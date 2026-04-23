🔎La consecuencia oculta de la Guerra en Oriente Medio

La guerra en general tiene muchas consecuencias negativas. La guerra de Oriente Medio tiene aún más consecuencias negativas por su importancia en el mercado del petróleo y del gas (que siguen siendo fundamentales en nuestra sociedad). Pero hay algunas de esas consecuencias que no se suelen tener en cuenta y tienen un impacto directo en los mercados: el frenazo de las salidas a bolsa.

Primeros retrasos por la guerra en Oriente Medio

Las salidas a bolsa son una fuente de nuevas compañías para los inversores en mercados públicos (empresas que cotizan en bolsa), y son clave para el crecimiento de dichas empresas. Esto se debe a que la inclusión en bolsa te ayuda a captar fondos de manera más sencilla que si no estuvieras en bolsa. Sin embargo, las salidas a bolsa son muy sensibles al contexto.

Hoy precisamente hemos conocido que Digi retrasará su salida a bolsa por la inestabilidad de los mercados por la guerra en Oriente Medio. Este punto es importante, ya que cuando se realiza una salida a bolsa, es necesario que el contexto acompañe. De hecho, la mejor situación para una salida a bolsa es que los múltiplos sean elevados y el mercado sea muy alcista, porque de esta manera se puede obtener el más dinero de dicha salida. Por el contrario, un mercado deprimido no invita a las salidas a bolsa, ya que esto puede suponer una menor captación de recursos.

¿Qué otras empresas se pueden ver afectadas?

Más allá de Digi, lo que puede preocupar al mercado son las salidas a bolsa de las grandes empresas americanas. Hablamos de SpaceX, OpenAI y Anthropic. Estas compañías tienen previsto salir a bolsa en este 2026 y sus valoraciones podrían ser de récord.

Sin ir más lejos, la propia SpaceX se colocaría por encima de Tesla, Bitcoin e incluso podría estar por encima de Meta. Es decir, se colocaría en el top 10 de activos más valiosos del mundo. Teniendo en cuenta que el mercado espera unos 8.000-9.000 de flujo de caja libre, el múltiplo estaría por encima de las 180 veces. Para hacernos una idea de la magnitud, ahora mismo el S&P 500 estaría cotizando a unas 28 veces flujo de caja libre, que ya es un múltiplo exigente.

Por su parte, OpenAI o Anthropic no generan beneficios y aún así se colocarán como empresas muy valiosas. Por ponerlo de nuevo en contexto, OpenAI podría colocarse incluso por encima de Berkshire Hathaway, el famoso holding de Warren Buffett y que tiene negocios tanto cotizados como privados.

Es decir, estamos hablando de que las valoraciones de estas empresas están disparadas antes de salir a bolsa, pero si el contexto geopolítico continúa siendo malo, no sería raro ver una reducción de esas valoraciones. El apetito por el riesgo es clave y las cifras de las grandes tecnológicas y de sus inversiones en capex serán clave para que esas cifras que hemos comentado se mantengan.

En definitiva, la guerra sigue teniendo un impacto negativo en los mercados.