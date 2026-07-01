En mitad de un mes de julio con pocas referencias empresariales, hemos conocido las cifras de Nike de su último trimestre fiscal del 2026. Recordemos que la empresa está en pleno proceso de reestructuración después de varios trimestres de un comportamiento pésimo a nivel operativo, con su consecuente castigo en bolsa.

Nike presenta resultados, pero no convence

Las cifras de Nike no fueron espectaculares. Los ingresos del cuarto trimestre cayeron un -4% a tipo de cambio constante, mientras que los del año lo hicieron en un -2% interanual. Sin duda, China es la región que más está lastrando a la compañía, con caídas de los ingresos del -17% a tipo de cambio constante en el último trimestre y del -13% en el año. Todavía hay inventario antiguo acumulado en la región y Nike está tratando de liquidarlo. Sin embargo, no puede lanzar descuentos demasiado agresivos, ya que esto perjudicaría su imagen de marca. De hecho, la empresa pretende ser más premium dentro del país y una de las estrategias ha sido vender el nuevo modelo de zapatilla Pegasus 42 solo en tienda física, controlando mucho más la presentación y narrativa. De momento, se está recuperando la venta a precio completo en el canal digital en la región, que es en el que Nike trata de priorizar dicha estrategia, mientras que en general el descuento medio en el comercio minorista está cayendo.

En cualquier caso, a nivel global los resultados fueron mucho mejores de lo esperado y consiguió batir las expectativas del consenso de analistas en prácticamente todas las áreas de negocio. Pero a pesar de ello, las acciones cayeron en las operaciones después del cierre de mercado. Esto se debe a que todavía hay negatividad en la compañía, con la propia directiva admitiendo que el contexto de mercado es complicado y en principio se espera que los próximos dos trimestres sigan siendo difíciles.

Pero habiendo señalado lo negativo, podemos ver como la compañía podría haber tocado suelo o estar cerca de ello. A medida que la estrategia que ha funcionado en Norte América va teniendo éxito en el resto de regiones, deberíamos ver un fuerte repunte en las cifras de beneficios por el apalancamiento operativo. Las relaciones con las cadenas de ventas minoristas están mejorando considerablemente y en el primer trimestre de su 2027 fiscal se espera que el margen bruto se expanda, frente a lo que se había pronosticado anteriormente que la expansión comenzaría en el segundo trimestre.

Pensamos que el mercado se está quedando sin paciencia con la empresa y ve las mejoras insuficientes, pero creemos que es el típico caso de recuperación empresarial en el que cuando el optimismo llegue a los inversores, lo hará con mucha fuerza. De momento, la sangría parece haber parado.

El oro tiene su peor trimestre en 13 años

El oro cerró el segundo trimestre del año con una caída del 14%, lo que supone la mayor caída trimestral desde el año 2013. Ahora bien, esto se entiende mucho mejor viendo la gran trayectoria que ha tenido el activo en los últimos años.

Las caídas del oro del último trimestre las podemos achacar a varios factores además de una toma de beneficios. El primero de ellos es la guerra en Oriente Medio. Si bien el oro puede funcionar como refugio a medio plazo en este tipo de conflictos, el carácter inflacionario que tiene una guerra en Oriente Medio ha eliminado ese componente. Los despuntes de la inflación provocados por el despegue de los precios del petróleo dispararon también las expectativas de subidas de tipos. Por tanto, ante mayores tipos de interés el oro como activo que no paga un rendimiento explícito pierde atractivo.

Por otro lado, los aumentos de los precios del petróleo y debido a ello la fortaleza del dólar, también han tenido un impacto negativo en el oro. En primer lugar, el oro tiene una correlación negativa con el dólar, por lo que su fortaleza tiende a perjudicarlo. Por otro, algunos países han podido optar por vender oro para consolidar ganancias y afrontar un precio del petróleo mucho más alto.

En cualquier caso, las previsiones del oro no son malas. Según una encuesta del World Gold Council, el 89% de los bancos centrales encuestados esperan que las reservas globales de oro de los bancos centrales seguirán creciendo durante los próximos doce meses. Además, tenemos que añadir la posibilidad de que finalmente las subidas de tipos no sean tan agresivas, así como el fin de la guerra en Oriente Medio.

Los inversores huyen de bitcoin

El bitcoin es otro activo que, como el oro, se ha visto muy afectado por el entorno global de los últimos meses. Las expectativas de subidas de tipos le afectan directamente, a lo que hay que añadir cierta rotación a valores tecnológicos relacionados con la IA. La salida a bolsa de SpaceX y el comportamiento de otros valores relacionados con la IA deja claro que sigue habiendo apetito por el riesgo, pero que bitcoin ha entrado en una de esas fases bajistas donde el inversor pierde completamente el interés por el activo y los especuladores buscan otros sectores con mayor actividad. La negatividad se puede ver en las salidas de ETFs. A falta del dato de cierre de ayer, en las 8 últimas jornadas se produjeron salidas netas de los ETFs de bitcoin de más de 2.000 millones de dólares.

Sin embargo, no hay que dar por muerto al activo. El corto placismo tiende a opacar la visión de los inversores y pasamos por alto el hecho de que desde los mínimos alcanzados en la pandemia el precio del bitcoin se ha multiplicado por casi 10 veces. Desde entonces, el bitcoin ha sufrido más de 3 caídas de un 40% y aún así nos encontramos en niveles que hace unos años eran impensables.

Bitcoin tiene una naturaleza inherentemente volátil porque su oferta es muy rígida, mientras que en la demanda seguimos viendo un componente especulativo importante, pero esto no debe confundir a los inversores y creemos que bitcoin sigue siendo un activo que cualquier inversor a largo plazo debería tener en su cartera.

Anthropic gana una nueva batalla

Anthropic ha ganado una importante batalla y ha conseguido que el Departamento de Comercio de Estados Unidos elimine los controles a la exportación de sus modelos más avanzados, Fable y Mythos. Recordemos que hace unas tres semanas se pusieron limitaciones a la venta de estos modelos en el extranjero, lo que fue duramente criticado por la compañía. Anthropic y el gobierno americano siguen teniendo sus más y sus menos, pero para la empresa de IA es fundamental que se puedan comercializar todos sus modelos, ya que el volumen es importante para incrementar poco a poco la rentabilidad de la compañía.

Además, Anthropic se encuentra en plena carrera con OpenAI para salir a bolsa. Aunque OpenAI había sido la líder del mercado, ahora Anthropic ha ganado mucho protagonismo entre los inversores y su valoración podría ser mayor que la de la creadora de GPT. Anthropic parece estar mucho más centrada en el crecimiento rentable, mientras que OpenAI ha apuntado al crecimiento a toda costa. Ahora esta última se ha dado cuenta que si quiere salir a bolsa debe centrarse más en la rentabilidad, por lo que es probable que veamos una guerra de precios de IA entre las compañías que lideran al mercado.

Por otro lado, este paso del Departamento de Comercio es más importante de lo que parece. Uno de los debates de la IA es si tiene sentido permitir que países que pueden ser competencia nacional, como China, o que pueden afectar a la seguridad del país, como Rusia, tengan acceso a tus modelos más avanzados. Por un lado, permitir el acceso puede igualar las fuerzas, pero al menos controlas lo que estas empresas están haciendo a través de tus modelos. Por otro, si no vendes tus modelos, estás incentivando a que ellos traten de desarrollar los suyos propios, donde tu no tienes nada de control.

Las empresas americanas de IA necesitan rentabilidad, por lo que son las primeras interesadas en vender sus modelos en todo el mundo.