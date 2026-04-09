- El rally de las bolsas europeas se enfría
- Bruselas alerta: el riesgo de estanflación sigue latente
- Dos escenarios sobre la mesa: impacto moderado si el conflicto es breve, mucho peor si se prolonga
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- Bruselas alerta: el riesgo de estanflación sigue latente
- Dos escenarios sobre la mesa: impacto moderado si el conflicto es breve, mucho peor si se prolonga
Tras la explosión de optimismo vivida ayer, la sesión de hoy muestra un tono mucho más prudente. Las principales bolsas europeas cotizan en rojo y los futuros del Nasdaq y del S&P 500 también retroceden.
Los inversores adoptan una postura de cautela y esperan señales claras de que los esfuerzos diplomáticos avanzan y de que la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán se mantiene firme.
El foco del mercado continúa situado en el Estrecho de Ormuz, donde los inversores buscan pruebas tangibles de una normalización del tráfico marítimo que permita aliviar la presión sobre el petróleo en el corto plazo. Sin embargo, aunque la guerra se haya pausado temporalmente, sus consecuencias económicas siguen plenamente activas.
Bruselas lanza una advertencia: el riesgo de estanflación sigue presente
La Comisión Europea ha emitido una advertencia contundente: el riesgo de estanflación en la Unión Europea no ha desaparecido. Según Bruselas, la tregua aporta cierto alivio, pero no elimina las presiones económicas derivadas del conflicto energético.
Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía, señaló que la economía del bloque continúa amenazada por un shock estanflacionario, caracterizado por bajo crecimiento y alta inflación. El detonante principal es el tiempo prolongado en el que el crudo se ha mantenido por encima de los 100 dólares. Aunque el Brent cotiza hoy en torno a los 98 dólares, el riesgo de que vuelva a niveles elevados sigue siendo considerable.
La Comisión advierte de que, pese a la pausa en las hostilidades, el escenario sigue siendo frágil y vulnerable a cualquier deterioro geopolítico.
Dos escenarios para la economía europea
Bruselas prepara una actualización de sus previsiones macroeconómicas para 2026 y 2027, que incluirá recortes en las estimaciones de PIB y revisiones al alza en las proyecciones de inflación.
El acuerdo entre Estados Unidos e Irán establece una tregua de dos semanas, pero la Comisión considera que el pacto es inestable y podría romperse en cualquier momento. Un repunte de la tensión presionaría de nuevo los precios del petróleo y el gas, reactivando los riesgos inflacionarios.
Escenario 1: conflicto breve
- El PIB de la UE caería 0,4 puntos este año.
- La inflación aumentaría 1 punto.
Escenario 2: conflicto prolongado
- El PIB caería 0,6 puntos en 2026 y 2027.
- La inflación subiría 1,5 puntos este año y el próximo.
Estos escenarios reflejan que, incluso con tregua, la economía europea sigue expuesta a un shock energético que puede reactivarse en cualquier momento.
Bruselas prepara medidas de apoyo, pero el margen fiscal es limitado
La Comisión está trabajando con los Estados miembros para diseñar paquetes de apoyo destinados a empresas y hogares afectados por la crisis. Sin embargo, Dombrovskis advirtió que el margen presupuestario es mucho más reducido que en crisis anteriores debido al impacto de la última crisis energética y al aumento del gasto en defensa.
La combinación de un entorno geopolítico frágil, un petróleo todavía elevado y una inflación persistente deja a la economía europea en una posición vulnerable ante un posible fracaso diplomático en Irán.
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