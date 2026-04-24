El día de hoy ha empezado movido para el mercado español, pero no solo para los inversores. Reuters ha publicado una noticia en el que hace referencia a correos internos del Pentágono de Estados Unidos sobre las posibles opciones para castigar a los miembros de la OTAN que no han ayudado a Estados Unidos en su operación en Irán. Y sorpresa… España es uno de los países mencionados. ¿Cómo afecta esto a nuestro país y a las acciones de Indra?

¿Se plantea Estados Unidos echar a España de la OTAN?

Aunque el correo podríamos catalogarlo como algo no oficial, el revuelo es importante. La realidad es que Trump lleva tiempo descontento con la OTAN, algo que ya ocurrió en su primer mandato y de manera reiterada ha afirmado que saldría de la organización. Sin embargo, nunca termina de hacerlo. El presidente de Estados Unidos tiene razón afirmando que el resto de países se ha beneficiado de las inversiones en defensa de su país. Sin embargo, como suele pasar con Trump, va más allá. Las misiones de Estados Unidos en Venezuela o en Irán se han tomado de manera totalmente unilateral y sin consulta al resto de miembros, por lo que tiene sentido que sean reacios a participar. Aunque es probable que podrían haber tomado una postura más cercana, la realidad es que un país tampoco puede orientar su política exterior en función de lo que diga Trump.

Entre este grupo de países reacios a seguirle la corriente a Trump está España. De hecho, nuestro país ha ido más allá y activamente se ha tratado de contradecir a Estados Unidos en todo lo que hemos podido. Lo más destacado ha sido la negativa de España para alcanzar ese 5% del gasto en defensa, al contrario que el resto de miembros. Por ello, España es uno de los señalados en el correo y se plantea incluso la posibilidad de expulsar a nuestro país de la alianza.

Pero cuidado. En principio, echar a un miembro de la OTAN no es tan fácil y es probable que requiera del visto bueno de todos los miembros. En cualquier caso, parece más un movimiento de amenaza y advertencia que algo que realmente vaya a pasar.

¿Por qué caen las acciones de Indra?

Las acciones de Indra caen más de un 4% por la relevancia que tiene en la estrategia militar de España. Indra es la compañía a partir de la cual se van a catalizar la mayor parte de las inversiones de nuestro país en el sector defensa. Por ello, cualquier asunto relacionado con esto afecta a la empresa. La compañía se había visto salpicada además por presiones políticas que terminaron con la dimisión de Escribano. La SEPI (organismo a través del cual el estado tiene acciones de diversas empresas) posee el 28% de las acciones de Indra, por lo que esto tiene su lado bueno y su lado malo.

La compañía presenta sus cifras del primer trimestre el jueves que viene y los inversores pondrán mucha atención al desempeño del segmento de defensa.

Las acciones de Indra, unas de las más alcistas del ejercicio anterior, apenas suben un 0,7% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.