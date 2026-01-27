El año pasado marcó un punto de inflexión en la dinámica que había dominado los mercados financieros durante los últimos ejercicios. Tras años en los que las grandes tecnológicas estadounidenses, y especialmente los Magníficos 7, impulsaban al S&P 500 y al Nasdaq a nuevos máximos, en 2025 se produjo una rotación significativa de capital hacia Europa.

Los inversores, tanto institucionales como minoristas, comenzaron a buscar múltiplos menos exigentes, mayor estabilidad regulatoria y sectores con valoraciones más atractivas, como defensa, banca o energía.

A este cambio se sumó una depreciación notable del dólar, que redujo los rendimientos de los activos estadounidenses en euros y reforzó el atractivo relativo de las bolsas europeas. Como resultado, los principales índices del continente lograron superar ampliamente a los estadounidenses, algo poco habitual en los últimos años.

En este contexto surge la pregunta: ¿puede Europa volver a batir al S&P 500 y al Nasdaq en 2026, o regresaremos a la dinámica previa?

Sectores que lideran el EuroStoxx en 2026

El EuroStoxx 600 ha comenzado 2026 con fuerza y acumula una subida del 6% en apenas tres semanas, demostrando que el impulso europeo sigue vivo. A pesar de las tensiones arancelarias con Estados Unidos tras el conflicto geopolítico por Groenlandia, el índice europeo ha logrado superar a la mayoría de índices americanos, con un rendimiento del 6,24%.

En un entorno marcado por la volatilidad geopolítica, una política monetaria en pausa y el repunte del precio de materias primas y metales preciosos, tres sectores se han consolidado como los grandes ganadores:

Recursos básicos: +14,29%

Tecnología: +7,62%

Energía: +7,23%

Otros sectores con buen comportamiento incluyen bienes industriales (+5,82%), utilities (+4,63%) y salud (+4,27%), mientras que en el lado negativo destacan seguros (-6,53%), consumo básico (-5,03%), ocio y turismo (-3,6%) y automoción (-3,32%).



Departamento de Análisis de XTB España. Datos Extraídos de Bloomberg.

Recursos básicos en el EuroStoxx: el sector que impulsa las subidas

El sector de recursos básicos ha sido el gran protagonista del arranque de 2026, con una subida del 14,29%. Este grupo incluye compañías mineras y metalúrgicas que se han visto favorecidas por la demanda creciente de metales industriales, especialmente cobre, plata y litio, en un contexto de transición energética y expansión de la infraestructura tecnológica.

Además, el repunte de los precios de los metales y la mejora de márgenes operativos han impulsado los resultados de las principales compañías del sector. Entre las más destacadas se encuentran:

Fresnillo PLC (+29,99%)

Aurubis AG (+24,56%)

Glencore PLC (+23,72%)

KGHM Polska Miedź SA (+22,12%)

Boliden AB (21,47%)

ArcelorMittal (+18,21%)

Tecnología europea en 2026: el impulso de la IA y los semiconductores

El sector tecnológico europeo ha estado rezagado respecto a su homólogo estadounidense durante los últimos años, pero 2026 podría marcar un cambio de tendencia. Con una subida del 7,62%, el sector se beneficia de la expansión de la inteligencia artificial, el avance de la automatización industrial y la mejora de las previsiones de inversión en semiconductores.

Las compañías de equipamiento y diseño de chips lideran claramente el movimiento, apoyadas por la demanda global y por políticas europeas que buscan reforzar la producción local. Adicionalmente, gracias al aumento de la demanda de chips de memoria, estos valores han encontrado un catalizador más, para continuar revalorizando durante estas últimas semanas. Por esta razón, cuatro de las cinco mejores empresas del sector están directamente vinculadas a los semiconductores:

ASM International NV (+36,24%)

BE Semiconductor Industries (+29,74%)

ASML Holding NV (+26,48%)

Infineon Technologies AG (+11,68%)

Indra Sistemas SA (+11,56% )

Energía en el EuroStoxx: petróleo, renovables y servicios técnicos

El sector energético, tradicionalmente cíclico y muy ligado al precio de las materias primas, avanza un 7,24% en el EuroStoxx. El repunte del crudo, los recortes de producción de la OPEP+ y la mayor demanda de servicios técnicos para exploración y perforación han actuado como catalizadores.

Las compañías de servicios petroleros y energías renovables han sido las más beneficiadas, con avances destacados en:

SBM Offshore NV (+24,90%)

Saipem SPA (+22,43%)

Siemens Energy AG (+17,73%)

Subsea 7 SA (+17,22%)

Nordex SE (+15,45%)

Cómo invertir en los sectores líderes del EuroStoxx desde XTB

Los usuarios de XTB pueden obtener exposición directa a estos sectores a través de acciones de compañías líderes dentro de cada industria. Entre ellas destacan Fresnillo (FRES.UK) en Recursos Básicos, ASM (ASM.NL) como referente del sector tecnológico y SBM (SBMO.NL) dentro de los servicios energéticos.

En cuanto a la exposición mediante ETF, existen vehículos que replican de forma eficiente el comportamiento de estos sectores en Europa. El iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF DE (SXPPEX.DE) ofrece exposición al segmento de recurso básicos, el iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF DE (SX8PEX.DE) permite invertir en las principales tecnológicas europeas, y el iShares S&P 500 Energy Sector UCITS (Acc EUR) (QDVF.DE) proporciona acceso al sector de servicios para petróleo y gas.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.