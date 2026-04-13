La banca española está cayendo con fuerza en la jornada de hoy y las acciones de Banco Santander son las más bajistas dentro del sector, con una caída de alrededor del 2%. El sector está sufriendo de nuevo la guerra de Oriente Medio y las tensiones que se están viviendo entre Estados Unidos, Israel e Irán. El nuevo plan de Trump genera aún más incertidumbre. ¿Qué pasa con el sector bancario?

La incertidumbre en Oriente Medio impacta en las acciones de Santander y el resto de la banca

Los motivos de las caídas de las acciones de Santander y la banca española son claros. Una mayor incertidumbre geopolítica suele provocar una menor demanda de crédito a nivel global, además de un menor consumo, dado que la subida de los precios del petróleo impacta en la mayoría de productos que hoy en día consumimos. Este impacto no es tan solo de manera directa, sino también indirecta a través de los costes del transporte, que se están disparando tanto por aire como por mar. En ese sentido, la banca española ha estado bastante penalizada desde el inicio de la guerra y a pesar de que tras el anuncio de la tregua repuntaron con fuerza, todavía está sufriendo las consecuencias de la guerra.

Los tipos de interés suben… pero la banca cae

A esto hay que sumar el que los tipos de interés de la deuda pública están repuntando. Aunque esto puede ser positivo para la banca a medio y largo plazo, porque unos mayores tipos de interés le permiten también tener un mayor margen, en el corto plazo puede ser perjudicial. Primero, porque rebaja aún más esa demanda de crédito, ya que los repuntes son fuertes y muy rápidos. Segundo, porque ese aumento de los tipos de interés de la deuda pública provocan caídas en las carteras de renta fija de la banca, que según como estén contabilizadas pueden tener impacto también en la cuenta de resultados.

Dicho esto, lo más relevante es esa incertidumbre e impacto en el consumo y la demanda de crédito

También hay que sumar los resultados de la banca americana de esta semana, donde podremos ver el impacto real de los problemas que se están viviendo en el mercado de crédito privado. Aunque en teoría la banca española tiene una exposición muy reducida a este mercado, los inversores mirarán por el retrovisor lo que hagan los bancos americanos.

Las acciones de Santander sufren

Las acciones de Santander caen un 4,54%, desde el estallido del conflicto, mientras que BBVA cae un 1,44%, Sabadell y Caixa están planas, y Unicaja y Bankinter suben ligeramente. Esto se debe en parte a que Santander venía de tener un mejor comportamiento, aunque también se le achaca su exposición global. La economía española viene de crecer más, por lo que los valores más ligados a nuestro país lo están haciendo mejor que otros con una exposición más diversificada.

¿Cómo comprar acciones de Santander?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Santander (SAN1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.