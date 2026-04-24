En los últimos meses, tanto en Europa como en Estados Unidos los inversores han estado huyendo de las compañías de software por miedo a que sus ingresos se vean erosionados ante la eliminación de barreras de entrada para nuevos competidores. La presión viene directamente del avance de la inteligencia artificial, que permite a empresas más pequeñas desarrollar herramientas que antes requerían años de inversión y estructuras complejas.

Para contextualizar la gravedad de las caídas, el subsector de software en Estados Unidos retrocede un 17,4%, con compañías como Workday o ServiceNow desplomándose un 46% y 44%, respectivamente, en cuestión de meses.

En este entorno de pánico, hoy la mayor compañía de software europea, SAP, ha logrado superar con fuerza una prueba de fuego: los resultados del primer trimestre de 2026. La compañía no ha decepcionado y se dispara un 5,4 %, liderando el STOXX 50, que, aun así, continúa en negativo.

Un rebote con matices: SAP sigue en una situación delicada pese al alivio del mercado

A pesar del optimismo que rodea al valor, la compañía alemana se encuentra en una situación delicada. Tras haber alcanzado máximos históricos a principios de 2025 y convertirse en una de las empresas más valiosas del índice europeo, el valor ha acumulado una caída significativa.

Actualmente, las acciones de SAP cotizan un 47% por debajo de sus máximos, un retroceso explicado principalmente por la ralentización del crecimiento en su negocio cloud.

Para entenderlo, conviene recordar que SAP es el pilar tecnológico de las grandes corporaciones globales. Su software conecta funciones críticas: relaciones con clientes, pagos, contabilidad, gestión de ingresos y costes, logística y más. Es, en esencia, la columna vertebral operativa de miles de empresas.

Las caídas acumuladas durante el último año responden a un cambio estructural en su modelo de negocio. La compañía ha pasado de cobrar a sus clientes una única vez por la instalación del software a un modelo basado en suscripciones anuales en la nube. La transición ha sido más lenta de lo esperado, lo que generó presión adicional, especialmente ante el temor de que la inteligencia artificial pudiera erosionar parte de su propuesta de valor.

Sin embargo, los últimos resultados han aportado cierto alivio. El backlog, es decir, la cartera de clientes que adoptarán el software en los próximos meses, ha crecido a un ritmo sólido y en línea con lo esperado por los analistas. Mantener un crecimiento del backlog por encima del 25% y sin señales de desaceleración trimestre a trimestre es interpretado positivamente por los inversores. Además, los clientes empiezan a ver la IA como una herramienta que, si SAP integra correctamente, podría reducir costes y aumentar ingresos, reforzando la utilidad de la plataforma.

Un backlog más elevado se traduce en ingresos futuros más estables, mayor confianza por parte de los clientes y un menor temor a que la IA erosione márgenes en el corto plazo. Aun así, la compañía sigue inmersa en un momentum claramente bajista, acumulando una caída del 28% en lo que va de año y del 38% en los últimos seis meses.

Cloud + IA: el eje estratégico de SAP para acelerar la transición

Uno de los pilares fundamentales de la estrategia de SAP es la combinación de cloud e inteligencia artificial. Las múltiples aplicaciones desarrolladas por la compañía permitirán que la transición del modelo antiguo al nuevo sea más rápida, flexible y eficiente.

La IA permitirá automatizar procesos, analizar datos de distintos departamentos y mejorar la integración entre sistemas.

Sin embargo, recientemente algunas empresas han cuestionado la aplicabilidad real de estas herramientas o incluso la forma en la que SAP pretende monetizarlas, lo que ha afectado a la cotización.

El CEO, Christian Klein, reconoce que esta transición traerá “dolor a corto plazo”, tanto por ajustes internos como por críticas de resellers y clientes que dudan de la relación calidad‑precio de las primeras soluciones de IA.

Aun así, SAP insiste en que su papel como “memoria institucional” de las empresas seguirá siendo clave en un mercado que se mueve a gran velocidad.

Inversores divididos: entre el miedo a la disrupción y la esperanza de una transición controlada

A pesar de los resultados, el mercado sigue viendo riesgos importantes. Algunos inversores temen que las startups de IA puedan automatizar tareas que hoy requieren software empresarial, reduciendo la necesidad de suscripciones SAP.

La compañía incluso ha salido del top 10 de empresas más valiosas de Europa, reflejo de esa inquietud.

DIversos analistas consideran que los resultados deberían calmar los temores sobre la disrupción por IA y sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio en el cierre de contratos.

Desde JPMorgan, sin embargo, advierten de tres desafíos:

posible desaceleración del backlog,

riesgos del modelo basado en consumo,

competencia que avanza más rápido que en ciclos anteriores.

Con todo ello, el precio objetivo medio del consenso de Bloomberg para las acciones de SAP se sitúa en 218 euros, traduciéndose en una supuesta revalorización del 46% en los próximos 12 meses, desde los 149 euros actuales.

Resultados de SAP

Cifras del primer trimestre

Ingresos Non‑IFRS 9.56B€ VS 9.53B€ esperados ( +0.3% respecto al consenso )

9.56B€ VS 9.53B€ esperados ( +0.3% respecto al consenso ) Ingresos cloud Non‑IFRS 5.96B€ VS 5.90B€ esperados ( +1.0% )

5.96B€ VS 5.90B€ esperados ( +1.0% ) Cloud en moneda constante +27% VS +25.4% esperado ( +1.6 p.p. )

+27% VS +25.4% esperado ( +1.6 p.p. ) Cloud Backlog 21.9B€ VS 21.65B€ esperado ( +1.2% )

21.9B€ VS 21.65B€ esperado ( +1.2% ) EPS Non‑IFRS 1.72€ VS 1.64€ esperado ( +4.9% )

Previsión del año

Beneficio operativo Non‑IFRS previsto 11.9B€–12.3B€ VS 11.9B€ esperado ( en línea a +3.4% )

11.9B€–12.3B€ VS 11.9B€ esperado ( en línea a +3.4% ) Free cash flow previsto ~10B€ VS 9.95B€ esperado ( +0.5% )

Los resultados de SAP muestran una continuidad en la tendencia que la compañía viene registrando en los últimos trimestres, con la excepción relevante de que el backlog no se ha frenado. Mientras los ingresos por cloud continúan creciendo gracias a la mayor adopción por parte de las empresas, el segmento tradicional, basado en la venta de licencias de software, sigue decreciendo, reflejando la transición hacia el nuevo modelo de suscripción.

En cuanto a los márgenes operativos, la incorporación de herramientas de IA ha permitido que, pese a un mix de ingresos menos favorable (mayor peso del cloud, históricamente con menor margen), los márgenes brutos se mantengan e incluso mejoren ligeramente respecto al trimestre anterior. La evolución ha sido similar en el margen operativo, que se mantiene sólido y avanza hasta el 28,8%, apoyado por la finalización de los gastos de reestructuración acometidos entre finales de 2024 y principios de 2025.

Por último, el BPA se ha visto impulsado tanto por la reducción del número de acciones en circulación como por un incremento significativo en los beneficios, reforzando la percepción de estabilidad en un periodo marcado por la transición estratégica y la presión competitiva.

SAP mantiene un papel único, pero el riesgo no desaparece

En conclusión, SAP presenta un escenario único dentro del sector del software. Su posición privilegiada como pilar tecnológico de las grandes corporaciones actúa como un escudo natural frente a la disrupción de la inteligencia artificial, especialmente en la parte del negocio orientada a grandes empresas, donde la tolerancia al error es mínima y la complejidad de integrar sistemas entre departamentos y geografías es extremadamente alta.

La parte del negocio que podría verse más presionada es la orientada a compañías más pequeñas, cuyas necesidades son más simples y menos personalizadas, y donde la competencia puede erosionar más fácilmente su cuota de mercado.

Los resultados de este trimestre muestran un inicio de año sólido, en el que el conflicto y la inestabilidad en Oriente Medio no han supuesto una amenaza significativa para sus ingresos. De hecho, los datos refuerzan la percepción de resiliencia de la compañía frente a episodios de tensión geopolítica. En un escenario de recesión, sin embargo, SAP sí podría verse más afectada, especialmente en su backlog, ya que muchas empresas podrían retrasar la implementación de soluciones cloud debido a su coste económico y al tiempo necesario para su adopción, lo que se traduciría en menores ingresos futuros.

La clave en los próximos meses será vigilar la evolución del backlog. Un deterioro derivado de un repunte de la inflación o de una ralentización económica podría generar un cambio de sentimiento entre los inversores y lastrar el comportamiento de la acción. El otro gran punto de atención será la capacidad de SAP para integrar la IA de forma efectiva y la posible aparición de competidores capaces de amenazar su posición actual en el mercado.

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