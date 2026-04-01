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El Ibex encadena tres sesiones al alza y lidera Europa con bancos e IAG al frente
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Repsol corrige ante un petróleo que no confirma el optimismo del mercado
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Europa supera a Wall Street mientras los datos macro refuerzan la resiliencia económica
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Oro y criptomonedas mantienen impulso en un contexto de dólar débil y riesgo geopolítico latente
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Oro y criptomonedas mantienen impulso en un contexto de dólar débil y riesgo geopolítico latente
El Ibex 35 mantiene su impulso alcista y encadena ya tres sesiones consecutivas en positivo, acercándose a aproximadamente un 6% de sus máximos históricos. La jornada ha estado marcada por un tono claramente favorable en las bolsas europeas, donde el índice español ha destacado tras las últimas declaraciones de los líderes de Estados Unidos e Irán, que apuntan a una posible reducción de las tensiones geopolíticas.
Este contexto ha favorecido también la apertura de Wall Street, aunque con un comportamiento más moderado tras el fuerte avance registrado en la sesión anterior. Con todo, el mercado sigue moviéndose en un entorno de incertidumbre, ya que, pese a los mensajes optimistas, el conflicto continúa activo y el precio del petróleo se mantiene elevado.
El Ibex 35 lidera las subidas en Europa
El Ibex 35 ha firmado una de sus mejores jornadas del último año, recuperando parte del terreno perdido desde finales de febrero, cuando se intensificaron las tensiones en Oriente Medio. Las subidas han estado protagonizadas por los valores más castigados durante las semanas de mayor volatilidad.
El sector bancario ha destacado especialmente, apoyado en la caída de la prima de riesgo y en el regreso del apetito por el riesgo entre los inversores. En este entorno, las entidades financieras vuelven a posicionarse como activos con potencial de recuperación.
Junto a los bancos, compañías como IAG y ArcelorMittal han registrado avances relevantes, favorecidas por la expectativa de un descenso en los costes energéticos en caso de una desescalada del conflicto. Por su parte, ACS ha liderado las ganancias del índice, respaldada por un escenario que favorecería condiciones de financiación más favorables y un impulso a la inversión en infraestructuras.
Repsol cae ante la posible corrección del petróleo
En el lado contrario, Repsol ha sido uno de los valores más penalizados de la sesión. Tras beneficiarse del encarecimiento del crudo durante las últimas semanas, el mercado comienza a anticipar una posible caída en el precio del Brent que reduzca sus márgenes.
A pesar de ello, el petróleo sigue cotizando por encima de los 100 dólares por barril, por lo que cualquier ruptura sostenida de este nivel será clave para determinar la evolución futura del valor.
Europa supera a Wall Street en la jornada
A nivel global, las bolsas europeas han mostrado un mejor comportamiento relativo, con subidas superiores al 1,5% en índices como el DAX o el propio Ibex 35. En contraste, en Estados Unidos los principales indicadores han registrado avances más contenidos.
El S&P 500 y el Nasdaq 100 han mantenido una evolución más moderada, mientras que el Russell 2000 ha vuelto a destacar como el índice más alcista. Este comportamiento responde a la expectativa de un entorno de tipos de interés más bajos, lo que favorecería especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Datos macro: economía sólida pese a la incertidumbre
En el plano macroeconómico, los últimos datos refuerzan la idea de una economía estadounidense resiliente. El informe de empleo ADP ha mostrado la creación de 62.000 puestos de trabajo, superando las previsiones, aunque reflejando una ligera desaceleración respecto al dato anterior.
Además, las ventas minoristas han sorprendido positivamente tras la caída del mes previo, mientras que el PMI manufacturero se ha mantenido en niveles consistentes con expansión económica.
Por otro lado, el aumento de los inventarios de crudo por encima de lo esperado ha contribuido a relajar la presión en los mercados energéticos. En este contexto de menor incertidumbre, el euro ha ganado terreno frente al dólar, impulsado por una menor demanda de activos refugio.
El petróleo no confirma el optimismo del mercado
Pese al fuerte rebote en renta variable, la caída del petróleo ha sido limitada, lo que refleja cierto desacople entre las expectativas del mercado y la evolución de la materia prima.
Aunque el tono entre Estados Unidos e Irán ha sido más conciliador, la situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo un factor de riesgo clave. Irán ha reiterado su postura firme sobre el control de esta zona estratégica, manteniendo la incertidumbre sobre el suministro energético global.
Por ello, el Brent continúa por encima de los 100 dólares, y el mercado centra ahora su atención en la velocidad y magnitud de una posible corrección, así como en su impacto sobre las decisiones de política monetaria.
Oro y criptomonedas mantienen el impulso
En cuanto a otros activos, el oro sigue mostrando fortaleza en un entorno de debilidad del dólar y estabilidad en los tipos de interés, factores que continúan actuando como soporte para su cotización.
Por su parte, el aumento del apetito por el riesgo ha favorecido a las criptomonedas, con el Bitcoin prolongando su tendencia alcista y arrastrando al resto del mercado, incluido Ethereum.
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