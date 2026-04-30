A lo largo de esta semana, las principales compañías del Ibex 35 han presentado sus resultados del primer trimestre de 2026. En una jornada nuevamente negativa para el selectivo español, marcada por las presentaciones de BBVA, Indra o Cellnex, una de las compañías que sí ha recibido una buena acogida ha sido ArcelorMittal.

La acerera sube hoy cerca de un 1% tras presentar sus cifras del trimestre y acumula ya un +26 % en lo que va de año. ¿Qué nos dicen sus resultados?

ArcelorMittal logra unos resultados mixtos en un entorno complejo

ArcelorMittal, la mayor acerera europea, ha presentado unos resultados que demuestran cierta resiliencia frente a la disrupción operativa derivada del conflicto en Oriente Medio y del aumento de los costes energéticos, factores que han afectado al sector en su conjunto. En este contexto, las políticas proteccionistas europeas han actuado como un catalizador al alza, amortiguando parte del impacto negativo.

La compañía ha publicado unas cifras mixtas respecto a las expectativas del consenso, reflejando debilidad en algunas líneas que se han mantenido en niveles similares al mismo trimestre del año anterior o incluso han retrocedido. El punto más positivo de las cuentas ha sido la mejora del EBITDA y del margen EBITDA, que aumentaron un 5,4% interanual, impulsados por el crecimiento del segmento de minería, la recuperación en Europa y una caída del EBITDA menor de la esperada en Norteamérica y Brasil.

Sin embargo, no todo son conclusiones favorables. La empresa muestra signos de fragilidad: la deuda neta aumentó hasta los 9.300 millones de euros, y se registraron descensos en envíos y ventas en geografías clave como Brasil e India. Además, pese a las buenas perspectivas, el EBITDA europeo, aunque superior al del mismo trimestre del año pasado, ha sufrido ligeras caídas respecto al trimestre anterior, reduciendo el margen en un periodo marcado por la inestabilidad política y la presión sobre los costes.

En conjunto, los resultados de ArcelorMittal reflejan una compañía capaz de resistir la incertidumbre geopolítica y los vientos en contra derivados del encarecimiento energético, con un crecimiento sólido en ventas (+4,45%) y EBITDA (+5,4%) que evidencia su capacidad para navegar un entorno complejo. No obstante, el sector del acero continúa mostrando signos de debilidad, algo que se refleja en el crecimiento moderado del EBITDA europeo, la menor producción y envíos de acero respecto a lo estimado, el aumento de la deuda neta, un flujo de caja libre negativo y el descenso del 28% del beneficio neto.

Ante esta situación, el CEO de la firma, Aditya Mittal, ha mostrado cierto optimismo respecto a la capacidad de resiliencia de la compañía frente a las presiones geopolíticas, destacando unas perspectivas positivas para el resto de 2026. Según su visión, las nuevas políticas industriales y comerciales europeas deberían traducirse en mejores volúmenes y precios, lo que permitiría reforzar el flujo de caja y mejorar el retorno para el accionista.



Resultados 1T26 vs consenso

EBITDA total: 1,68 B$ vs 1,64 B$ (+2,4 %) EBITDA Norteamérica: 383 M$ vs 380,6 M$ (+0,6 %) EBITDA Europa: 501 M$ vs 604,6 M$ (–17,1 %) EBITDA Brasil: 334 M$ vs 301,9 M$ (+10,6 %) EBITDA Sustainable Solutions: 124 M$ vs 107 M$ (+15,9 %) EBITDA Minería: 299 M$ vs 297,9 M$ (+0,4 %)

1,68 B$ vs 1,64 B$ (+2,4 %) Ventas: 15,46 B$ vs 15,92 B$ (–2,9 %)

15,46 B$ vs 15,92 B$ (–2,9 %) Beneficio operativo: 753 M$ vs 777,7 M$ (–3,2 %)

753 M$ vs 777,7 M$ (–3,2 %) Beneficio neto: 575 M$ vs 510,1 M$ (+12,7 %)

575 M$ vs 510,1 M$ (+12,7 %) Deuda neta: 9,31 B$ vs 9,85 B$ (–5,5 %)

9,31 B$ vs 9,85 B$ (–5,5 %) Producción de acero crudo: 13,3 Mt vs 13,94 Mt (–4,6 %)

13,3 Mt vs 13,94 Mt (–4,6 %) Envíos de acero: 12,8 Mt vs 13,48 Mt (–5,0 %)

12,8 Mt vs 13,48 Mt (–5,0 %) Producción de mineral de hierro: 12,9 Mt vs 13,74 Mt (–6,1 %)

Resiliencia, pero con sombras estructurales

ArcelorMittal ha presentado unos resultados mixtos en un entorno extremadamente complejo. La mejora del EBITDA, el crecimiento en minería y la recuperación parcial en Europa han sido suficientes para sostener el momentum bursátil. Sin embargo, la caída de envíos, el aumento de la deuda y la debilidad del beneficio neto ajustado siguen siendo señales de fragilidad.

Aun así, el mercado ha premiado la capacidad de la compañía para resistir la presión geopolítica y energética, y las acciones de ArcelorMittal continúan consolidándose como uno de los valores más fuertes del Ibex 35 en 2026.

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