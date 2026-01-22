El clima de optimismo y confianza regresa a los mercados financieros. El discurso más moderado de Donald Trump ha servido de apoyo para que los inversores vuelvan a tomar posiciones tras las correcciones sufridas a comienzos de semana. Este alivio en el plano político ha permitido al Ibex 35 recuperar la cota de los 17.600 puntos en una jornada marcada por el arranque de la temporada de resultados.

El Ibex 35 se recupera

Bankinter ha inaugurado las presentaciones de resultados del Ibex 35, con unas previsiones prudentes para el resto del ejercicio que no han convencido al mercado y han pesado sobre su cotización. Aun así, las cifras publicadas han sido valoradas de forma positiva en términos generales. La entidad ha visto cómo se estrechaban tanto el margen de clientes como el de intermediación, aunque ha logrado compensarlo parcialmente gracias al aumento del volumen de crédito, que ha impulsado el margen de intereses. En el lado negativo, destaca la pérdida de cuota en el mercado hipotecario, fruto de la intensa competencia en precios. Esta estrategia, aunque penaliza el crecimiento a corto plazo, puede resultar beneficiosa a medio y largo plazo al contribuir a mantener controlados los niveles de morosidad y, con ello, el perfil de riesgo.

En el apartado de mayores avances del Ibex 35, las acereras vuelven a situarse entre los valores más destacados de la sesión, prolongando el buen tono mostrado el día anterior. Las acciones de ArcelorMittal se revalorizan más de un 5% tras una mejora de recomendación y ante la relajación de las tensiones comerciales. A ello se suma el anuncio de un aumento de precios en la bobina laminada en caliente en Europa, así como en la bobina laminada en frío y galvanizada.



Por su parte, Acerinox también registra subidas destacadas, favorecida por la menor presión arancelaria desde Estados Unidos. Este mercado resulta clave para la compañía, ya que concentra más de la mitad de sus ingresos y en él produce aproximadamente el 50% de su acero.



En contraste, entre las mayores caídas del Ibex 35 vemos que Repsol ha encajado un golpe relevante tras perder un arbitraje relacionado con el suministro de gas natural licuado (GNL). Un tribunal de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional ha fallado a favor de Venture Global en el conflicto por el contrato a largo plazo del proyecto Calcasieu Pass, rechazando las reclamaciones de la compañía española y obligándola además a asumir los costes del proceso. Aunque este revés no modifica de forma sustancial su posición en el negocio global del gas, sí pone de relieve los riesgos legales asociados a una cartera internacional cada vez más amplia.

Los mercados recuperan el optimismo, y los metales siguen al alza

Más allá del Ibex 35, en Estados Unidos, el menor nivel de tensión geopolítica y el buen comportamiento de los grandes fabricantes de semiconductores impulsaron a los principales índices, que continuaron su proceso de recuperación tras conocerse datos macroeconómicos sólidos. La economía estadounidense creció en el tercer trimestre ligeramente por encima de lo estimado inicialmente, apoyada en el dinamismo de las exportaciones y una menor aportación negativa de los inventarios, lo que refuerza la idea de una actividad más resistente de lo previsto.



Por sectores, los valores ligados a los semiconductores lideraron las subidas después de que el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, destacara en Davos el fuerte potencial de crecimiento vinculado a la inteligencia artificial, reavivando el apetito inversor por el sector.



Los acontecimientos recientes vuelven a poner de manifiesto que invertir dejándose llevar por los grandes titulares del día suele ser una de las peores estrategias posibles, ya que puede desviar la atención del verdadero trasfondo del mercado.



En el mercado de materias primas, los metales preciosos retoman las subidas incluso en un entorno de menor incertidumbre global. El crecimiento de la deuda, las compras de los bancos centrales, los estímulos monetarios y la debilidad del dólar parecen consolidarse como los principales catalizadores de sus máximos históricos.



Por último, el precio del petróleo cede terreno después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, anunciara que Estados Unidos, Rusia y Ucrania celebrarán en los próximos días reuniones entre sus respectivos equipos, lo que abre la puerta a un mayor diálogo diplomático.