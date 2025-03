Inicio positivo para el S&P 500

Apertura al alza de Wall Street, en la que destacamos la subida del 0,32% en el S&P 500, lo que le permite recuperar los 5.660 puntos. Por su parte, el Dow Jones crece un 0,45% hasta los 41.675 puntos. El más positivo es el Russell 2000, con un ascenso del 0,6% hasta los 2.055 dólares. Desempeño bursátil intradiario del S&P 500 por sectores Fuente: xStation Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias corporativas del S&P 500 La Conferencia GTC de Nvidia centra hoy el foco de la empresa líder en chips de IA. En este escenario, las acciones de Nvidia (NVDA.US) bajan un 0,7% antes del inicio de esta conferencia anual de desarrolladores GTC . Los inversores estarán atentos a las palabras del CEO, Jensen Huang, para obtener detalles sobre los chips de IA de próxima generación, incluyendo el B300 Blackwell y las futuras plataformas Rubin. La conferencia se celebra en medio de la preocupación por la demanda de chips de IA tras las afirmaciones de la empresa china DeepSeek de desarrollar modelos competitivos con chips de menor calidad, que ya sacudieron los mercados a finales de enero.

Las acciones de Affirm se desploman tras la asociación de Klarna con Walmart : Las acciones de Affirm Holdings (AFRM.US) cayeron hasta un 14% en la preapertura bursátil después de que CNBC informara que su rival Klarna la reemplazará como proveedor exclusivo de "compra ahora y paga después" de Walmart. Klarna se asociará con OnePay, la startup fintech de propiedad mayoritaria de Walmart, para ofrecer préstamos a plazos tanto en cajas físicas como en línea una vez que la integración se complete a finales de este año. "Esto es un punto de inflexión", declaró Sebastian Siemiatkowski, CEO de Klarna. La alianza se produce días después de que Klarna solicitara su salida a bolsa en EE. UU., con el objetivo de alcanzar una valoración superior a los 15.000 millones de dólares. La empresa sueca de pagos reportó 21 millones de dólares en beneficios netos sobre 2.810 millones de dólares en ingresos para 2024.

JPMorgan eleva la calificación de Norwegian Cruise Line ante la fuerte demanda : JPMorgan elevó la calificación de Norwegian Cruise Line (NCLH.US) de Neutral a Sobreponderar, manteniendo su precio objetivo de 30 dólares. La firma mencionó "cero cambios detectables en el comportamiento de la demanda a pesar de las fluctuaciones en el contexto macroeconómico" tras las reuniones con la dirección. Los analistas de JPMorgan observaron una relación riesgo-recompensa favorable debido al enfoque de Norwegian en el consumidor de alto nivel y a la gestión "incorporando prudentemente" un diferencial de 170 puntos básicos en 2025 entre los rendimientos netos y los costes netos de los cruceros.

Las acciones de Intel suben por los planes de reestructuración del nuevo director ejecutivo. Las acciones de Intel (INTC.US) suben un 5%, ampliando su impulso hasta el 21% en las últimas cinco sesiones, tras los informes del nuevo director ejecutivo, Lip-Bu Tan, que está considerando reestructurar el enfoque de la compañía hacia la IA, recortando los niveles de gestión intermedia y modernizando las operaciones de fabricación. El informe sugiere que Intel podría desarrollar nuevos chips para servidores de IA para 2027, con actualizaciones anuales a partir de entonces, con el objetivo de competir con Nvidia y Broadcom en el mercado de hardware de IA. Fuente: Bloomberg Financial LP ¿Cómo invertir en el S&P 500?

