El Ibex 35 se toma un respiro

Después de la frenética sesión de ayer en el Ibex 35, con importantes movimientos en ambos extremos de la tabla, la sesión de hoy ha comenzado muy tranquila y el selectivo nacional se asienta por encima de los 15.200 puntos. En Europa vemos alzas moderadas, pero hay que señalar que la sesión de ayer fue más floja en los índices europeos de lo que lo vimos en el Ibex 35, por lo que se entienden estos movimientos. Además, no debemos olvidar que hoy tenemos la reunión del BCE en la que no se esperan cambios y posiblemente sea una de las conferencias más tranquilas en mucho tiempo.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Inditex siguen liderando al Ibex 35 y continúan la estela positiva que dejaron ayer tras resultados. Estas subidas muestran que el de ayer no fue un movimiento puramente especulativo, sino que los inversores de verdad han incrementado su confianza en la compañía. Repsol o IAG también están en zona alta. Por su parte, el grupo de aerolíneas está viviendo un rebote después de las caídas de ayer. Otra que está ganando tracción a medida que avanza la sesión es Puig, que ayer vivió una profunda caída también provocada por sus resultados. En cualquier caso, estas subidas están muy lejos de paliar los descensos de ayer.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Grifols son las más bajistas del Ibex 35, aunque no hay grandes noticias que justifiquen sus caídas. Según el Confidencial, el comité que ha revisado si el informe de auditoría de KPMG era correcto lo ha dado por bueno, pero esto no debería tener impacto en la cotización de la farmacéutica. ArcelorMittal o Sabadell también están en la parte baja, pero con leves descensos. Los accionistas de Sabadell siguen en el proceso de aceptación de la OPA, pero no hemos tenido grandes cambios. La banca española está esta mañana en terreno negativo.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

