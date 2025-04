El Ibex 35 se anota una subida de más del 2%

El Ibex 35 ha comenzado la semana con buen pie, registrando un avance superior al 2% en la sesión de hoy. En general, el ambiente en los mercados ha sido favorable, destacando un mejor comportamiento en los índices europeos frente a Wall Street al cierre de la jornada en Europa. La actitud más conciliadora de Trump ha contribuido a calmar a los inversores, aunque los aranceles vigentes siguen influyendo negativamente en las previsiones del mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos en el Ibex 35 En el Ibex 35, las acciones de ACS han tenido subidas cercanas al 4%. También han destacado las acciones de Acerinox y Grifols, con repuntes superiores al 4%. Tanto ACS como Grifols tienen una alta exposición al mercado estadounidense, mientras que Acerinox se ve muy influido por los ciclos económicos. Por eso, el buen tono de Wall Street ha favorecido el desempeño de estas compañías. El sector bancario también ha mostrado fortaleza, con la mayoría de los bancos registrando subidas notables; sólo las acciones de Banco Sabadell han quedado por debajo del 3%. Las compañías del sector de utilities se han situado en la parte baja del índice, aunque igualmente han terminado en positivo. Redeia, Solaria y Acciona han experimentado incrementos modestos, de aproximadamente medio punto porcentual. Europa bate a Wall Street Más allá del Ibex 35, en el resto de Europa el DAX alemán ha cerrado con una subida cercana al 3%. Dentro del índice, han brillado Siemens Energy, Deutsche Bank y nuevamente las acciones de Rheinmetall. Las acciones de ASML también ha impulsado al índice AEX, con una revalorización del 3% en anticipación a sus resultados del miércoles. Mientras tanto, en Estados Unidos, las subidas han sido más moderadas, rondando el 1%, aunque algunas grandes firmas han destacado, como las acciones de Apple, que ha repuntado más de un 3% al beneficiarse de que el arancel a productos tecnológicos chinos no alcance finalmente el 100%, como se temía. En cuanto a las materias primas, el precio del petróleo Brent sigue débil, manteniéndose por debajo de los 65 dólares. El oro ha retrocedido un 0,7%, mientras que el bitcoin ha subido más de un 1,5%.



