El S&P 500 se olvida de la guerra en Oriente Medio

Wall Street abrió una nueva semana en positivo, sin verse afectado por la intervención estadounidense en el conflicto entre Israel e Irán. El S&P 500 lidera las subidas (+0,45%), seguido del Dow Jones (+0,24%) y el Russell 2000 (+0,22%). Las acciones de bienes de consumo lideran la jornada del lunes, ya que enfrentan menos riesgos geopolíticos y arancelarios que sus contrapartes tecnológicas o sanitarias. También se observa un optimismo superior a la media en el sector inmobiliario, tras los datos económicos más recientes, que apuntan a un repunte inesperado de las ventas de viviendas en mayo (+0,8% intermensual frente al -1,3% previsto). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este optimismo también se ve respaldado por el rendimiento relativamente mejor de los PMI en comparación con Europa. Los datos muestran un crecimiento continuo tanto en el sector servicios como en el manufacturero en Estados Unidos, aunque el impulso se desaceleró más de lo previsto. La caída de las exportaciones lastró la producción, parcialmente compensada por la acumulación de inventarios debido a la preocupación por los aranceles. Los aranceles también provocaron fuertes aumentos de precios, especialmente en el sector manufacturero. La demanda interna se mantuvo sólida, lo que impulsó la creación de empleo y el aumento de los atrasos. Fuente: Bloomberg Finance LP Noticias corporativas del S&P 500 Tesla Motors (TSLA.US) sube hoy un 7% , impulsada por el discreto debut del robotaxi de Elon Musk en Austin, que se basó en influencers cuidadosamente seleccionados en lugar de un lanzamiento público masivo. Si bien las acciones subieron gracias al optimismo, las limitaciones del mundo real (zonas geocercadas, límites por mal tiempo) y la feroz competencia sugieren que la autonomía escalable y generadora de ingresos aún está lejos.

Fiserv (FISV.US) sube un 3% tras anunciar planes para lanzar una plataforma de stablecoin integrada con Solana y en asociación con Circle y Paxos. Si bien la iniciativa señala una apuesta audaz hacia los pagos tokenizados y la liquidación 24/7, la compañía se enfrenta al reto de recuperarse de una caída del 20% en sus acciones este año en medio de la creciente competencia fintech.

Li Auto (LI.US) sube un 6,8% después de que su director ejecutivo, Li Xiang, anunciara planes para lanzar un nuevo SUV eléctrico , el i6, este septiembre. Dirigida a compradores de crossovers premium de marcas como BMW y Audi, la medida también impulsó las acciones H de Li Auto, lo que impulsó las ganancias del índice Hang Seng Tech con un aumento del 5,5%.

Northern Trust (NTRS.US) sube hasta un 9% tras informes de que Bank of New York Mellon se había puesto en contacto con la firma para discutir una posible fusión. Hay beneficios estratégicos para ambas partes, aunque existen preocupaciones sobre el precio del acuerdo. ¿Cómo invertir en el S&P 500?

