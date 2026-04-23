🔎La consecuencia oculta de la Guerra en Oriente Medio

- Primeros retrasos por la guerra en Oriente Medio
- ¿Qué otras empresas se pueden ver afectadas?
- La clave: las valoraciones
- Primeros retrasos por la guerra en Oriente Medio
- ¿Qué otras empresas se pueden ver afectadas?
- La clave: las valoraciones
La guerra en general tiene muchas consecuencias negativas. La guerra de Oriente Medio tiene aún más consecuencias negativas por su importancia en el mercado del petróleo y del gas (que siguen siendo fundamentales en nuestra sociedad). Pero hay algunas de esas consecuencias que no se suelen tener en cuenta y tienen un impacto directo en los mercados: el frenazo de las salidas a bolsa.
Primeros retrasos por la guerra en Oriente Medio
Las salidas a bolsa son una fuente de nuevas compañías para los inversores en mercados públicos (empresas que cotizan en bolsa), y son clave para el crecimiento de dichas empresas. Esto se debe a que la inclusión en bolsa te ayuda a captar fondos de manera más sencilla que si no estuvieras en bolsa. Sin embargo, las salidas a bolsa son muy sensibles al contexto.
Hoy precisamente hemos conocido que Digi retrasará su salida a bolsa por la inestabilidad de los mercados por la guerra en Oriente Medio. Este punto es importante, ya que cuando se realiza una salida a bolsa, es necesario que el contexto acompañe. De hecho, la mejor situación para una salida a bolsa es que los múltiplos sean elevados y el mercado sea muy alcista, porque de esta manera se puede obtener el más dinero de dicha salida. Por el contrario, un mercado deprimido no invita a las salidas a bolsa, ya que esto puede suponer una menor captación de recursos.
¿Qué otras empresas se pueden ver afectadas?
Más allá de Digi, lo que puede preocupar al mercado son las salidas a bolsa de las grandes empresas americanas. Hablamos de SpaceX, OpenAI y Anthropic. Estas compañías tienen previsto salir a bolsa en este 2026 y sus valoraciones podrían ser de récord.
Sin ir más lejos, la propia SpaceX se colocaría por encima de Tesla, Bitcoin e incluso podría estar por encima de Meta. Es decir, se colocaría en el top 10 de activos más valiosos del mundo. Teniendo en cuenta que el mercado espera unos 8.000-9.000 de flujo de caja libre, el múltiplo estaría por encima de las 180 veces. Para hacernos una idea de la magnitud, ahora mismo el S&P 500 estaría cotizando a unas 28 veces flujo de caja libre, que ya es un múltiplo exigente.
Por su parte, OpenAI o Anthropic no generan beneficios y aún así se colocarán como empresas muy valiosas. Por ponerlo de nuevo en contexto, OpenAI podría colocarse incluso por encima de Berkshire Hathaway, el famoso holding de Warren Buffett y que tiene negocios tanto cotizados como privados.
Es decir, estamos hablando de que las valoraciones de estas empresas están disparadas antes de salir a bolsa, pero si el contexto geopolítico continúa siendo malo, no sería raro ver una reducción de esas valoraciones. El apetito por el riesgo es clave y las cifras de las grandes tecnológicas y de sus inversiones en capex serán clave para que esas cifras que hemos comentado se mantengan.
En definitiva, la guerra sigue teniendo un impacto negativo en los mercados.
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