El S&P 500 se dispara tras la prórroga de Donald Trump

La volatilidad es extrema y está impulsada casi por completo por los acontecimientos relacionados con el conflicto en el Golfo Pérsico. Hace apenas unas horas, el mercado se preparaba para una escalada tras la expiración de un ultimátum de 48 horas a Irán, solo para enterarse de repente de que había sido ampliado cinco días más. Esta decisión trajo un alivio inmediato y un giro brusco en múltiples clases de activos.

Wall Street vive una montaña rusa geopolítica tras la extensión del ultimátum a Irán

Los movimientos del mercado de hoy son esencialmente una versión acelerada del “comprar el rumor, vender la noticia”. Antes de la apertura estadounidense, el mercado descontaba un posible ataque a la infraestructura energética, lo que impulsó los precios del petróleo al alza y elevó el índice de volatilidad. Los inversores estaban simultáneamente valorando el riesgo de un shock inflacionario y una postura más hawkish por parte de los bancos centrales, lo que presionaba a las acciones, los bonos y otros activos.

La situación se revirtió casi de inmediato después de que Donald Trump anunciara avances en las conversaciones con Irán. Los futuros sobre los principales índices rebotaron con fuerza y los precios del petróleo cayeron drásticamente, reflejando esperanzas de desescalada. Es notable que las declaraciones y publicaciones de Trump por sí solas fueron suficientes para cambiar el sentimiento, enviando de nuevo al alza a los principales índices estadounidenses.

Al inicio de la sesión en efectivo en Wall Street:

el S&P 500 sube más del 1,5%

el Dow Jones gana un 1,6%

el Nasdaq avanza más del 1,5%

Esto pone de manifiesto lo sensible que se ha vuelto el mercado a titulares individuales y lo poca estabilidad que existe en las tendencias a corto plazo. Las rápidas negativas de Irán subrayan aún más la incertidumbre. Los inversores navegan entre escenarios extremos, con cada nueva señal capaz de cambiar drásticamente la dirección del mercado.

El petróleo sigue en el centro de atención como el principal canal de transmisión del riesgo. Las preocupaciones sobre interrupciones en el Estrecho de Ormuz influyen directamente en las expectativas de inflación, las valoraciones de tipos de interés y el desempeño corporativo. Esto explica por qué ocasionalmente vemos situaciones inusuales en las que acciones, bonos e incluso el oro están bajo presión simultáneamente.

Fuente: xStation5

Gráfico del S&P 500

Hoy, los contratos sobre el S&P 500 muestran un rebote claro. Los mercados están reaccionando a la decisión de extender el ultimátum a Irán, aliviando temporalmente los temores de una escalada en el Golfo Pérsico y el riesgo de un shock energético repentino. Este alivio momentáneo se está traduciendo rápidamente en un mayor apetito por el riesgo.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

En Wall Street, las acciones tecnológicas y de semiconductores están subiendo ante señales de relajación de las tensiones en Oriente Medio, con NVIDIA y AMD liderando el rebote. La mejora del sentimiento del mercado ha atraído a inversores interesados en el potencial a largo plazo de la IA, mientras que las ganancias a corto plazo ilustran lo sensibles que son las empresas tecnológicas a los impulsos geopolíticos y al sentimiento inversor.