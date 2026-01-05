El Bitcoin está subiendo hoy a casi 93.000 dólares, es decir, el nivel más alto desde la primera mitad de diciembre de 2025, en medio de un sentimiento positivo en el mercado de valores de EE. UU., donde los futuros del Nasdaq 100 y el S&P 500 están subiendo antes de la apertura. Bitcoin ha subido más del 6% este año y se ha recuperado después de caer a un nivel récord de sobreventa (RSI) visto por última vez en agosto de 2023. Los datos en cadena apuntan a una acumulación históricamente alta de Bitcoin por parte de las llamadas direcciones de ballenas, mientras que el sentimiento general del mercado sigue siendo en gran medida moderado, lo que abre el potencial para la continuación de la tendencia.

El petróleo reaccionó con una ligera caída por debajo de los 60 dólares por barril tras una operación militar estadounidense en Venezuela. Si Estados Unidos tomara el control de las reservas petroleras venezolanas, esto podría representar una presión significativa sobre la inflación global y, en consecuencia, impulsar los activos de riesgo, incluyendo el bitcoin.

Sin embargo, es difícil esperar que este efecto sea inmediato; más bien, hablamos de un horizonte plurianual. El sector petrolero venezolano requiere decenas de miles de millones de dólares en inversiones para recuperar una capacidad de procesamiento comparable a los niveles récord históricos de años anteriores . Tampoco está claro si Estados Unidos logrará sus objetivos en Venezuela sin una intervención militar terrestre, y tal escenario probablemente impulsaría los precios del petróleo en lugar de lastrarlos.

. Tampoco está claro si Estados Unidos logrará sus objetivos en Venezuela sin una intervención militar terrestre, y tal escenario probablemente impulsaría los precios del petróleo en lugar de lastrarlos. Los datos de CoinShares indican que las entradas globales de criptomonedas en 2025 ascendieron a 47.200 millones de dólares, en comparación con los 48.700 millones de dólares en 2024. Durante la última sesión de la semana anterior, el viernes, los ETF de BTC y ETH registraron entradas de 464 millones de dólares y 124 millones de dólares, respectivamente.

Esta semana, Bitcoin seguirá siendo sensible principalmente a los datos del mercado laboral estadounidense (NFP el viernes), pero el mercado está cada vez más convencido de que la influencia de Trump en la Fed será decididamente moderada, independientemente de los datos macroeconómicos. En consecuencia, unas lecturas económicas sólidas no necesariamente tienen que frenar el interés del futuro presidente de la Reserva Federal por recortar los tipos de interés.

Bitcoin de Venezuela: ¿qué sigue?

Según una investigación de los analistas Clara Preve y Bradley Hope, Venezuela posee actualmente Bitcoin y stablecoins con un valor de entre 56.000 y 67.000 millones de dólares; algunos medios han informado de un potencial de 600.000 BTC. Se dice que el país comenzó a comprar Bitcoin y criptomonedas en 2017, cuando Venezuela vendía oro extraído en el llamado Arco Minero del Orinoco y convertía las ganancias en divisas distintas del dólar estadounidense. Se estima que se podrían haber intercambiado 2.000 millones de dólares en oro por Bitcoin, cuyo precio rondaba los 5.000 dólares en ese momento, lo que implicaría que el país posee actualmente unos 400.000 Bitcoin con un valor aproximado de 37.000 millones de dólares. Venezuela también podría haber vendido Tether (USDT) recibido como pago por petróleo y haberlo utilizado para comprar Bitcoin, buscando evitar sanciones y diversificar el riesgo de una stablecoin vinculada al dólar estadounidense.

Si Estados Unidos confiscara la billetera de Venezuela, estos Bitcoin probablemente se transferirían a la llamada reserva estratégica estadounidense y no se venderían, de acuerdo con la promesa de la administración Trump de "no vender ningún bitcoin confiscado". Si Estados Unidos realmente se hiciera cargo de las reservas de Venezuela —casi el 3% del suministro mundial total de BTC (21 millones)—, este suministro podría desaparecer del mercado, lo que impulsaría los precios a largo plazo. Por otro lado, existe la posibilidad de que Venezuela utilice los BTC que aún posee, convirtiéndolos en fondos para la posible compra de armamento o la cobertura de otros gastos en caso de una devastadora operación terrestre estadounidense en el país.

Cotización de Bitcoin y Ethereum

Tanto el Bitcoin como el Ethereum se negocian dentro de un canal de precios ascendente, y en el gráfico horario podemos observar el surgimiento de una formación de platillo potencialmente alcista. Para Bitcoin, el soporte clave se encuentra actualmente alrededor de los 91.800 dólares, donde se encuentra el límite inferior del canal de precios y la EMA50.

Fuente: xStation5

En el marco temporal horario, Bitcoin ha alcanzado un nivel de resistencia clave en forma de la media móvil exponencial EMA50 (línea naranja).

Fuente: xStation5

Al igual que Bitcoin, Ethereum también está subiendo hoy a niveles no vistos desde mediados de diciembre. El soporte clave a corto plazo lo indica la EMA50 en el gráfico horario (alrededor de 3.100 dólares), mientras que el límite inferior del canal se sitúa alrededor de 3.050 dólares, donde también se encuentra la EMA200 (línea roja).

Fuente: xStation5

En el marco temporal diario, el precio de Ethereum ha alcanzado la media móvil exponencial de 50 sesiones EMA50 (línea naranja) y, al igual que BTC, está luchando por superarla.