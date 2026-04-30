Las acciones de Repsol suben tras triplicar su beneficio: ¿qué nos dicen sus resultados trimestrales?

Ibex 35 firma una nueva sesión en rojo, lastrada por valores como BBVA o Cellnex, que no han convencido con sus resultados, pero Repsol vuelve a destacar como uno de los valores más fuertes del índice.

Tras presentar resultados y con el precio del crudo encadenando subidas, las acciones de Repsol avanzan más de un 1% y acumulan ya una revalorización del 40% en lo que llevamos de año. ¿Cuáles han sido los puntos clave de la presentación de resultados de la petrolera?

Repsol dispara su beneficio y EBITDA

Repsol ha presentado unos resultados muy sólidos, con mejoras en la mayoría de las líneas de negocio y un fuerte incremento de los beneficios globales. El beneficio neto alcanzó los 929 millones de euros, lo que supone un aumento del 153% respecto al primer trimestre de 2025. En la misma línea, el EBITDA ajustado se disparó un 110% interanual.

El principal motor de crecimiento fue el segmento industrial, que aumentó sus beneficios en 308 millones frente al año anterior, hasta situarse en 440 millones, representando el 47% del beneficio neto total. Sin embargo, no todo fueron sorpresas positivas: la división de generación baja en carbono registró pérdidas, presionada por el peor desempeño del negocio de renovables y por unos precios inferiores a los del mismo periodo del año pasado.

A pesar de la fortaleza general, los resultados quedaron ligeramente por debajo del consenso en métricas clave como el beneficio neto esperado por los analistas y el rendimiento de los segmentos de exploración y producción, donde el mercado anticipa un mayor ritmo de crecimiento.

En conclusión, los accionistas han recibido estas cifras de forma positiva, con las acciones de Repsol subiendo más de un 1%. Un crecimiento de los flujos de caja inferior al esperado, el aumento de la deuda neta y la debilidad en la generación baja en carbono no han sido suficientes para eclipsar el fuerte incremento del beneficio neto, impulsado por la mejora del margen de refino derivada del repunte del precio del crudo.

Estos resultados refuerzan la imagen de Repsol como un activo defensivo clave en entornos de inestabilidad política que presionan al alza el precio del petróleo. Todo apunta a que la compañía podría seguir mostrando crecimiento en los próximos meses, en un contexto donde la situación en Oriente Medio continúa siendo incierta, el flujo por el estrecho de Ormuz sigue limitado y las conversaciones diplomáticas no registran avances significativos, manteniendo al Brent por encima de los 110 dólares.

Métricas clave de los resultados del primer trimestre de 2026 de Repsol vs consenso

Beneficio ajustado 873M€ VS 910.6M€ esperado ( ‑4.1% respecto al consenso de Bloomberg)

873M€ VS 910.6M€ esperado ( ‑4.1% respecto al consenso de Bloomberg) Beneficio neto 929M€ VS 924.6M€ esperado ( +0.5% respecto al consenso de Bloomberg ) Upstream beneficio ajustado 302M€ VS 315.5M€ esperado ( ‑4.3% respecto al consenso de Bloomberg) Industrial beneficio ajustado 440M€ VS 447.8M€ esperado ( ‑1.7% respecto al consenso de Bloomberg) Customer beneficio ajustado 160M€ VS 156.8M€ esperado ( +2.0% respecto al consenso de Bloomberg) Low Carbon Generation pérdida ajustada 4M€ VS beneficio 16.2M€ esperado ( ‑124.7% respecto al consenso )

929M€ VS 924.6M€ esperado ( +0.5% respecto al consenso de Bloomberg ) Deuda neta 4.80B€ VS 4.98B€ esperada ( ‑3.6% respecto al consenso de Bloomberg)

Un trimestre muy sólido que consolida la narrativa defensiva de Repsol

Repsol ha presentado unos resultados potentes, impulsados por el segmento industrial y por un entorno de precios del crudo claramente favorable. Aunque algunas métricas han quedado ligeramente por debajo del consenso, el mercado ha premiado la fortaleza del beneficio neto, la mejora del margen de refino y la reducción de la deuda.

En un contexto de elevada incertidumbre geopolítica y precios energéticos al alza, Repsol se consolida como uno de los valores más defensivos del Ibex 35 y uno de los grandes ganadores del año.

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