El mercado ya ha demostrado que descuenta una paz inminente en la guerra en Oriente Medio. El S&P 500 y el Nasdaq 100 firmaron ayer otra sesión en verde, incluso después de haber alcanzado máximos históricos, acumulando ambos más de diez sesiones consecutivas al alza.

Si bien el optimismo respecto al alto el fuego y los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán sigue siendo elevado, la incertidumbre continúa muy presente. Los avances en las negociaciones y las concesiones de ambas partes siguen siendo difusos y difíciles de confirmar.

En la jornada de hoy, el petróleo cede ligeramente, aunque continúa por encima de los 90 dólares. A la espera de la apertura estadounidense, las bolsas europeas amanecen con subidas, al igual que los futuros americanos, después de que el presidente Donald Trump realizara declaraciones optimistas sobre la duración de las conversaciones de paz.

Sin embargo, estas afirmaciones, una vez más, no han sido confirmadas por la parte iraní y podrían estar influenciadas por las conocidas tácticas negociadoras del presidente.

Trump asegura avances significativos en la guerra de Oriente Medio: Irán habría aceptado condiciones antes rechazadas

Según las últimas declaraciones, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán habrían dado un giro significativo. Donald Trump asegura que Teherán ha aceptado condiciones que hace apenas dos meses rechazaba.

El presidente de Estados Unidos describe las conversaciones como “muy exitosas” y sostiene que un acuerdo para terminar la guerra podría anunciarse “muy pronto”, incluso antes de que expire el alto el fuego de dos semanas vigente hasta la próxima semana.

Trump, además, confirmó que este fin de semana podría celebrarse una segunda ronda de negociaciones directas. En paralelo, Israel y Líbano han acordado un alto el fuego de diez días. Estados Unidos trabaja con ambas partes para intentar convertir esta tregua en un acuerdo más duradero, en un contexto donde varios líderes árabes consideran que un pacto más amplio podría estar cerca.

El Estrecho de Ormuz sigue bloqueado y el Brent se mantiene en niveles elevados

Pese al tono optimista de Washington, el Estrecho de Ormuz continúa prácticamente bloqueado.

El Brent se mantiene alrededor de los 96 dólares por barril, mientras Estados Unidos impide que el petróleo iraní llegue al mercado global.

Países árabes del Golfo y líderes europeos presionan para reabrir la vía marítima y evitar una crisis alimentaria global derivada del encarecimiento del transporte y de la energía. Este factor sigue siendo el foco principal del mercado, y su evolución prácticamente dictará la dirección de la política monetaria en los próximos meses.

Wall Street recupera todo el terreno perdido; Europa se queda atrás

Con los índices estadounidenses habiendo recuperado todas las pérdidas ocasionadas durante la fase más bélica del conflicto en Oriente Medio, presentando una recuperación en “V”, los índices europeos siguen más rezagados, perdiendo la ventaja que mantenían sobre Estados Unidos a comienzos de año.

Dentro de Europa, los índices que han mostrado una recuperación más rápida han sido el italiano y el español, aunque aún se mantienen por detrás del ritmo estadounidense.

Un escenario geopolítico confuso frente a un mercado sorprendentemente optimista

La situación geopolítica en Oriente Medio continúa siendo delicada o, más bien, confusa.

A pesar de que se están llevando a cabo conversaciones de paz, Estados Unidos mantiene bloqueado el transporte marítimo iraní, mientras al mismo tiempo menciona avances significativos hacia un pacto definitivo. Irán, por su parte, todavía no ha ratificado las declaraciones de Trump.

Mientras en el plano geopolítico persiste la incertidumbre, en los mercados financieros domina un tono mucho más optimista, los índices suben y las yields caen, reflejando un apetito por el riesgo que contrasta con la falta de claridad diplomática.

Definitivamente, habrá que seguir muy de cerca los avances en las negociaciones para evaluar si cualquier cambio de guión es capaz de tumbar, o reforzar, este renovado optimismo inversor.

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