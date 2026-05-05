Uno de los culebrones bursátiles españoles más seguidos de los últimos meses vuelve a escena. Indra, la compañía que acaparó titulares por el choque entre la SEPI y el expresidente Ángel Escribano en torno a la adquisición de EM&E, se dispara hoy en bolsa coincidiendo con la supuesta reactivación de las conversaciones. La noticia, adelantada por Expansión, ha devuelto el optimismo a un mercado que veía la fusión como una oportunidad estratégica perdida.

Indra y EM&E: crónica de una fusión

Indra ha sido una de las compañías de defensa europeas con mayor crecimiento en los últimos años. Sus ingresos se han disparado gracias al aumento del gasto militar en Europa y a la creciente inestabilidad geopolítica.

La UE ha decidido reducir su dependencia del gasto estadounidense, y los países miembros están incrementando progresivamente sus presupuestos de defensa.

Los grandes beneficiados de este ciclo han sido gigantes como Rheinmetall, Thales, BAE Systems o Leonardo. Indra también ha sido protagonista, pero buscaba dar un salto adicional mediante adquisiciones que le permitieran ganar escala y convertirse en un verdadero “campeón nacional” capaz de competir con los líderes europeos. En ese contexto apareció un objetivo ideal: Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), una compañía con la que Indra ya había colaborado, con sinergias claras y un crecimiento acelerado.

El bloqueo: conflicto de interés y ruptura de negociaciones

Las conversaciones entre ambas firmas avanzaron, se realizaron valoraciones y se iniciaron negociaciones formales. Sin embargo, la operación se frenó abruptamente cuando la SEPI, el accionista de referencia de Indra, vetó la adquisición por un evidente conflicto de interés: Ángel Escribano, entonces presidente de Indra, era también propietario de EM&E.

Tras el veto, Escribano dimitió y la operación quedó congelada. Las acciones de Indra se vieron penalizadas entonces, después de que el mercado interpretara esta ruptura como una oportunidad perdida para crear un gran grupo español de defensa. Ahora, supuestamente ambas partes han vuelto a conversar, volviendo a abrir la puerta a una posible fusión.

¿Indra y EM&E vuelven a hablar?

Según Expansión, se ha vuelto a poner sobre la mesa la supuesta fusión con EM&E, una operación valorada en torno a 2.300 millones de euros y considerada clave para reforzar la reindustrialización del sector defensa en España.

La operación busca integrar capacidades industriales, ganar escala y reforzar la posición de España en un mercado global cada vez más competitivo. El bloqueo político se ha disipado tras la dimisión de Escribano, y el CEO de Indra, José Vicente de los Mozos, ha confirmado que la puerta sigue abierta si EM&E decide retomar el diálogo.

En la operación participan supuestamente asesores de primer nivel, como Goldman Sachs y JP Morgan, por parte de Indra, y el Banco Santander, como asesor de EM&E. De cerrarse la fusión, Indra podría alcanzar hasta 12.500 millones, consolidando su papel como “campeón nacional”.

¿Es cara la valoración?

La información compartida por Expansión sitúa la valoración de la operación entre Indra y EM&E en un múltiplo de 12 a 17 veces EBITDA, lo que coloca la transacción en la parte media del rango EV/EBITDA de las principales compañías europeas de defensa. De hecho, si se tiene en cuenta que este múltiplo debería incorporar una prima de control frente a sus comparables, no parece, a primera vista, una valoración excesiva ni descompensada respecto al sector. Grandes compañías como Lockheed Martin, Leonardo o Thales cotizan en rangos de 11–13 veces EBITDA, lo que sugiere que la valoración propuesta se encuentra alineada con los estándares del sector defensa.

La posible fusión entre Indra y EM&E no es solo una operación corporativa: es un movimiento que podría redefinir el mapa industrial de defensa en España. Para Indra, supondría ganar músculo tecnológico e industrial, mientras que EM&E obtendría acceso a mercados internacionales, mayor capacidad financiera y una plataforma comercial más amplia. Ambas compañías coinciden en que el acuerdo permitiría crear un actor con escala suficiente para competir en Europa y posicionarse en los grandes programas de defensa de la próxima década, en un momento en el que el continente acelera su inversión estratégica.

Las acciones de Indra suben más de un 4% en la jornada de hoy. La firma, que la semana pasada presentó unos resultados que no terminaron de convencer al mercado, acumula una subida de más del 6% en lo que llevamos de año.

¿Cómo comprar acciones de Indra desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Indra (IDR.ES), una de las compañías tecnológicas y de defensa más relevantes de España. A través de este instrumento, es posible invertir en una empresa clave en sistemas de defensa, transformación digital, ciberseguridad, gestión del tráfico aéreo y soluciones tecnológicas avanzadas para administraciones y grandes corporaciones.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita invertir en Indra con condiciones competitivas y sin costes adicionales en los tramos iniciales de operativa.