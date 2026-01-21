El Ibex 35 rebota tras el giro conciliador de Trump

Jornada de menos a más en los principales selectivos mundiales entre ellos el Ibex 35, que poco a poco fueron mejorando al escuchar las declaraciones de Donald Trump en el foro económico de Davos. El presidente de Estados Unidos, afirmó que no quiere usar la fuerza para apoderarse de Groenlandia. Después de provocar días de elevadas tensiones transatlánticas por sus planes, Trump dijo que estaba buscando "negociaciones inmediatas" para adquirir el territorio soberano danés por razones de seguridad nacional, en un tono más conciliador de lo esperado.

El Ibex cierra al alza

El Ibex 35 no es ajeno a estos movimientos y consigue cerrar al alza. Entre los sectores más beneficiadas del Ibex 35 encontramos a los bancos, empresas ligadas a las materias primas, y de consumo discrecional que habían sufrido en los últimos días la inestabilidad global y el miedo a los aranceles entre EEUU y Europa.



Arcelormittal lidera las subidas del día en el Ibex 35. La compañía está consolidando una estrategia alcista en precios de bobinas en Europa apoyada en el nuevo marco del CBAM y en una caída drástica de la oferta de importación, lo que refuerza su poder de fijación de precios.



Entre otros valores que destacan en el día en el Ibex 35 encontramos a Puig. La compañía ha recibido una mejora de su valoración por parte de una importante casa de análisis, contagiándose también de los buenos resultados de Burberry, que vuelven a reflejar una mejor situación para el consumo del lujo a nivel global.



Otro de los valores protagonistas en el Ibex 35 es IAG que vuelve a captar la atención de los inversores ante la posibilidad de que en 2026 adopte una política de retorno al accionista más generosa. De hecho, Bank of America la destaca como su opción preferida dentro del sector aéreo europeo.



En el lado contrario del Ibex 35 encontramos a Indra. La firma española cotiza con descensos ante la situación geopolítica. Cada día que las posturas entre EEUU y Europa se alejan la compañía obtiene grandes resultados al incorporar en su precio futuros contratos para limitar la dependencia de la región, mientras que vemos caídas en su precio cuando la retórica se suaviza.



A pesar de su buen tono en el año, hoy también vemos caídas en ACS. Cimic, la filial australiana del grupo, ha completado la venta del 50% de UGL Transport al grupo japonés Sojitz por unos 287 millones de euros en efectivo, en una operación que valora la totalidad del negocio en unos 460 millones de euros.

Los inversores vuelven a comprar el TACO Trade

Más allá del Ibex 35, en Wall Street continúa la elevada volatilidad. Tras la peor sesión desde abril, los principales índices vivieron hoy su mejor jornada desde noviembre. Una vez más, los inversores aprovecharon las caídas para tomar posiciones, reactivando la denominada estrategia del “TACO trade”, basada en la idea de que tras las amenazas iniciales Trump acaba suavizando su postura. En este contexto, las acciones de pequeña capitalización superaron al índice de referencia estadounidense por decimotercer día consecutivo.



A nivel corporativo, Netflix ha publicado sus resultados ofreciendo un pronóstico decepcionante para sus beneficios en los próximos meses, ya que piensa en gastar más en programación y trabaja para cerrar su acuerdo de 82.700 millones de dólares para la compra de Warner Bros.



En materias primas, volvieron a destacar las subidas de los metales preciosos. El oro superó la barrera de los 4.800 dólares por onza, y la principal incógnita del mercado ya no es si alcanzará los 5.000 dólares, sino cuándo lo hará, algo que podría suceder incluso antes de finalizar enero. Entre los factores que siguen impulsando al activo refugio por excelencia se encuentran la incertidumbre global, las amenazas de Trump sobre Europa y los crecientes riesgos asociados a la deuda global. Un ejemplo claro es Japón, donde los tramos de deuda a más largo plazo han superado máximos históricos ante la expectativa de nuevos estímulos.