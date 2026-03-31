La bolsa americana sigue cayendo. ¿Qué está pasando?

La sesión americana de ayer continuó con la dinámica de las últimas semanas. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 registraron retrocesos cercanos al 0,4%, mientras que el Dow Jones avanzó un 0,11%, apoyado en su menor exposición al sector tecnológico, que volvió a sufrir caídas significativas. Y aunque la volatilidad en la bolsa americana ha descendido por debajo de 30, el escenario de inestabilidad geopolítica deja poco margen para pensar en una reducción sostenida de la volatilidad en esta quinta semana de conflicto en Oriente Medio.

El S&P 500 firma su quinta semana de caídas y se acerca a territorio de corrección

El S&P 500 acaparó titulares al encadenar su quinta semana consecutiva de descensos, algo que no ocurría desde 2022, cuando el índice acumuló siete semanas de caídas durante el inicio de la guerra en Ucrania. Con ello, ya registra una caída del 7,3% en el año y aproximadamente del 9% desde máximos, acercándose al territorio de corrección, situado en un retroceso del 10%. Otro elemento que ha generado inquietud entre los analistas es que el índice ha cerrado por octavo día consecutivo por debajo de la media de 200 sesiones, rompiendo una racha alcista de 10 meses y encendiendo las alertas sobre la posibilidad de una tendencia bajista a corto plazo.

Por sectores, las financieras y los segmentos más defensivos, utilities, salud y consumo básico, lograron avances. A nivel individual, destacó la caída generalizada de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial, especialmente fabricantes de chips y empresas relacionadas con centros de datos. Corewave y Micron fueron las más afectadas, con descensos del -7,5% y -9,9% respectivamente. En el lado opuesto, llamó la atención el buen comportamiento de varias compañías de software, que lograron rebotar tras semanas de presión: ServiceNow y Salesforce cerraron con subidas del 5,6% y 3,2%.

El Nasdaq 100 profundiza su corrección por la presión sobre la IA

En cuanto al Nasdaq 100, su mayor peso en valores tecnológicos amplificó las caídas, cerrando un 0,8% abajo. Con este retroceso, el índice acumula ya un -9% en el año y alrededor de un -12% desde máximos, situándose de lleno en territorio de corrección. Esta caída, casi el doble que la del S&P 500, responde a su elevada exposición a compañías ligadas al ciclo de la inteligencia artificial, que se han visto arrastradas tras un anuncio de Google que apunta a una menor demanda de ciertos productos de hardware.

El Russell 2000 cae con fuerza en un entorno de financiación más exigente

Por último, el índice de pequeñas compañías de la bolsa americana, el Russell 2000, tampoco tuvo una buena sesión y retrocedió un 1,5%, mientras que en el acumulado del año cae más de un 3%. En un contexto de posible endurecimiento monetario y mayores costes de financiación, las empresas de menor capitalización se están viendo especialmente perjudicadas.

En resumen, una jornada claramente negativa, en la que los supuestos avances anunciados por la administración estadounidense no han sido suficientes para mejorar el ánimo de los inversores. De cara a la sesión de hoy, los futuros del S&P 500 apuntan a un inicio algo más alcista, situándose cerca de un 1% arriba.