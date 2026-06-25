📊Comentario diario - Los semiconductores respiran de nuevo

No hace falta decir que esta semana ha estado marcada principalmente por las caídas del sector de los semiconductores. Valores como Micron, ARM o AMD, entre otros muchos, sufrieron un fuerte desplome el martes que ayer no consiguieron recuperar. La incertidumbre sobre la rentabilidad real de la IA junto con un aumento de las expectativas de las subidas de tipos de interés en Estados Unidos se mezclaron para provocar una venta masiva que posiblemente estuvo iniciada por una simple toma de beneficios. Pero, como siempre, el relato cambia de un momento a otro y Micron ha despejado todas las dudas.

Micron supera ampliamente las expectativas: ¿Qué viene ahora?

Micron lo ha vuelto a hacer y ha conseguido batir las expectativas del consenso de analistas tanto en sus cuentas de su tercer trimestre fiscal del 2026 como de las proyecciones para el último trimestre. La compañía ingresó unos 41.456 millones de dólares en el 3T2026, lo que supone un salto del 74% intertrimestral y un incremento del 346% interanual, lo que supuso un 16,16% más de lo esperado por el consenso a pesar de las altas expectativas que ya se había proyectado. Para poner en perspectiva esta cifra, supone un 11% más de lo que ingresó en su 2025 fiscal al completo (terminado en agosto del 2025), lo que refleja cómo la IA agéntica ha transformado el sector al completo. Hemos pasado de una industria donde la GPU era el centro de todo y el resto de chips eran simples complementos, a que las CPUs o chips de memoria vuelvan a tener un gran protagonismo.

La escasez de chips de memoria es muy elevada y se espera que esta pueda durar hasta el 2028, desde las previsiones anteriores que daban por finalizado este problema para el año que viene. De hecho, el tamaño de mercado de la memoria HBM, muy demandada para la IA, podría superar los 100.000 millones de dólares en 2027. Las propias cifras de Micron reflejan este problema: los ingresos del segmento de DRAM se incrementaron en un 67% intertrimestral, pero la mayor parte del crecimiento vino del aumento del precio medio de venta, que se incrementó alrededor de un 60% mientras que el volumen creció a dígito bajo. La misma dinámica ocurrió con el negocio de NAND.

Además, no se trata de un negocio que únicamente crezca en ingresos. Micron ha conseguido expandir su margen bruto en el segmento de memoria para la nube hasta el 83% frente al 58% del mismo trimestre del año anterior o del 74% del 2T2026. Una cifra de la que pocas compañías en el mundo pueden presumir.

Esta fuerte demanda ha permitido que las estimaciones de Micron para su 4T2026 también superen las expectativas. En concreto, la compañía espera unos ingresos de unos 50.000 millones de dólares, superando los 43.200 millones de dólares esperados por el consenso de analistas. Además, el beneficio por acción también ha mejorado lo que se esperaba. De hecho, Micron continúa avanzando en acuerdos de unos 3 años de duración, lo que le permite incrementar la visibilidad del negocio y paliar la ciclicidad que el sector puede experimentar, así como lo ha hecho en otras ocasiones.

Con todo ello, las acciones de Micron subieron un 15% en las operaciones tras el cierre del mercado americano.

El efecto contagio en las bolsas

Las cifras de Micron ya están haciendo efecto en las bolsas, pero sobre todo en los índices estadounidenses. Los futuros del Nasdaq 100 suben un 2% y en las operaciones al cierre del mercado de anoche muchas compañías experimentaron un fuerte rebote.

La lógica de estos movimientos es clara: si empresas como Micron siguen batiendo las expectativas y firmando contratos a 3 años, significa que las inversiones en IA continuarán durante más tiempo, nutriendo a otras compañías del sector de los semiconductores.

Otro índice que ha vuelto a despegar ha sido el Kospi coreano, con un repunte del 5%. Dentro de este selectivo, tenemos que señalar a Samsung y sobre todo a SK Hynix. Esta última ha repuntado un 13% y es sin duda una de las que más fortalecidas salen en este cambio de relato. Hablamos de otro de los principales proveedores de memorias HBM ultrarápidas, que es una de las más demandadas para la IA. Además, tenemos que añadir que el alto apalancamiento que está experimentando la bolsa coreana se concentra principalmente en valores como Samsung y SK Hynix por su exposición a la IA.

El relato del mercado puede cambiar en cuestión de horas y esta semana lo hemos vuelto a ver. Por ello, el inversor debe mirar más allá del sentimiento del mercado y prestar mucha más atención a las cifras.

¿Será GTA VI un cambio en la industria?

Hoy se podrá reservar ya GTA VI, el gran lanzamiento de Rockstar que tanto se ha hecho de rogar. El inversor debe ser consciente de que no es un simple lanzamiento, sino un juego que servirá como termómetro del apetito de los consumidores en la industria del videojuego. Tras varios retrasos, el juego ya se puede reservar y su lanzamiento oficial será el 19 de noviembre de este año. El juego tendrá un precio de unos 80$ y de 100$ para la edición especial. Además, presenta una novedad que podría marcar un precedente: el juego no tendrá un disco físico incluso si lo compras en tienda, sino que vendrá un código de descarga.

Se trata del videojuego más caro de la historia y algunas fuentes sitúan la inversión de la compañía entre los 1.500 y 2.000 millones de dólares para su desarrollo. Aunque el resto de videojuegos se quedará lejos de esa cifra, lo que sí podemos extraer es que el coste del desarrollo se ha incrementado por el aumento del tiempo en el desarrollo, el incremento de empleados dedicados al desarrollo y en general la subida de precios de los componentes en la industria. Esto hace que la rentabilidad de estas compañías dependa del volumen de ventas y no únicamente al margen por videojuego vendido. Además, a esto se le suma el alto coste de las consolas, muy afectadas por el aumento de los precios de sus componentes, en gran parte provocado por la IA.

Los datos de inflación pueden volver a cambiarlo todo

Todavía no hemos terminado la semana y hoy nos queda uno de los datos más importantes: el PCE de Estados Unidos. Después de la reunión de Kevin Warsh de la semana pasada los inversores temen mayores subidas de tipos de interés y el dato de hoy puede inclinar aún más la balanza. Si la inflación es más elevada de lo que se espera podríamos volver a ver correcciones en algunas partes del mercado, sobre todo en las compañías más cíclicas y ligadas al consumo. El aumento acumulado de los precios puede tener un fuerte impacto en el bolsillo del consumidor americano, lo que se puede traducir en una disminución del consumo discrecional.

Además, también conoceremos la revisión del dato de crecimiento anualizado del PIB del primer trimestre de este año en Estados Unidos. Aunque no deberíamos ver cambios en el dato, el mercado prestará especial atención.

El petróleo vuelve a niveles pre-guerra en Oriente Medio

El precio del brent vuelve a los niveles previos a la guerra a medida que se restaura el tráfico en el estrecho de Ormuz. De momento, están cruzando unos 45 buques diarios, lo que todavía está lejos de los aproximadamente 135 buques que pasaban antes del estallido del conflicto. Sin embargo, tenemos que señalar que antes de que Estados Unidos entrara en el conflicto ya habían subido los precios del petróleo por un aumento de la prima geopolítica, por lo que todavía estamos lejos de los 60 dólares que experimentamos por momentos en el 2025.

Nosotros pensamos que todavía se tardará en recuperar el flujo de buques en el estrecho, mientras que es probable que el mercado incluya una prima geopolítica en el petróleo hasta que haya pasado un tiempo prudente en el que no haya estallado de nuevo el conflicto entre Israel y el Líbano.

Hablamos de una guerra con muchas aristas y de una paz que puede ser muy frágil. De momento, la caída de los precios del crudo suponen una gran noticia para la inflación, aunque el precio de sus derivados todavía pueden tardar en caer. Sin ir más lejos, los costes del combustible para aviones ha sufrido un fuerte pinchazo desde los máximos de este año, pero siguen un 32% por encima de los precios que teníamos en estas fechas del año pasado. Esto se seguirá transmitiendo por toda la cadena de suministro, frenando el ritmo de la desaceleración de la inflación.