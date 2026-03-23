A lo largo de la jornada bursátil de hoy hemos visto cómo se han intercambiado los roles de muchas acciones del selectivo español tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social “Truth Social”.

Hasta ahora, una de las pocas compañías que se beneficiaban en España de la subida del precio del petróleo era Repsol, que actuaba como activo refugio frente al encarecimiento del crudo.

Sin embargo, con un solo comentario ha pasado de ser el valor que amortiguaba las caídas del Ibex 35 a convertirse en el principal lastre del índice, registrando un desplome superior al 6%, uno de los más abruptos de los últimos años en una sola sesión.

¿Por qué caen las acciones de Repsol?

Las acciones de Repsol caen hoy por la misma razón que encontraba motivos para subir durante las últimas semanas: su fuerte exposición al precio del petróleo. El modelo de negocio de Repsol depende en gran medida del crudo, por lo que una caída en su precio implica menores ingresos y márgenes.

En este escenario, Donald Trump ha realizado unas declaraciones que han impulsado el optimismo entre los inversores e impactado en el precio del petróleo. En su perfil en Truth Social, el presidente estadounidense ha anunciado el cese temporal de los ataques contra las instalaciones energéticas iraníes. El mensaje, que llega después de amenazar a Irán con un ultimátum, ha desescalado el conflicto, lo que ha provocado caídas en el precio del petróleo y subidas en índices y compañías muy sensibles al coste de la energía.

Esto ha tenido un efecto inmediato: los valores más castigados durante las últimas semanas (financieras, aerolíneas y acereras) ahora están en verde, mientras que las acciones que habían actuado como refugio caen con fuerza. Dentro del Ibex 35, las acciones de Repsol lideran las pérdidas, acompañada por descensos más moderados en Redeia, Endesa o Naturgy.

Aun así, aunque el mensaje de Trump es un paso positivo hacia una posible resolución del conflicto, todavía no existe confirmación oficial por parte de la contraparte. La situación sigue sujeta a cambios, por lo que el final del conflicto está más cerca, sí, pero ni mucho menos confirmado.

La correlación entre el precio del petróleo y la cotización de Repsol

La evolución bursátil de las acciones de Repsol mantiene una relación estrecha con los movimientos del precio del petróleo.

Aunque no es una correlación perfecta ni constante, sí existe un patrón claro: cuando el crudo sube, Repsol tiende a apreciarse; cuando cae, la acción suele resentirse. Esto responde a la naturaleza del negocio. Un barril más caro mejora los márgenes de extracción, incrementa el flujo de caja y fortalece la capacidad de inversión y retribución al accionista.

Por eso, en periodos de tensión geopolítica o restricciones de oferta, la acción suele reaccionar al alza. En cambio, cuando el mercado anticipa un exceso de oferta o una caída de la demanda global, el crudo retrocede y la cotización de Repsol acompaña ese movimiento.

Repsol antes del conflicto, durante la guerra y después del anuncio de Trump

La evolución de Repsol a lo largo del año es especialmente interesante, ya que el conflicto en Oriente Medio ha sido el principal catalizador de su comportamiento bursátil en 2026.

Antes del conflicto, las acciones de Repsol acumulaban un rendimiento del 18%, impulsadas por resultados financieros sólidos, un aumento de la retribución al accionista y el mantenimiento de su actividad en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos.

las acciones de Repsol acumulaban un rendimiento del 18%, impulsadas por resultados financieros sólidos, un aumento de la retribución al accionista y el mantenimiento de su actividad en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos. Durante el conflicto, la compañía llegó a subir más de un 50% en 2026 y más de un 30% desde el inicio de la guerra, gracias al aumento del precio del crudo y a su papel como refugio en un mercado castigado.

la compañía llegó a subir más de un 50% en 2026 y más de un 30% desde el inicio de la guerra, gracias al aumento del precio del crudo y a su papel como refugio en un mercado castigado. Después del anuncio de Donald Trump, Repsol ha sufrido uno de sus mayores desplomes intradía de los últimos años, cayendo más de un 6% ante la brusca corrección del petróleo y la rebaja de tensiones geopolíticas, que descuentan un posible final cercano del conflicto.

Cómo comprar acciones de Repsol desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder comprar acciones de Repsol (REP1.ES), una de las compañías energéticas más relevantes de España y Europa.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Repsol sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.