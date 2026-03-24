La reciente caída de las acciones de Microsoft y del sector tecnológico en general no es un hecho aislado, sino el resultado de la confluencia de dos fuerzas: la narrativa plurianual de una revolución de la IA y una realidad macroeconómica cada vez más exigente. Los inversores que, hasta hace poco, estaban dispuestos a financiar la carrera por la infraestructura de inteligencia artificial con pocas reservas, ahora empiezan a plantearse preguntas mucho más concretas sobre la sostenibilidad del crecimiento en el contexto de una posible desaceleración global, incluso en Estados Unidos. Aunque la valoración de Microsoft ha disminuido significativamente y la empresa cotiza ahora a unas 20 veces sus beneficios previstos para los próximos 12 meses, las acciones siguen bajando. El mercado parece preocupado por la magnitud de la inversión de capital (CAPEX), la creciente competencia en el ámbito de la IA y la posibilidad de que, tras el mercado bajista de 2022, el ciclo vuelva a ser complicado para Wall Street.

La macroeconomía vuelve a estar en el punto de mira: ¿está la IA pasando a un segundo plano?

Microsoft ha sido considerada durante mucho tiempo una de las principales beneficiarias de la tendencia de la IA, pero también se ha convertido en uno de sus barómetros más sensibles. La compañía está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en centros de datos, expandiendo Azure e integrando herramientas como Copilot en todo su ecosistema de productos.

El problema es que el mercado ya no premia únicamente la inversión y el crecimiento; ahora espera una monetización visible. Al mismo tiempo, la importante exposición de Microsoft a OpenAI, que compite con empresas como Anthropic (Claude), Google y Perplexity, plantea dudas sobre si el capital se ha asignado de forma óptima desde un punto de vista estratégico.

Esto marca un cambio fundamental. Durante los últimos dos años, los inversores compraban la "promesa de la IA". Ahora, exigen cada vez más resultados tangibles: márgenes, ingresos y aplicaciones comerciales reales. Cualquier desaceleración en el crecimiento de Azure o una adopción menor de lo esperado de las herramientas de IA puede interpretarse como una señal de alerta en lugar de una fluctuación temporal. Cabe destacar, sin embargo, que los resultados recientes de Microsoft se han mantenido sólidos y aún no indican una desaceleración clara en la computación en la nube.

Petróleo, rendimientos y riesgo de recesión: la perspectiva macroeconómica se intensifica

Este cambio de percepción se ve reforzado por un contexto macroeconómico mucho más complejo. El aumento del precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, impulsado por la escalada de tensiones en Oriente Medio, no es solo un problema para los consumidores, sino que podría actuar como catalizador de un endurecimiento financiero generalizado.

Históricamente, las fuertes crisis petroleras suelen preceder a las recesiones. El mecanismo es sencillo: los precios más altos de la energía impulsan la inflación, reducen la renta real y obligan a los bancos centrales a mantener tipos de interés elevados durante más tiempo. Como resultado, la rentabilidad de los bonos aumenta y el coste del capital se incrementa en toda la economía, incluidas las empresas tecnológicas.

Para empresas como Microsoft, esto tiene un doble impacto. Por un lado, los tipos de interés más altos comprimen las valoraciones de los activos de crecimiento, que son especialmente sensibles al descuento de los flujos de caja futuros. Por otro lado, una posible desaceleración económica podría debilitar la demanda de servicios en la nube y soluciones de IA. Un conflicto prolongado entre Estados Unidos, Israel e Irán representa un riesgo significativo para el sector tecnológico.

La IA como ciclo de inversión, no solo como un cambio tecnológico

Un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto en los análisis de mercado es que la IA representa uno de los ciclos de inversión más intensivos en capital en la historia del sector tecnológico. La construcción de infraestructura —desde chips hasta centros de datos— requiere enormes desembolsos de capital que, en última instancia, deben justificarse por la demanda futura.

Sin embargo, esta demanda no es independiente del ciclo económico. Al contrario, es altamente cíclica. La mayor parte del gasto en IA se financia a través de los presupuestos corporativos, que suelen ser las primeras áreas en optimizarse durante los períodos de incertidumbre.

En un entorno macroeconómico más débil, las empresas pueden:

retrasar la migración a la nube,

limitar la experimentación con herramientas de IA,

reducir el gasto en infraestructura de TI.

Esto implica que, incluso si la tecnología en sí misma sigue siendo transformadora, su curva de adopción puede ser significativamente más cíclica de lo que se suponía. También es importante señalar que las grandes empresas tecnológicas ya han comprometido un capital sustancial en IA, lo que aumenta la complejidad del ciclo. No es casualidad que la mayor presión vendedora se observe actualmente en las acciones de software. Estas empresas son las más expuestas al gasto empresarial y, por lo tanto, las primeras en reflejar los cambios en el sentimiento del mercado. Microsoft, gracias a su presencia en Azure y sus soluciones de IA empresarial, se sitúa en el centro de esta dinámica. A diferencia de las empresas de semiconductores, que se benefician de un auge de inversión a corto plazo, el software parece depender más de la durabilidad de la demanda final. Tras un periodo dominado por la expansión basada en narrativas y el crecimiento exponencial, el mercado está entrando en una fase de mayor selectividad y disciplina financiera.

Un cambio de régimen, no el fin de la IA.

Esto no marca el final de la historia de la IA. Sin embargo, sí señala un cambio en la forma en que el mercado la evalúa:

los inversores son cada vez más sensibles a los datos de adopción y monetización,

las empresas con altos gastos de capital (CAPEX) se enfrentan a un mayor escrutinio,

y las valoraciones están cada vez más expuestas a las fluctuaciones macroeconómicas.

Microsoft ya no se considera únicamente un «líder en IA», sino cada vez más un caso de estudio para todo el sector: un referente para determinar si las inversiones masivas se traducirán en un crecimiento sostenible de los ingresos y los beneficios. Cabe destacar que se espera que las Siete Magníficas destinen alrededor de 650 mil millones de dólares a infraestructura de IA solo este año, lo que subraya la magnitud de la apuesta.

La pregunta clave: el momento oportuno, no la dirección.

A largo plazo, la tendencia parece relativamente clara: es probable que la inteligencia artificial se convierta en uno de los principales motores del crecimiento económico. La incertidumbre crucial reside en el momento en que se producirá.

¿Ha descontado el mercado esta transformación demasiado pronto?

¿La magnitud de la inversión ya supera la demanda real?

La reciente caída de las acciones de Microsoft y del sector de la IA en general sugiere que los inversores están empezando a tomarse en serio estas cuestiones, aunque todavía sea pronto para declarar el fin del ciclo de inversión en IA.

Riesgo de concentración y magnitud de la inversión de Microsoft en OpenAI Microsoft ha invertido aproximadamente 13.000 millones de dólares en OpenAI, pero un factor mucho más importante es que OpenAI representa una parte significativa del uso de la infraestructura de Azure. Según datos de Bloomberg, podría representar cerca de la mitad de la cartera de ingresos por servicios en la nube contratados por Microsoft (RPO). Esto crea una situación de dependencia bidireccional. OpenAI ha declarado explícitamente que Microsoft proporciona una parte sustancial de su financiación y capacidad de procesamiento, lo que significa que el desarrollo de modelos de IA está directamente vinculado a la disponibilidad de infraestructura de un único proveedor. Al mismo tiempo, para Microsoft, OpenAI se está convirtiendo en uno de los mayores clientes que impulsan la demanda de Azure, concentrando así el riesgo en un solo ecosistema.

El panorama se vuelve aún más complejo al analizar la dinámica de costes. OpenAI estima que el gasto en computación podría alcanzar los 600.000 millones de dólares para 2030, mientras que se prevé que los ingresos en ese periodo alcancen aproximadamente los 280.000 millones de dólares anuales. Esto implica que, al menos en la fase inicial del ciclo, los costes de infraestructura podrían superar los ingresos, lo que plantea dudas sobre la eficiencia económica del modelo a corto plazo.

Esta no es solo una preocupación a largo plazo. OpenAI ya ha gastado más de 12.000 millones de dólares en servicios de computación proporcionados por Microsoft, mientras que los costes relacionados con la inferencia se multiplican por más del doble año tras año. En otras palabras, cuanto mayor sea la escala de uso de la IA, mayor será la presión sobre los costes, a diferencia del modelo de software tradicional, donde la escalabilidad suele mejorar los márgenes.

Al mismo tiempo, el sector está experimentando una afluencia de capital sin precedentes. OpenAI ha recaudado alrededor de 110 mil millones de dólares en una sola ronda de financiación, alcanzando una valoración de más de 700 mil millones de dólares. La financiación involucra a importantes actores del mercado, desde Microsoft hasta Amazon, Nvidia y SoftBank, lo que pone de manifiesto que ya no se trata de un ciclo de capital riesgo típico, sino de una ola de inversión de escala sistémica. Desde la perspectiva de Microsoft, esto significa que la compañía se encuentra en el centro de una estructura extremadamente intensiva en capital, donde las inversiones en infraestructura son masivas y siguen creciendo, la demanda está impulsada principalmente por un único socio clave, y la rentabilidad de todo el modelo depende de la monetización futura de la IA, que aún no se ha validado por completo. Es precisamente este desequilibrio —entre una inversión de capital segura y un crecimiento de ingresos incierto— lo que genera preocupación entre los inversores. Microsoft ya no es solo un beneficiario del auge de la IA; se está convirtiendo cada vez más en el indicador más directo de los riesgos asociados con inversiones en IA potencialmente ineficientes, donde el número de ganadores a largo plazo podría resultar limitado.

Acciones de Microsoft: ¿corrección o cambio estructural?

Las acciones de Microsoft han caído casi un 33% desde su máximo de 2025, una magnitud comparable a la caída de aproximadamente el 36% observada en 2022. Sin embargo, en esta ocasión, el ritmo de la venta masiva ha sido significativamente más rápido, con el RSI descendiendo cerca de 30, lo que indica condiciones de sobreventa. El panorama sigue siendo incierto. No obstante, un principio fundamental de los mercados se mantiene: para que un inversor compre una acción a un precio atractivo, alguien más debe estar dispuesto a venderla. Si se evita una recesión y las tensiones con Irán se reducen con relativa rapidez, las acciones tecnológicas podrían recuperar el favor de los inversores antes de lo previsto. Si bien el riesgo de un mercado bajista generalizado es real, las acciones de Microsoft podrían estar reflejando ya una parte sustancial de ese escenario; históricamente, las caídas superiores al 30% han sido relativamente raras para la compañía.