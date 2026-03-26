Un día más continúa la dinámica de las últimas semanas, en la que los distintos vehículos de inversión reaccionan en función del sentimiento del inversor respecto a la posible desescalada o intensificación del conflicto en Oriente Medio.

En la jornada de ayer vimos titulares contradictorios: por un lado, los inversores tratan de aterrizar los mensajes procedentes de Estados Unidos que buscan transmitir esperanza de un alto el fuego, por otro, las condiciones impuestas por Irán, el movimiento de tropas en la región y el continuo bombardeo reducen significativamente esa expectativa de desescalada. Esto se refleja en la subida del petróleo esta mañana.

A pesar de todo, las bolsas estadounidenses lograron cerrar en verde: el S&P 500 avanzó un 0,54% y el Nasdaq 100 un 0,67%. Si miramos el rendimiento del S&P 500 desde inicios de año, registra una caída del 3,7%.

Esto contrasta con lo que cabría esperar, ante un shock energético que pueda obligar a los bancos centrales a subir tipos de interés por el riesgo de un repunte inflacionario, el índice solo ha caído un 4,17% desde el inicio de la guerra de Irán, muy lejos de un periodo de corrección.

Este comportamiento refleja cierto optimismo del inversor respecto a la duración del conflicto. Sin embargo, figuras muy relevantes, como el presidente de BlackRock, advierten de que este exceso de optimismo y los riesgos que se están pasando por alto pueden terminar jugando una mala pasada.

La advertencia de BlackRock sobre la guerra de Irán

El conflicto con Irán está generando un impacto económico mucho más profundo del que los mercados están descontando. Esa es la advertencia que lanzan algunas de las mayores gestoras del mundo, que coinciden en que los inversores están mostrando una complacencia peligrosa ante un shock que podría alterar crecimiento, inflación y estabilidad financiera durante meses.

Rob Kapito, presidente de BlackRock, sostiene que los mercados no están valorando correctamente el impacto económico de la guerra de Irán. Su mensaje es claro: incluso un alto el fuego inmediato no evitaría un shock significativo. Las cadenas de suministro ya están dañadas, la normalización tardaría meses y el petróleo podría escalar hasta 150 dólares por barril aunque la guerra terminara mañana.

Su preocupación es que los inversores están asumiendo por defecto un escenario benigno, sin considerar cuánto puede prolongarse la disrupción: una semana, seis meses o un año.

El mercado no refleja la magnitud del riesgo

Kapito subraya que el comportamiento de los activos es anómalo para un conflicto de esta escala. El S&P 500 apenas ha caído un 5% desde el inicio del conflicto, mientras que el oro retrocede casi un 15,5%.

Al mismo tiempo, los precios de los bonos estadounidenses están cayendo (por el aumento de los rendimientos) ante el miedo a un repunte de la inflación.

Esto refleja una divergencia clara respecto a lo que históricamente se considera una reacción típica del mercado ante un conflicto. Por un lado vemos cierta preferencia por el riesgo, reflejada en caídas del oro, subidas de criptomonedas y descensos moderados en los índices estadounidenses. Por otro lado también señales de cautela, como el aumento del rendimiento de los bonos a largo plazo en Europa y Estados Unidos y la apreciación del dólar como refugio, aunque no con la intensidad de episodios anteriores.

Todo ello sugiere que el mercado está desorientado y sin un consenso claro sobre cómo cubrir el riesgo geopolítico.

JPMorgan coincide: exceso de complacencia en los mercados

Estrategas de JPMorgan comparten el diagnóstico de BlackRock sobre los riesgos de la guerra de Irán. Consideran que los inversores están subestimando la posibilidad de un conflicto prolongado y el impacto que puede tener sobre energía, transporte y cadenas de suministro.

Su advertencia es que el mercado está actuando como si el shock fuera transitorio, cuando los datos apuntan a lo contrario.

BlackRock mantiene una visión constructiva a largo plazo

Pese a la gravedad del diagnóstico, Kapito no adopta un tono catastrofista. Considera que los recortes de tipos previstos más adelante serán un viento de cola, que los mercados privados seguirán ofreciendo oportunidades y que la innovación estructural continúa siendo sólida.