Hoy miércoles 23 de julio se cumplen dos años desde el comienzo de la segunda legislatura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que ya acumula más de siete años desde que en junio del 2018 fuese investido como presidente tras aprobar el Congreso de los Diputados la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy. En las últimas semanas, la actualidad del Gobierno ha estado marcada por diversos escándalos de corrupción que han agitado la política, pero ¿qué ha pasado con las acciones y los índices en este periodo? ¿Ha cambiado la economía española? ¿Y cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el país? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cuál ha sido la evolución del Ibex en la segunda legislatura de Pedro Sánchez? Lo primero que analizaremos es el rendimiento de nuestro selectivo nacional, el Ibex 35 total return, que incluye dividendos repartidos por las empresas que componen el selectivo. Podemos ver que durante este periodo el selectivo nacional ha generado una alta rentabilidad, a pesar de que en los últimos años hemos sufrido los efectos de la pandemia, la guerra en Ucrania, la tensión en Oriente Medio o la guerra arancelaria. Sin embargo, comparando el rendimiento del Ibex 35 con dividendos con sus homólogos mundiales, el selectivo español queda en una posición ligeramente rezagada. Por un lado, con un comportamiento similar respecto a sus homólogos europeos, pero muy alejado de los principales índices de EEUU o Japón. La revalorización total de estos años ha sido del 84% cotizando por detrás del índice Italiano, el MIB, cuya revalorización ha sido superior gracias en parte a la mayor estabilidad, y quedando a la par del Dax alemán o del Euro Stoxx 50, que se compone de las 50 empresas más grandes de la región. Los índices de Estados Unidos, representado a través del S&P 500, han quedado por encima del Ibex 35, gracias en gran parte al auge de las empresas tecnológicas, sector sin ninguna representación en nuestro índice. Las subidas de compañías como Nvidia, Microsoft o Apple, han sido algunos de los principales nombres que han ayudado a la primera potencia mundial a batir a nuestro índice. El MSCI World, que tiene a EEUU como su región más significativa con un 60% aproximadamente de ponderación, también supera holgadamente al índice español. Acciones que más han subido en el segundo mandato de Pedro Sánchez Dentro de las compañías españolas con mayor revalorización en estos dos primeros años de la segunda legislatura de Pedro Sánchez encontramos entidades financieras, energéticas, constructoras y dos empresas que, por diferentes razonesm han tenido una fuerte revalorización en sus acciones, todas ellas calculadas con la revalorización del precio y los dividendos repartidos. La empresa con mayores alzas en este periodo ha sido Rovi, con una subida acumulada del 268%. La pandemia generó importantes subidas en determinadas compañías del sector de la salud, que Rovi supo aprovechar dado que fue la encargada de crear millones de dosis de la vacuna desarrollada por Moderna contra el COVID para los mercados fuera de Estados Unidos. En los 12 meses posteriores al inicio de la pandemia las acciones de la farmacéutica duplicaron su precio, y aunque en este 2025 es la entidad con peor rendimiento del índice, sus acciones han subido un 268% desde junio del 2018. En segundo lugar está Indra. La empresa de defensa española, ha obtenido una revalorización del 264% desde el 1 de junio del 2018. La guerra en Ucrania y el intento de Europa de independizarse militarmente de EEUU han propiciado que suba el gasto como nunca en el sector de la defensa. España, que se encuentra muy por debajo de la media de la OTAN en gasto sobre PIB, debería de aumentar los contratos con Indra durante los próximos años, lo cual el mercado ha premiado en la cotización de la empresa con una subida superior al 100% este 2025. Le sigue de cerca Iberdrola, que en su caso se ha beneficiado de las fuertes subidas que han experimentado las materias primas debido al inicio del conflicto bélico en Ucrania, y la necesidad de alimentar los centros de datos, instalación necesaria para entrenar, desplegar y entregar aplicaciones y servicios de inteligencia artificial. Dentro del sector también encontramos entre las 10 primeras posiciones a Acciona, en el candelero en los últimos días, después de conocerse en el informe Cerdán el amaño de obras públicas a favor de la entidad. Las entidades financieras gozan de gran representación entre las entidades con mayores subidas desde que entró en el gobierno Pedro Sánchez. Entre las primeras posiciones encontramos a BBVA, Caixabank, Bankinter y Sabadell. El alza de los tipos de interés por parte de los Bancos Centrales para combatir la subida de los precios generada a raíz de las ayudas del COVID y la guerra en Ucrania, supuso una inyección económica histórica en sus resultados. Las entidades constructoras son las últimas de este ránking de las mayores subidas. Entre ellas, destaca la evolución de Ferrovial y ACS. Ambas entidades se han favorecido de su diversificación geográfica, que les ha permitido aprovechar el crecimiento de países como EEUU, o las expectativas futuras del gran gasto en infraestructura de Alemania. Entre las empresas con peor rendimiento en este tiempo, por el contrario, encontramos a Grifols y Colonial, las únicas entidades cotizando en negativo. La entidad farmacéutica se ha visto penalizada por el informe Gotham, y las dudas contables, mientras que la Socimi se ha visto lastrada por los altos tipos de interés. Distribución de la economía española La estructura económica española se mantiene con una dominancia clara del sector servicios, aunque con una aportación del PIB menor que en 2017, pero con un ligero crecimiento de sectores de servicios exportables de alto valor añadido. Podemos identificar también un mayor crecimiento de la industria y la construcción que venían desde niveles muy bajos. Además, el sector primario continúa siendo prácticamente testimonial. La excepción del sector servicios recae en el turismo, que ha pasado de ser un 11% del PIB al 12,3% debido al crecimiento del número de turistas y el gasto generado por cada uno de ellos. El problema proviene de la especialización en actividades de baja productividad, que no nos permite crecer a un mayor ritmo. ¿Ha mejorado la economía española en la segunda legislatura de Sánchez? Para analizarlo, nos fijamos en diferentes variables y datos macroeconómicos. El crecimiento del PIB, del PIB per cápita ajustado a la inflación, la deuda, los salarios, o las pensiones han sido algunos de los datos que hemos recopilado para definirlo. PIB El producto interior bruto es una de las métricas más utilizadas a la hora de comparar la economía de un país. En este caso hemos analizado el crecimiento generado desde el año 2018. La economía de nuestro país ha crecido en este periodo un 26%, quedando por encima de otras regiones de Europa, como es el caso de Italia, Alemania o Francia. Aunque es cierto que en todos ellos hemos visto un cambio de gobierno ante el descontento de la población durante este periodo. El crecimiento del turismo en los últimos años, y del sector servicios, han ayudado a mejorar las cifras de la media de Europa. Sin embargo, nuestros vecinos de Portugal o Reino Unido, mejoran estas cifras, y la comparación con EEUU no nos deja en muy buen lugar. PIB per cápita ajustado a la inflación Si tomamos en cuenta el PIB per cápita ajustado al poder adquisitivo, que refleja el coste relativo de los bienes y servicios en diferentes países, y proporciona una comparación más precisa del nivel de vida entre países, España pierde posiciones. En esta variable los datos de nuestro país muestran un crecimiento del 38% aunque en este caso es inferior al de gran parte de los países de Europa, y en general del mundo. Esto podría ser una indicación de que en otros países la economía está creciendo menos pero el crecimiento de la población también ha sido inferior, lo cual si se calcula ajustando estos cálculos podemos decir que la inmigración puede ser un motivo por el que nuestra economía sobresale al resto. Deuda Otro punto que podría explicar el crecimiento del PIB en España por encima del resto de países de Europa es la emisión de deuda. Países como Italia, Alemania y sobre todo Portugal han controlado más la deuda. Nuestros vecinos apenas han subido la deuda un 10% en los últimos 8 años, sin embargo, nuestro país lo ha hecho en un 34%, en la media de Europa, y por debajo de países como Francia, que destaca en esta variable, por su alto endeudamiento. Sin embargo, la deuda sobre PIB se ve reducida debido a que el crecimiento económico de nuestro país se ha consolidado a un mayor ritmo que el de otros países, apoyado principalmente por el sector servicios y particularmente por el turismo. Retos que afronta España en los próximos años De cara a los próximos años, hay varios retos que España debe de asumir, entre los que se encuentran problemas tan acuciantes como el de la vivienda o las pensiones. Inmigración España es ahora el país de la UE con mayor número de solicitudes de asilo, según un informe de la EUAA, con casi 12.800 registradas en mayo, frente a las 16.300 del año pasado. Si bien la cifra general ha disminuido, se ha registrado un aumento de solicitudes en España por parte de personas que huyen de Venezuela y de la grave crisis económica y política del país. La tendencia también podría estar vinculada a las medidas drásticas de Estados Unidos contra la inmigración, incluidas las deportaciones de venezolanos. El informe aparece en un momento en que un número creciente de países europeos están pidiendo medidas más duras para frenar la migración irregular al continente, y varios países, como Dinamarca, están buscando formas de deportar a personas a países que no son su hogar como medida disuasoria. Salarios Esta misma semana se ha publicado una estadística según la cual, los salarios en términos reales, es decir, una vez descontado el efecto de la inflación para conocer su verdadero poder adquisitivo, han crecido tan sólo un 2,76% en las últimas tres décadas, pasando de 32.157 euros al año en 1994 (con el valor del euro de 2024) a 33.044 euros el año pasado, según los últimos datos de la OCDE. Se trata del cuarto peor desempeño de los 38 países que integran esta Organización, en la que de media los sueldos han crecido un 30,8% en el mismo periodo, once veces más. Tan sólo México, Japón e Italia han experimentado una evolución peor. En las dos economías más importantes de la UE los aumentos son mucho más relevantes: en Alemania han crecido un 24,1% en el periodo, mientras que en Francia han repuntado un 28,4%, pero también son más fuertes en economías mediterráneas del sur como Portugal, con un avance del 21,2%, o Grecia, del 22,5%. Además, a nivel nominal los salarios medios en España tampoco salen bien parados en los últimos años frente a la pensión media de jubilación. En concreto, desde el año 2005 hasta el 2022 la pensión media de jubilación aumentó en un 82,7%, mientras que el salario medio lo hizo tan solo en un 44,3%. Vivienda El número de viviendas en venta en el principal portal inmobiliario español, el Idealista, cayó un 20% en el segundo trimestre, la mayor caída desde al menos 2007 y vuelve a señalar la situación tan delicada que vivimos para abordar la crisis de la vivienda, con una escasez de oferta tan amplia para toda la demanda solicitada. El descenso fue aún más pronunciado en las dos ciudades más grandes, con una caída de la oferta del 25% en Madrid y del 21% en Barcelona respecto al año anterior. La escasez de vivienda se debe a diversos factores, como la lentitud del proceso de obtención de permisos, la falta de nuevos terrenos disponibles para la construcción y el gran aumento de la inmigración. Con estas circunstancias los precios de la vivienda en España continúan disparándose marcando máximos históricos. Pensiones El actual sistema de pensiones ha sido objeto de un intenso debate público y político durante las últimas décadas. En la actualidad es un sistema de reparto, es decir, las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados. Con menos trabajadores y más jubilados, el sistema entra en déficit, obligando al Estado a cubrirlo vía impuestos o deuda. Aunque en estos momentos las pensiones corresponden a un 13% del PIB, muy por encima de la media de la OCDE. Solo Italia y Francia tienen un gasto mayor o similar, pero tienen mayor natalidad y tasas de empleo más estables. La tasa de natalidad de nuestro país es una de las más bajas del mundo, y no parece que empiece a mostrar signos de recuperación. Además, la esperanza de vida está entre las más altas del mundo, lo que incrementa la duración de las pensiones, y la generación del baby boom ya comienza a jubilarse, y corresponde a un mayor porcentaje de la población que en otros países. En estos momentos se estima que sea alrededor del 25% del total de la población, y lo más problemático es que la generación siguiente es mucho más pequeña, lo que agrava la carga futura. La solución para muchos es la inmigración, pero muchos inmigrantes se integran en empleos de baja cotización y, además, no compensa el descenso natural de la población.



