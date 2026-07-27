Nueva sesión alcista para las acciones del Banco Santander. La entidad presidida por Ana Botín se sitúa entre las empresas con mayores subidas de la jornada, junto a Indra e Inditex. ¿El motivo? Una nueva recomendación por parte de Deutsche Bank, que ha elevado el precio objetivo para los títulos de la entidad.

Deutsche Bank eleva su precio objetivo para las acciones del Banco Santander

En concreto, Deutsche Bank ha decidido elevar el precio objetivo de las acciones del Banco Santander desde los 12,10 euros hasta los 13,55 euros, apoyándose en la mejora de la rentabilidad y en la confianza en la ejecución estratégica del banco. El banco, que mantiene su recomendación de comprar, ve margen para que Santander siga superando las expectativas del mercado gracias a su capacidad de generación de beneficios, disciplina de costes y fortaleza comercial.

Este cambio de valoración llega después de un trimestre muy sólido para el Banco Santander, en el que el grupo comunicó un beneficio récord de 7.328 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 15% más interanual. Además, Santander elevó su rentabilidad, con un RoTE ordinario del 15,6%, y mantuvo el foco en eficiencia, con la ratio de eficiencia mejorando hasta el 42,8%. Deutsche Bank interpreta esa evolución como una validación de la transformación del banco y de su capacidad para crear valor de forma sostenida.

Un nuevo preco objetivo para las acciones del Banco Santander por encima de los 13,50 euros refuerza el mensaje de que la casa alemana todavía ve recorrido adicional. En otras palabras, no solo no rebaja el optimismo, sino que lo intensifica después de unos resultados que fueron mejores de lo previsto.

¿Qué destaca Deutsche Bank?

Deutsche Bank destaca varios pilares del banco Santander. Primero, la tendencia al alza de la rentabilidad continuó en el segundo trimestre, validando la transformación estratégica del grupo. Segundo, Santander mantiene una base sólida para superar sus objetivos de 2026, apoyada en la combinación de crecimiento de ingresos, control del gasto y una menor dependencia de ingresos puramente financieros.

A ello se suma una política de capital y remuneración al accionista muy potente. Santander cerró el semestre con una ratio CET1 del 14,0% tras completar la compra de TSB, y sigue avanzando en recompras de acciones dentro de su compromiso de al menos 10.000 millones entre 2025 y 2026. Ese binomio de capital holgado y retornos al accionista suele ser uno de los principales argumentos para la tesis alcista sobre la banca.

El Banco Santander sigue reforzando su negocio

La noticia de Deutsche Bank no llega aislada: Santander está en plena fase de reforzamiento estratégico. El banco completó la compra de TSB el 30 de abril, una operación que refuerza su franquicia en Reino Unido con más de cuatro millones de clientes, depósitos de calidad e hipotecas de bajo riesgo. La entidad también ha venido reorganizando su organigrama para el nuevo ciclo estratégico, con ajustes en banca comercial, consumo, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos.

Además, el banco mantiene metas ambiciosas para 2026 y 2028. Para 2026 reitera crecimiento de ingresos de dígito medio, menores costes en términos constantes, beneficio superior al de 2025 y CET1 entre 12,8% y 13%; para 2028 aspira a superar un RoTE del 20% y 20.000 millones de euros de beneficio. Esa hoja de ruta ayuda a explicar por qué el consenso sigue viendo a Santander como una de las franquicias bancarias mejor posicionadas en Europa.

Otros catalizadores en las acciones del Santander

En el movimiento que experimentan hoy las acciones del Banco Santander también pesan otros catalizadores. El más importante es precisamente la publicación de resultados del segundo trimestre, con mejora de ingresos, reducción de costes y un fuerte aumento de clientes, que el mercado recibió de forma positiva en un primer momento. La entidad señaló además que va camino de cumplir sus objetivos de 2026, lo que refuerza la visibilidad sobre el negocio.

En paralelo, el movimiento corporativo de TSB sigue siendo clave porque añade escala en Reino Unido y puede mejorar la rentabilidad futura una vez completada la integración. Y en el plano de mercado, Santander continúa siendo uno de los bancos españoles mejor valorados, con varias firmas manteniendo una visión constructiva sobre su capacidad de generar capital y remunerar al accionista.

Precio de las acciones del Santander

La combinación de una mejora de recomendación, resultados semestrales récord y un plan estratégico visible deja hoy un mensaje favorable para las acciones del Banco Santander. Si Santander logra mantener el crecimiento de comisiones, la disciplina de costes y una buena integración de TSB, el incremento del 21% que acumula en lo que llevamos de 2026 podría quedarse corto. Deutsche Bank, al subir el precio objetivo a 13,55 euros, está diciendo precisamente que aún no ve agotado ese potencial.

Fuente: Plataforma de XTB

Las acciones del Banco Santander suben más de un 3% en la jornada de hoy. En el acumulado del año, las acciones del Banco Santander suben más de un 20%.

¿Cómo comprar acciones de Santander?

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