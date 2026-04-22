Broadcom se convierte en el sexto valor más grande del S&P 500

En los últimos meses, mientras el sector de los semiconductores se consolidaba como uno de los grandes protagonistas de la bolsa, una compañía ha conseguido algo que parecía difícil de imaginar: adelantar a varios integrantes del grupo conocido como las “Siete Magníficas”. Esa empresa es Broadcom, situada actualmente entre las mayores cotizadas del S&P 500.

La combinación entre su división de software y su creciente relevancia en el desarrollo de chips a medida ha elevado su valoración hasta rondar los 1,9 billones de dólares, dejando atrás a firmas como Meta o Tesla. Su trayectoria reciente ha sido espectacular: las acciones acumulan una subida superior al 140 % en los últimos doce meses, convirtiéndose en uno de los impulsores más destacados del índice estadounidense. ¿Qué está permitiendo a Broadcom avanzar con tanta fuerza mientras otros fabricantes de chips progresan a un ritmo más contenido? La respuesta se encuentra en una tendencia clave: los XPUs, la alternativa de los hyperscalers para disminuir su dependencia de NVIDIA.

XPUs: la alternativa de Broadcom al liderazgo de NVIDIA

Durante años, NVIDIA ha mantenido una posición dominante en el mercado de aceleradores para inteligencia artificial. Hasta ahora, ningún rival ha logrado competir de tú a tú con la compañía. Esto ha llevado a los grandes proveedores cloud a diseñar sus propios chips con un objetivo claro: depender menos del principal referente del sector.

Es aquí donde Broadcom ha ganado protagonismo como socio estratégico. La empresa colabora con estos gigantes tecnológicos en la creación de nuevo hardware, aportando ventajas competitivas relevantes:

relaciones consolidadas con los principales foundries,

experiencia en advanced packaging,

procesos avanzados de validación y testing,

integración de interconexiones para que el chip opere como una plataforma unificada.

Su papel como socio clave de varias compañías que están destinando miles de millones a la IA ha disparado la cartera de pedidos de Broadcom.

En términos de resultados, la empresa ha mostrado un fuerte crecimiento en ventas:

+44 % en 2024

+24 % en 2025

Datos que reflejan la intensidad del actual ciclo inversor ligado a la inteligencia artificial.

Nuevos acuerdos que refuerzan su posición

En los últimos trimestres, Broadcom ha ampliado y cerrado contratos estratégicos, fortaleciendo su papel dentro del ecosistema hyperscaler. Entre los más relevantes destacan:

Google: ampliación del acuerdo para el desarrollo de TPUs hasta 2031.

ampliación del acuerdo para el desarrollo de TPUs hasta 2031. Anthropic: compromiso para desplegar varios gigavatios de capacidad computacional en 2026, con expansión hasta 3,5 GW en 2027.

compromiso para desplegar varios gigavatios de capacidad computacional en 2026, con expansión hasta 3,5 GW en 2027. Meta: colaboración para crear conjuntamente los chips MTIA, con extensión prevista al menos hasta 2029.

colaboración para crear conjuntamente los chips MTIA, con extensión prevista al menos hasta 2029. OpenAI: incorporación como sexto cliente hyperscaler, con un acuerdo multianual para codesarrollar 10 GW de aceleradores personalizados antes de finales de 2029.

En conjunto, estos contratos consolidan a Broadcom como una pieza clave para los principales actores de la IA, encargándose del diseño y escalado industrial de chips personalizados que están acelerando tanto sus ingresos como su volumen de pedidos.

Clientes y TSMC, los riesgos que afronta Broadcom

Pese al optimismo que rodea a Broadcom, existen dos factores de riesgo que conviene vigilar:

Elevada concentración de clientes: los hyperscalers poseen gran capacidad de negociación.

los hyperscalers poseen gran capacidad de negociación. Dependencia de TSMC: Broadcom necesita al fabricante taiwanés para producir sus chips más avanzados, lo que supone un riesgo operativo relevante.

Ambos elementos podrían frenar parte de su expansión si aparecen tensiones en la cadena de suministro o si algunos grandes clientes deciden asumir internamente más fases del proceso productivo.

¿Cómo navegar este escenario? Opciones como herramienta para operar alrededor de Broadcom

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones permiten a los usuarios operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, multiplicando su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como Broadcom, cuya evolución bursátil puede verse influida por la demanda de chips para inteligencia artificial, los contratos con grandes proveedores cloud o las actualizaciones en su negocio de semiconductores y software.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que Broadcom podría verse favorecida por nuevos acuerdos con gigantes tecnológicos, mayor demanda de aceleradores de IA o mejoras en sus previsiones de ingresos, una call ofrece exposición directa a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por presión competitiva, desaceleración del gasto en centros de datos o volatilidad en el sector de semiconductores, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.