanzmärkte zu "demokratisieren", indem sie Millionen von Menschen durch Indexfonds und Fonds, die Unternehmensaktien und Vermögenswerte in ausgewählten Sektoren abbilden, den Zugang zum Aktienmarkt eröffneten. Zum Beispiel Rohstoff-ETFs, neue Technologien oder Anleihen-ETFs. Im folgenden Beitrag listen wir 7 beliebte ETFs auf und erläutern, welche Vor- und Nachteile eine Investition in ETFs hat. Diese Anlagen können Ihnen zusammen mit ETF Sparplänen beim Aufbau eines langfristigen Anlageportfolios erheblich helfen. Inwiefern? Finden wir es heraus.

Beliebte ETFs: Warum ETFs?

ETFs haben in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen. Seit der erste Indexfonds 1976 von John Bogle von Vanguard aufgelegt wurde, haben sie ihren festen Platz unter den großen globalen Anlageklassen erobert. 14 Jahre später, nachdem der erste Indexfonds Vanguard S&P 500 aufgelegt wurde, führte die Toronto Stock Exchange den ersten Exchange Traded Fund ein. Dank der ETFs haben heute Millionen von Anlegern in aller Welt die Möglichkeit, in genau definierte Anlageklassen zu investieren. Der größte ETF-Emittent, BlackRock (iShares), verzeichnete aufgrund der steigenden Zuflüsse in ETFs Milliardengewinne. Diversifizierte und vereinfachte Investitionen - ohne die hohen Kosten, die bei Investmentfonds anfallen. Ein direktes Engagement auf den globalen Märkten ist jetzt einfacher als je zuvor.

Viele Anleger interessieren sich für das Potenzial von ETFs angesichts der langfristigen Erfolgssträhne des US-Aktienmarktes. Der S&P 500, ein Index der 500 größten an der New Yorker Börse notierten US-Unternehmen, hat den Anlegern langfristig 5 Prozentpunkte mehr Rendite gebracht als die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen (und in den letzten 100 Jahren durchschnittlich 10 % pro Jahr). Dies hatte sowohl mit der erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung als auch mit der Geldpolitik zu tun. Folglich floss massiv Geld in den S&P 500, und die langfristigen Inhaber von ETFs hatten in den letzten Jahren keine Argumente, sich zu beschweren.



Vor- und Nachteile beliebter ETFs

Beliebte ETFs bieten keine Garantie für Anlageerträge. Die Höhe der Rendite einer Anlage in diese Fonds hängt davon ab, wie der Markt die in ihrem Portfolio enthaltenen Werte (Aktien, Anleihen usw.) bewertet, oder - wie sich die Preise der von ihnen nachgebildeten Vermögenswerte (z. B. Gaspreise, Gold, Silber usw.) entwickeln. Sie haben Vor- und Nachteile, die wir im Folgenden beschreiben, um potenziellen Anlegern zu helfen, ihr Potenzial und ihre Risiken zu analysieren. Hier sind einige von ihnen.



Vorteile

Ideal für langfristige Anleger, die einen passiven Anlagestil bevorzugen

Niedrige Einstiegshürde, niedrige Gebühren und hohe Liquidität

Begrenztes Risiko und Möglichkeit der Portfolio Diversifikation

Geringere Volatilität der Wertschwankungen von Anlagen

Sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Anleger

Möglichkeit, in eine Reihe von Vermögenswerten wie Indizes, Anleihen oder Rohstoffe zu investieren

Anleger können sicher sein, dass Indexfonds genau die gleiche Performance wie Aktienindizes, z. B. S&P 500 oder Nasdaq 100, aufweisen



Nachteile

Möglicherweise nicht geeignet für Trader und kurzfristige Anleger, die einen aggressiven Anlagestil bevorzugen

Geringeres Risiko wird durch mögliche geringere Renditen ausgeglichen

Ein vom Anleger ausgewählter Exchange Traded Fund kann in Haussezeiten im Vergleich zu Top-Unternehmen oder Indizes unterdurchschnittlich abschneiden

Diversifizierung ist keine Garantie für Rendite und kann auch zu Verlusten führen

In einem Portfolio können einige wenige Exchange Traded Funds die Leistung derjenigen verderben, die gut abschneiden

Risiko einer falschen Ausrichtung der ETF in einem Portfolio

Eine übermäßige Konzentration von Kapital in passiven Anlagen kann die Allokationsmöglichkeiten in Richtung risikoreicherer Vermögenswerte einschränken (Möglichkeit hervorragender Renditen).



So finden Sie beliebte ETFs

Exchange Traded Funds (ETFs) bieten Anlegern ein Engagement in nahezu jeder Anlageklasse:

Aktienmarktindizes (US-Indizes, europäische Indizes, Schwellenländer usw.)

Ausgewählte Sektor-ETFs (z. B. neue Technologien, Banken, Biotechnologie usw.)

Grüne und ESG-Investitionen (erneuerbare Energien, Elektroautos usw.)

Anleihen (von hochverzinslichen Unternehmensanleihen bis hin zu 10-jährigen US-Treasuries")

Energie und Rohstoffe (z. B. Rohstoff-ETF auf Erdgas, Kupfer)

Edelmetalle (Gold, Silber)

Dividendenaktien-ETF ("ausschüttende" ETFs)

Gut zu wissen:

Das Ergebnis eines jeden Exchange Traded Funds hängt stark von den künftigen, in der Regel kurzfristig nicht vorhersehbaren Entwicklungen auf den globalen Märkten und in der Wirtschaft ab

Langfristig sollte eine starke Weltwirtschaft als positive Triebkraft für den Aktienmarkt angesehen werden - steigender Konsum bedeutet höhere Unternehmensgewinne und die Möglichkeit, die Erwartungen der Analysten zu übertreffen

Entscheidungen der Zentralbanken können sich nicht nur auf den Aktienmarkt, sondern vor allem auf Anleihen (und Anleihe-ETFs) auswirken, aber auch... Edelmetalle oder Energierohstoffe. Vergessen Sie nicht, selbst zu recherchieren und sich Trading-Wissen anzueignen - auch wenn Sie passiv investieren;

Ein grundlegendes Finanzprinzip besagt, dass die potenziellen Renditen umso niedriger sind, je geringer das Risiko ist. Diese Theorie beweist sich auch andersherum: Wer ein höheres Risiko eingeht, kann mit einer höheren Rendite, aber auch mit höheren Verlusten rechnen.

Ausführliche Informationen über jeden Exchange Traded Fund finden Sie auf der Website des jeweiligen Emittenten. Im Falle der iShares ETFs ist BlackRock für die Emission verantwortlich.

Anleger können ETFs kaufen und verkaufen, wann immer sie wollen - wenn die Börsen geöffnet sind



Beispiele beliebter ETFs:

iShares Core MSCI World UCITS EUNL.DE - diversifiziertes Engagement in den Aktienmärkten der Industrieländer

- diversifiziertes Engagement in den Aktienmärkten der Industrieländer iShares S&P 500 UCITS SXR8.DE - Aktien der 500 größten US-Unternehmen, die im S&P 500 Indexfonds gelistet sind

- Aktien der 500 größten US-Unternehmen, die im S&P 500 Indexfonds gelistet sind iShares Nasdaq 100 UCITS SXRV.DE - Aktien aus dem Nasdaq 100 Index - Index der führenden US-Technologieunternehmen

- Aktien aus dem Nasdaq 100 Index - Index der führenden US-Technologieunternehmen iShares MSCI World SRI UCITS 2B7K.DE - Portfolio von Unternehmen mit einem hohen ESG-Index

- Portfolio von Unternehmen mit einem hohen ESG-Index iShares Core MSCI Europe UCITS IMAE.NL - größte börsennotierte Unternehmen in Europa

- größte börsennotierte Unternehmen in Europa iShares Core MSCI World EM IMI UCITS IS3N.DE - breiteres Engagement in Aktien aus Schwellenländern

- breiteres Engagement in Aktien aus Schwellenländern iShares MSCI Asia EM UCITS CEBL.DE - asiatische (auch chinesische) Unternehmen

Die oben aufgeführten ETFs gehören sicherlich zu den beliebtesten, stellen aber nur einen Bruchteil der Vielzahl verschiedener Fonds dar, die ein vielfältiges Engagement in verschiedenen Segmenten des Finanzmarktes bieten. Für langfristige Anleger ist die Kostenquote sehr wichtig, daher haben wir die ETFs mit dieser Information angepasst. Nachfolgend führen wir nur einige weitere auf:



iShares Core MSCI World

Der MSCI World richtet sich an langfristige Anleger und kann ein Kernportfolio sein, das die langfristigen Wachstumschancen in den Industrieländern bewertet. Der MSCI World deckt 85% der börsennotierten Aktien in 23 Volkswirtschaften ab, was eine geografische Diversifizierung und Allokation zwischen den einzelnen Industrieländern wie den USA, Kanada, Deutschland, der Schweiz oder dem Vereinigten Königreich bedeutet. Er zählt definitiv zu den beliebtesten ETF und hat in seinem Portfolio gut entwickelte Unternehmen mit globaler Geschäftstätigkeit und bietet ein großes Engagement auf dem US-Markt.

Anlageziel: Verfolgung der Aktienentwicklung von Unternehmen aus Industrieländern

Anzahl der Bestände: 1513

TER (Total Expense Ratio, Gesamtkostenquote): 0,2%

Ausschüttungspolitik: Thesaurierend

15 Größte Aktienbestände: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, JP Morgan, Johnson & Johnson, Visa, Broadcom

Sektoren: Technologie (22%), Finanzwerte (14,7%), Gesundheitswesen (12,7%), Industriewerte (10,7%), zyklische Konsumgüter (10,7%)

Standardabweichung (3 Jahre): 17,64% (Stand: 30. September 2023)

Kumulierte Rendite (5 Jahre): 42,49% (Stand: 30. September 2023)

ESG-Bewertung: A

Neugewichtung: Vierteljährlich



iShares S&P 500 UCITS

Der ETF garantiert ein Engagement in 500 etablierten, börsennotierten US-Unternehmen, die häufig weltweit tätig sind. Ein Engagement im S&P 500 Net Total Return Index bedeutet, dass der ETF die Rendite des S&P 500 Index zuzüglich der von den darin aufgeführten Unternehmen gezahlten Dividenden (Quellensteuer) widerspiegelt. Die Zusammensetzung des S&P 500 Index ändert sich im Laufe der Zeit - einige Unternehmen scheiden aus dem Index aus und werden durch neue Unternehmen ersetzt, die in den Index aufgenommen werden. ETFs tragen dieser Tatsache Rechnung und verlangen vom Anleger keine aktive Verwaltung des Portfolios. Mit dem Kauf dieses ETF hat der Anleger die Gewissheit, dass seine Notierungen die des S&P 500 widerspiegeln - unter allen wirtschaftlichen Bedingungen und auch langfristig.

Anlageziel: Nachbildung der Performance des S&P 500 NTR (Net Total Return Index)

Anzahl der Bestände: 503

TER: 0,07%

Ausschüttungspolitik: Thesaurierend

15 Größte gehaltene Aktien: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, JP Morgan

Sektoren: Technologie (28%), Gesundheitswesen (13,3%), Finanzwerte (12,6%), zyklische Konsumgüter (10,5%), Kommunikation (9%)

Standardabweichung (3 Jahre): 17,85% (Stand: 30. September 2023)

Kumulierte Rendite (5 Jahre): 57,98% (Stand: 30. September 2023)

ESG-Bewertung: A

Neugewichtung: Vierteljährlich



iShares Nasdaq 100 UCITS

Eine Investition in diesen beliebten ETF bedeutet ein breites Engagement in den neuen US-Technologiesektoren wie Software, Hardware, Halbleiter, digitale Werbung und auch KI. Darüber hinaus sind auch Unternehmen aus der Biotechnologie, dem Einzel- und Großhandel oder der Telekommunikation die Anlagebenchmark. Dieser Index wird von großen und mittelgroßen Unternehmen dominiert. Er ist als globale Technologie-Sentiment-Momentum-Benchmark bekannt.

Anlageziel: Verfolgung der Wertentwicklung der 100 größten, an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen

Anzahl der Beteiligungen: 101

TER: 0,33%

Ausschüttungspolitik: Thesaurierend

15 Größte Aktien: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Tesla, Alphabet, Broadcom, Costco Wholesale, Adobe, Pepsico, Cisco, Comcast, AMD, Netflix

Sektoren: Technologie (49%), Kommunikation (16%), zyklische Konsumgüter (13,9%), Gesundheitswesen (7%), q (6%)

Standardabweichung (3 Jahre): 22,49% (Stand: 30. September 2023)

Kumulierte Rendite (5 Jahre): 97,15% (Stand: 30. September 2023)

ESG-Bewertung: A

Neugewichtung: Vierteljährlich



iShares MSCI World SRI UCITS

Der Index besteht aus mehreren hundert Unternehmen mit sehr hohen ESG-Werten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (saubere Energie, Ökologie, soziale Verantwortung und Corporate Governance). Der Index prüft Unternehmen auf ihr Engagement in der Rüstungsindustrie (einschließlich Atomwaffen, umstrittene konventionelle Schusswaffen), Alkohol, Glücksspiel oder genetisch veränderte Organismen. Dank zusätzlicher Beschränkungen für Unternehmen in den Bereichen Kohle, Ölsand, Stromerzeugung, Gas- und Ölförderung gelten auch für grüne Energie und Umweltschutz zusätzliche Einschränkungen. Dies ist besonders für Anleger interessant, die großen Wert auf Investitionen legen, die vor allem ethischen und ökologischen Kriterien genügen.

Anlageziel: Nachbildung eines Index, der sich aus Unternehmen aus entwickelten Ländern mit hohem ESG-Rating zusammensetzt

Anzahl der Beteiligungen: 415

TER: 0,2%

Ausschüttungspolitik: Thesaurierend

15 Größte Aktien: Tesla, Microsoft, Home Depot, Novo Nordisk, Adobe, ASML, Pepsico, Coca Cola, Walt Disney, Danaher, Intuit, Amgen, Texas Instruments, Verizon Communications, S&P Global

Sektoren: Finanzwerte (17%), Technologie (15%), zyklische Konsumgüter (15%), Gesundheitswesen (15%), Industriewerte (13%), Basiskonsumgüter (8%)

Standardabweichung (3 Jahre): 16,14% (Stand: 30. September 2023)

Kumulierte Rendite (5 Jahre): 65,89% (Stand: 30. September 2023)

ESG-Bewertung: AA

Neugewichtung: Vierteljährlich



iShares Core MSCI Europe

Dieser beliebte ETF bietet Anlegern ein breiteres Engagement am Aktienmarkt, indem er ausschließlich in europäische Aktien investiert. Die hohe Anzahl diversifizierter Aktien von Unternehmen aus den Industrieländern ist Teil der langfristigen Betrachtung Europas als wichtiger Global Player in den Bereichen Finanzen (Schweizer Banken - UBS), Industrie (Automobil - Volkswagen, BMW, Porsche oder Mercedes), Konsumgüter (Nestle), Gesundheitswesen (NovoNordisk) und Luxusmarken (LVMH).

Anlageziel: Der ETF bildet die Wertentwicklung der größten börsennotierten Unternehmen ausschließlich aus europäischen Ländern ab.

Anzahl der Bestände: 428

TER: 0,12%

Ausschüttungspolitik: Ausschüttend (halbjährlich zahlbare Dividenden)

15 Größte Werte: Nestle, Novo Nordisk, ASML, Shell, LVMH, AstraZeneca, Novartis, Roche, HSBC, Total Energies, SAP, Sanofi, Unilever, BP, Siemens

Sektoren: Finanzwerte (17%), Industriewerte (16%), Gesundheitswesen (15%), Basiskonsumgüter (11%), zyklische Konsumgüter (11%), Werkstoffe (7%)

Standardabweichung (3 Jahre): 15,59% (Stand: 30. September 2023)

Kumulierte Rendite (5 Jahre): 34,9% (Stand: 30. September 2023)

ESG-Bewertung: AA

Neugewichtung: Vierteljährlich



iShares MSCI Asia EM

Dieser ETF-Fonds ermöglicht dem Anleger ein diversifiziertes Engagement in asiatischen Aktien und auch in indischen oder vietnamesischen Aktien, die aufgrund des Bevölkerungswachstums und der großen Zahl erfolgreicher Technologieunternehmen ein noch höheres Wachstumspotenzial als China haben könnten.

Anlageziel: Nachbildung der Wertentwicklung ausgewählter "asiatischer" Unternehmen aus ausgewählten Schwellenländern (MSCI EM Asia Index Net Total Return)

Anzahl der Beteiligungen: 642

TER: 0,18%

Ausschüttungspolitik: Thesaurierend

15 Größte Aktien: China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy, Netease, Ping an Insurance, Baidu, Mediatek, JD Com, Samsung, Bank Central Asia, BYD Ltd, Bank of China, POSCO

Sektoren: Technologie (24%), Finanzwerte (23%), zyklische Konsumgüter (15%), Kommunikation (10%), Industriewerte (5%)

Standardabweichung (3 Jahre): 19,64% (Stand: 30. September 2023)

Kumulierte Rendite (5 Jahre): 3,38% (Stand: 30. September 2023)

ESG-Bewertung: BBB

Neugewichtung: Vierteljährlich



iShares Core MSCI World EM IMI

Der Zugang zu den Schwellenländern mag für einige Anleger beschränkt sein, aber der iShares Core MSCI World EM IMI löst dieses "Problem". Der Index bietet ein Engagement in über 2.800 Unternehmen aus Ländern wie China, Brasilien, Indien und sogar Vietnam. Dadurch entgeht den Anlegern nicht das versteckte Wachstumspotenzial kleiner Unternehmen außerhalb der entwickelten Volkswirtschaften. Dieser beliebte ETF mag aufgrund der höheren Anzahl kleiner Länder aus "exotischen" Märkten riskanter sein, kann aber dennoch ein sehr wichtiger Kern eines diversifizierten, globalen Portfolios sein.

Anlageziel: Nachbildung eines Index, der sich aus großen, mittleren und kleinen Unternehmen aus den Schwellenländern zusammensetzt

Anzahl der Beteiligungen: 3186

TER: 0,18%

Ausschüttungspolitik: Thesaurierend

15 Größte Werte: Taiwan Semiconductor, ISH MSCI China, Tencent Holdings, Samsung, Alibaba, Meituan, Reliance Industries, PDD Holdings, Infosys, Icici Bank, China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy

Sektoren: Technologie (20%), Finanzwerte (20%), zyklische Konsumgüter (13%), Kommunikation (8%), Werkstoffe (8%)

Standardabweichung (3 Jahre): 17,49% (Stand: 30. September 2023)

Kumulierte Rendite (5 Jahre): 6,44% (Stand: 30. September 2023)

ESG-Bewertung: BBB

Neugewichtung: Vierteljährlich

*Am Beispiel des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF bedeutet eine TER von $0,33%, dass bei einer Anlage von $10.000 im ersten Jahr Gebühren in Höhe von $33 anfallen. Die Gesamtkostenquote (TER) setzt sich in erster Linie aus der Verwaltungsgebühr und anderen Kosten wie Treuhand-, Verwahrungs- und Registrierungsgebühren sowie anderen Betriebskosten zusammen. Die oben genannten bewährten Daten können sich im Laufe der Zeit ändern - die Informationen sind ein bewährter Durchschnitt zum 9. Oktober 2023.



Abschließendes zu beliebten ETFs

Beliebte ETFs sind eine ausgezeichnete Wahl für langfristige Geldanlagen. Sie bieten zahlreiche Vorteile, darunter Diversifikation, niedrige Kosten und eine einfache Handhabung. Die niedrigen Kosten, insbesondere im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds, machen ETFs besonders attraktiv für langfristige Investoren, da sie über die Jahre hinweg eine höhere Rendite erzielen können. Allerdings gibt es auch einige Nachteile zu berücksichtigen. Die passive Verwaltung von ETFs bedeutet, dass sie keinen Schutz vor Marktabschwüngen bieten, da sie die Entwicklung eines Index nur nachbilden. Zudem ist die Auswahl des richtigen ETFs entscheidend, da die Performance stark vom zugrunde liegenden Index abhängt.

Um die besten ETFs für sich zu finden, sollten Anleger verschiedene Kriterien berücksichtigen. Dazu gehören die Größe und Liquidität des Fonds, die Kostenstruktur sowie die historische Performance. Es ist ratsam, verschiedene Quellen und Plattformen zu nutzen, um umfassende Informationen zu erhalten und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Ein wertvolles Hilfsmittel für Einsteiger und erfahrene Investoren gleichermaßen ist das kostenlose Demokonto bei XTB. Hier können Sie risikofrei verschiedene Strategien testen und ein Gefühl für den Handel mit ETFs entwickeln, bevor Sie echtes Kapital investieren.