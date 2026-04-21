Bitcoin, la criptomoneda reina, sigue sorprendiendo al mercado. Tras resistir niveles clave alrededor de los 64.000 dólares, incluso con vientos en contra como el conflicto geopolítico, el optimismo sobre su capacidad para recuperar el terreno perdido empieza a aumentar entre los inversores. Y es que desde el inicio de la guerra, Bitcoin ha mostrado una resiliencia impresionante: no solo ha aguantado las caídas, sino que se ha revalorizado aproximadamente un 15% desde el 27 de febrero. Pero ¿hasta qué punto podrá continuar su racha alcista?

El optimismo geopolítico vuelve a impulsar al Bitcoin

Ayer, Bitcoin logró defender una resistencia clave alrededor de los 74.000 dólares, rebotando hoy por encima de los 75.000. Este movimiento parece impulsado por el optimismo en torno a una posible salida diplomática en Oriente Medio, con el deadline de las negociaciones muy cerca. Este sentimiento positivo no solo se refleja en las criptomonedas, sino también en las bolsas europeas, que abren con ligeras subidas y el precio del Brent, que cae timidamente.

En Estados Unidos, el S&P 500 y el Nasdaq 100 retrocedieron entre un 0,2% y un 0,3% ayer. Aunque podría interpretarse como una señal negativa, conviene recordar que el Nasdaq encadenaba 13 sesiones consecutivas al alza, por lo que una corrección era inevitable. Además, la caída fue moderada pese a que ambos índices venían de marcar nuevos máximos.

En la jornada de hoy, Bitcoin se está notando subidas en torno a un 1,9%, apoyado en las expectativas de una segunda ronda de conversaciones de alto el fuego en Pakistán. La tregua actual entre Irán y Estados Unidos expira el miércoles por la noche (hora de Washington), y los mercados ya operan sobre ese horizonte temporal.

Aun así, y a pesar del reciente buen comportamiento, Bitcoin sigue rezagado respecto a los índices bursátiles y al oro en 2026. Las fuertes caídas de principios de año provocan que, incluso con las subidas recientes, la criptodivisa acumule un –13 % en lo que va de año. El contraste con el oro es notable: el metal, considerado la mayor reserva de valor, sube un 10,5 % en 2026. En este escenario, Bitcoin se mantiene un 50% por debajo de sus máximos históricos y, aunque ha logrado defender sus 74.000 dólares, se enfrenta al reto de romper con el volumen de 76.000 dólares, un nivel clave que podría darle un impulso adicional y revertir definitivamente la tendencia bajista.

Bitcoin muestra fortaleza, pero todavía afronta riesgos

Bitcoin se ha consolidado como uno de los indicadores más sensibles del apetito por riesgo en los mercados globales. Su comportamiento reacciona con rapidez a cualquier cambio en el sentimiento inversor porque combina alta volatilidad, ausencia de flujos defensivos y una base de participantes muy expuesta a los ciclos de liquidez. Cuando los inversores buscan riesgo, Bitcoin suele ser de los primeros activos en repuntar. Cuando domina la aversión, también es de los primeros en corregir.

El estado actual del mercado de Bitcoin es claramente más sólido que a finales del primer trimestre, con tres semanas consecutivas de entradas positivas en ETF, los activos totales superando nuevamente los 100.000 millones de dólares y con actividad renovada en Ethereum y en altcoins seleccionadas. Sin embargo, esta recuperación no ocurre en el vacío. Los inversores aún enfrentan incertidumbre geopolítica, dudas sobre la política de la Fed, y el riesgo de que el sentimiento positivo sea temporal.

Los datos recientes en torno al Bitcoin son positivos, pero las próximas semanas determinarán si los flujos hacia los ETF entran en una fase sostenida o si se trata simplemente de un rebote tras una corrección profunda.

Cómo obtener exposición a Bitcoin desde XTB

Dentro de la oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a ETFs de Bitcoin. Para quienes quieran seguir la evolución del precio de Bitcoin, está disponible IB1T.DE, el ETF de iShares que reproduce el movimiento de la criptomoneda sin necesidad de gestionarla o custodiarla.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF de la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite obtener exposición a ambos activos de forma eficiente y con costes muy competitivos.