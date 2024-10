MetaTrader 4: Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop

Wie wir in unserem Tutorial zu den grundlegenden Begriffen und Vokabeln bereits erklärt haben, ist einer der Schlüssel für den langfristigen Erfolg an den Finanzmärkten ein umsichtiges Risikomanagement. Daher sollten Stop Losses und Take Profits ein integraler Bestandteil Ihres Handelns sein.

Neue Konten auf MT4 nicht mehr verfügbar Bitte beachten Sie, dass XTB die Eröffnung oder Einmeldung neuer Konten auf der MT4-Plattform nicht mehr zulässt. Die einzige verfügbare Plattform für neue Konten ist die xStation. Sollten Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Entdecken Sie die Vorteile der xStation-Plattform, indem Sie hier klicken.



In dieser Lektion lernen Sie: Wie Sie im MT4 ein Stop Loss einrichten

Wie Sie ein Take-Profit-Niveau einrichten

Einstellung von Stop Loss und Take Profit



Der erste und einfachste Weg, um Stop Loss (Verluste begrenzen) oder Take Profit (Gewinne realisieren) zu Ihrem Trade hinzuzufügen, ist es, dies sofort beim Platzieren neuer Aufträge zu tun. Sie einfach Ihr bestimmtes Kursniveau im Feld Stop Loss oder Take Profit ein. Stop Loss und Take Profit werden automatisch ausgeführt, wenn der Kurs Ihr angegebenes Ziel erreicht. So können Sie ein Stop-Loss-Niveau unter dem aktuellen Marktpreis und ein Take-Profit-Niveau über dem aktuellen Marktpreis festsetzen. Es ist wichtig, daran zu denken, dass ein Stop Loss (SL) oder Take Profit (TP) immer mit einer offenen Position oder einer Pending Order verknüpft ist. Sie können beide Werte anpassen, nachdem Ihr Trade eröffnet wurde. Es handelt sich um einen Schutz für Ihre Marktposition, dieser ist natürlich nicht notwendig, um eine neue Position zu eröffnen. Sie können diese Werte immer noch später hinzufügen, wir empfehlen jedoch, Ihre Positionen immer zu schützen. Hinzufügen von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus



Der einfachste Weg, um SL/TP-Niveaus zu Ihrer bereits eröffneten Position hinzuzufügen, ist die Verwendung der Trade-Linie im Chart. Ziehen Sie die Trade-Linie einfach nach oben oder unten auf das bestimmte Niveau. Nachdem Sie die SL/TP-Niveaus eingegeben haben erscheinen die SL/TP-Linien in dem Chart. Auf diese Weise können Sie die SL/TP-Niveaus auch schnell und einfach ändern. Dies können Sie auch über das untere Modul ‚Terminal’ ausführen. Um SL/TP-Niveaus hinzuzufügen oder zu ändern - einfach mit der rechten Maustaste auf Ihre offene Position oder die Pending Order klicken und ‚Modify or delete order/Order ändern oder löschen’ wählen. Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren Das Fenster zur Orderänderung erscheint und Sie können nun den Wert für SL/TP nach dem genauen Marktniveau oder durch Festlegung eines Punktebereichs vom aktuellen Marktpreis eingeben oder ändern. Trailing Stop



Stop Losses sollen zur Verringerung der Verluste dienen, wenn der Markt sich gegen Ihre Position bewegt, sie können Ihnen aber auch helfen, Ihre Gewinne zu realisieren. Wenn das verwirrend klingt – keine Sorge, es ist sehr einfach zu verstehen. Angenommen, Sie haben eine Long-Position eröffnet und der Markt bewegt sich in die richtige Richtung und Ihr Trade ist damit aktuell profitabel. Ihr ursprünglicher Stop Loss, der auf einem Niveau unterhalb Ihres Eröffnungskurses platziert wurde, kann nun auf Ihren Eröffnungskurs verschoben werden (damit Sie keinen Verlust erleiden) oder über den Eröffnungskurs (damit ein Gewinn garantiert ist).

Um diesen Prozess automatisch auszuführen, können Sie einen Trailing Stop verwenden. Dies ist ein wirklich nützliches Werkzeug für Ihr Risikomanagement, insbesondere bei schnellen Kursänderungen oder wenn Sie nicht in der Lage sind, den Markt ständig zu beobachten. Trailing Stops (TP) werden immer an bereits eröffnete Positionen angehängt, noch wichtiger ist jedoch, dass sie nur auf Ihrem Computer funktionieren, nicht auf den Servern von XTB wie Stop Loss oder Take Profit. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach, dass, wenn Sie Ihren Computer ausschalten oder Ihre Internetverbindung unterbrochen wird, der Trailing Stop die Niveaus nicht mehr automatisch ändert und Ihre Positionen auf seiner letzten Ebene als normaler Stop Loss schützt. Wir haben diesen Nachteil auf unserer fortschrittlichsten Plattform xStation 5 beseitigt. Um einen Trailing Stop festzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die offene Position im Fenster ‚Terminal’ und geben Ihren gewünschten Pip-Wert für den Abstand zwischen TP-Niveau und dem aktuellen Kurs im Menü Trailing Stop an. Sobald Sie dies getan haben, ist Ihr Trailing Stop aktiv. Das bedeutet, wenn der Kurs sich in die profitable Marktrichtung ändert, sorgt TS dafür, dass das Stop-Loss-Niveau dem Kurs automatisch folgt. Ihr Trailing Stop kann leicht deaktiviert werden, indem im Menü Trailing Stop die Einstellung ‚None/Keine‘ gewählt wird. Möchten Sie es schnell in allen offenen Positionen deaktivieren, wählen Sie einfach ‚Delete All/Alle löschen’.



Sie sehen können, bietet MT4 Ihnen viele Möglichkeiten, Ihre Positionen in nur einigen Augenblicken zu schützen. Veröffentlicht von: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A

