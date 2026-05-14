Los mercados financieros atraviesan uno de los momentos más extraños de los últimos años. Mientras Wall Street continúa marcando máximos históricos impulsado por la inteligencia artificial, el mercado de bonos empieza a lanzar señales mucho más preocupantes sobre inflación, tipos de interés y crecimiento económico. La disyuntiva entre el Taco Trade y el Nacho Trade sigue apoderándose de Wall Street, y hasta la primera reunión de la FED creemos que los mercados seguirán lanzados, pero la clave será conocer hasta qué punto el nuevo presidente quiere luchar contra la inflación.

Las bolsas siguen cotizando como si la inteligencia artificial pudiera compensarlo todo, mientras el mercado de bonos empieza a advertir que el mundo de dinero barato y baja inflación podría haber terminado.

Durante los últimos años, la Fed ha sido acusada de reaccionar tarde ante cada shock inflacionario, primero con la inflación post pandemia, después con la guerra de Ucrania y ahora con el impacto energético derivado del conflicto con Irán. El mercado empieza a preguntarse si Warsh mantendrá una postura mucho más agresiva frente a la inflación o si la Reserva Federal volverá a priorizar el crecimiento y la estabilidad financiera frente al control de precios.

Y esto es especialmente importante porque el mercado de bonos parece estar perdiendo confianza en que la inflación vuelva rápidamente al 2%. La gran diferencia es que Warsh siempre se ha considerado un “halcón” monetario y defensor de la estabilidad de precios. Si consigue convencer a los inversores de que la Fed mantendrá una política dura frente a la inflación, los bonos largos americanos al 5% podrían empezar a parecer extremadamente atractivos. Pero si el mercado interpreta que la Reserva Federal volverá a tolerar inflaciones más elevadas o retrasará nuevamente su respuesta, las rentabilidades podrían seguir disparándose y provocar un endurecimiento financiero mucho más agresivo para la economía y las bolsas.

El bono a 30 años al 5%: el verdadero riesgo que empieza a preocupar al mercado

Mientras Wall Street continúa marcando máximos históricos impulsado por la inteligencia artificial, el mercado de bonos empieza a lanzar señales mucho más preocupantes. Estados Unidos acaba de colocar deuda a 30 años con una rentabilidad del 5% por primera vez desde 2007, justo antes de la crisis financiera global.

La clave no está únicamente en el nivel alcanzado, sino en lo que representa. Los inversores están exigiendo mayores intereses para compensar el riesgo de una inflación más persistente, impulsada principalmente por el fuerte aumento de los precios de la energía tras el conflicto con Irán y las tensiones en Oriente Medio.

El problema es que el mercado empieza a entender que esta inflación puede no ser temporal. Aunque parte de Wall Street sigue confiando en que la Reserva Federal mantendrá los tipos estables, el mercado de bonos ya empieza a descontar un escenario donde los recortes desaparecen y vuelven las subidas de tipos.

Y esto cambia completamente el equilibrio actual de los mercados. Durante años, las bolsas se beneficiaron de un entorno de dinero barato y tipos extremadamente bajos. Ahora, un bono americano a 30 años ofreciendo un 5% vuelve a convertirse en una alternativa real para muchos inversores institucionales, especialmente fondos de pensiones y gestores conservadores.

Además, unos intereses más altos encarecen el coste de financiación para empresas y gobiernos. Esto es especialmente importante para el actual boom de la inteligencia artificial, que requiere inversiones masivas en centros de datos, redes eléctricas y capacidad computacional.

El problema del mercado no es Nvidia. El problema es quién va a financiar el próximo billón de dólares en infraestructura para inteligencia artificial si los bonos siguen al 5%.

Ahí aparece el verdadero riesgo del mercado actual: no tanto que las empresas tecnológicas estén sobrevaloradas, sino que el entorno financiero deje de ser compatible con el ritmo de inversión que exige la inteligencia artificial.

Si los tipos continúan elevados, el coste de financiar centros de datos, infraestructura energética o capacidad computacional podría aumentar de forma significativa, reduciendo márgenes, deteriorando flujo de caja y poniendo presión sobre la rentabilidad esperada de muchos proyectos.

Por eso creemos que el mercado depende actualmente de un equilibrio muy frágil: que los beneficios empresariales sigan creciendo con fuerza, que el petróleo no siga disparando la inflación y que los bancos centrales no se vean obligados a cambiar radicalmente el escenario de liquidez que ha impulsado gran parte del rally tecnológico de los últimos años.

Trump y Xi: la reunión que puede decidir el rumbo del mercado

La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping llega en uno de los momentos más delicados para la economía global de los últimos años. Aunque oficialmente el encuentro gira en torno al comercio, la inteligencia artificial o Taiwán, el verdadero foco del mercado está en Irán y en el estrecho de Ormuz.

Los inversores buscan una sola cosa: saber si China ayudará a presionar a Teherán para evitar un bloqueo prolongado del suministro energético global. China es el principal comprador de petróleo iraní y uno de los pocos actores con capacidad real para influir sobre el régimen iraní.

La importancia es enorme. El petróleo ya está impulsando la inflación estadounidense hasta máximos de tres años y provocando fuertes subidas en las rentabilidades de los bonos. El mercado empieza a temer que un conflicto prolongado obligue a la Reserva Federal a mantener los tipos elevados durante más tiempo o incluso volver a endurecer su discurso.

El mercado probablemente aceptaría incluso una mala tregua si consigue estabilizar el petróleo.

Por eso esta reunión va mucho más allá de una simple tregua comercial. Trump necesita estabilidad energética para evitar que la inflación siga deteriorando la economía y su popularidad. Xi, mientras tanto, busca proyectar una imagen de China como actor responsable y estabilizador global, aunque también podría utilizar Irán y Taiwán como herramientas de negociación frente a Washington.

El mercado probablemente aceptaría incluso pequeños avances simbólicos si ayudan a reducir el riesgo geopolítico. El problema es que si la reunión termina sin avances reales sobre Irán, el mercado podría empezar a temer una nueva escalada militar en las próximas semanas.

Y ahí aparece el gran riesgo: que el conflicto termine provocando no solo una crisis energética, sino también un nuevo shock inflacionario global justo cuando las bolsas cotizan cerca de máximos históricos y las valoraciones tecnológicas descuentan prácticamente un escenario perfecto.

Plata y cobre a por máximos

La revolución de la inteligencia artificial no solo está impulsando a las grandes tecnológicas. También está disparando la demanda de dos materias primas estratégicas: el cobre y la plata.

El cobre se encuentra cerca de máximos históricos impulsado por el auge de los centros de datos, las redes eléctricas, los vehículos eléctricos y la transición energética. La gran preocupación del mercado es que la oferta no está creciendo al mismo ritmo que la demanda. Abrir nuevas minas requiere años y las tensiones geopolíticas empiezan a afectar incluso al refinado del metal. De hecho, gran parte del proceso de producción depende del ácido sulfúrico, un componente clave cuya cadena de suministro se está viendo gravemente afectada por las tensiones en Oriente Medio, ya que por el estrecho de Ormuz transita el 50% de su producción mundial.

La plata, por su parte, está dejando de ser únicamente un activo refugio para convertirse en una materia prima industrial clave. Su elevada conductividad eléctrica la hace fundamental para paneles solares, chips, semiconductores y sistemas tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial.

La diferencia frente al oro es importante: mientras el oro depende principalmente del miedo y de los bancos centrales, la plata combina narrativa refugio con crecimiento industrial estructural.

Por eso cada vez más inversores empiezan a ver tanto al cobre como a la plata como dos de los grandes beneficiados del nuevo ciclo global de electrificación, automatización e inteligencia artificial.

Resultados de Telefónica

En general, los resultados de Telefónica han sido positivos porque han mostrado fortaleza en sus dos mercados principales, con un gran desempeño en Brasil. Pensamos que la clave para que Telefónica cumpla con su crecimiento objetivo de cara al 2026 es que Brasil continúe con este comportamiento, mientras que es necesaria cierta mejora en Alemania. Creemos que el primer punto se puede cumplir, mientras que es difícil que Alemania tenga grandes mejoras en el año.

Por su parte, nos sigue generando desconfianza la generación de caja y no descartamos que la compañía tenga que reducir su previsión para el año completo si el segundo trimestre no sale como se espera. No solo se ha quedado muy por debajo de lo esperado, sino que también creemos que dificulta la consecución de objetivos del 2026 completo. La compañía espera unos 3.000 millones de euros de flujo de caja libre de las operaciones continuadas y en este trimestre se ha visto impactada por un mal desempeño del circulante debido a liquidaciones de contratos y pagos de otras cuotas e incentivos.

La confirmación del dividendo da seguridad al accionista, lo que también es probable que genere optimismo entre los inversores.

En un entorno donde el mercado empieza a buscar generación de caja y rentabilidad por dividendo frente a crecimiento a cualquier precio, Telefónica podría volver a recuperar atractivo relativo.

En definitiva, pensamos que los resultados de Telefónica han sido buenos, aunque hay algunas métricas que conviene seguir de cerca.