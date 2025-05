Los mercados asiáticos se desploman tras el restablecimiento de los aranceles de Trump por parte de la corte de apelaciones, poniendo fin a una breve recuperación tras el bloqueo del tribunal comercial del miércoles. Los mercados asiáticos retroceden y las negociaciones se estancan Los índices regionales cayeron drásticamente el viernes, con el Hang Seng de Hong Kong bajando un 1,5% y los mercados chinos entre un 0,5% y un 0,7%, tras confirmar el secretario del Tesoro, Bessent, que las negociaciones comerciales con Pekín se habían "estancado" en las últimas semanas. El Nikkei 225 de Japón cayó un 1,3% tras unos datos de inflación de Tokio más fuertes de lo esperado, que impulsaron las expectativas de subida de tipos del Banco de Japón para julio. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3% a la espera de los cruciales datos de inflación del PCE que se publicarán hoy. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las negociaciones comerciales con China se estancaron, ya que Bessent reconoció que las conversaciones se han estancado a pesar del acuerdo de desescalada de mayo. Las tensiones entre Estados Unidos y China se intensificaron aún más esta semana, con Washington imponiendo restricciones adicionales a la exportación de etano y butano a China, mientras que Pekín criticó los controles sobre semiconductores. La actividad fabril probablemente se contrajo por segundo mes consecutivo en mayo, según una encuesta de Reuters, y se espera que el PMI oficial se ubique en 49,5 el sábado. Los aranceles del 145% de Trump a China amenazan la recuperación impulsada por las exportaciones, mientras la economía lucha contra la deflación y la crisis inmobiliaria. El aumento de la inflación en Japón fortalece los argumentos del Banco de Japón para subir los tipos de interés, con el IPC subyacente de Tokio alcanzando niveles superiores a los esperados en mayo. Esta lectura, que representa un indicador, reforzó las expectativas del mercado de un aumento de 25 puntos básicos en los tipos de interés en julio, lo que apuntaló la fortaleza del yen frente al dólar. La producción industrial disminuyó menos de lo previsto, mientras que las ventas minoristas superaron las estimaciones, lo que demuestra la resiliencia económica. El USD/JPY cayó un 0,3%, ya que la demanda de refugio impulsó la moneda japonesa en medio de la renovada incertidumbre comercial. Otras noticias de la mañana El petróleo se encamina a su segunda semana de descenso debido a las expectativas de aumento de la oferta de la OPEP+ y la incertidumbre arancelaria. El crudo Brent cayó un 0,48%, hasta los 63,84 dólares, mientras que el WTI bajó un 0,51%, hasta los 60,63 dólares, ambos con una caída del 1,5% en la semana. Ocho miembros de la OPEP+ se reúnen el sábado y los analistas esperan que el aumento de la producción supere los 411.000 barriles diarios previos. JPMorgan prevé que los precios se moderen hasta situarse en torno a los 50 dólares para finales de año, a medida que el superávit mundial se amplía a 2,2 millones de barriles diarios. Los viajes del Día de los Caídos impulsaron la demanda estadounidense, pero la expansión global mensual se sitúa 250.000 barriles diarios por debajo de las expectativas. La reunión de Trump y Powell en la Casa Blanca no produce cambios en la política monetaria, mientras que el presidente de la Fed enfatiza su independencia en su primer encuentro presencial desde su investidura. Trump le dijo a Powell que estaba cometiendo un "error" al no bajar los tipos, alegando desventajas económicas frente a China y otros países. El comunicado de la Fed enfatizó que la política monetaria dependerá "completamente de la información económica entrante", y que las decisiones se basarán en "análisis no políticos". Los mercados descuentan un recorte de tasas en septiembre, seguido por uno posterior en diciembre, mientras los responsables políticos esperan claridad sobre la política arancelaria. El vaivén arancelario de Trump continúa mientras se intensifican las batallas legales tras la decisión de la corte de apelaciones de restablecer los gravámenes mientras el caso avanza. El presidente arremetió contra los jueces de la corte comercial en redes sociales, llamándolos "estafadores clandestinos" y expresando su confianza en que la Corte Suprema mantendrá su autoridad arancelaria. Trump indicó que se podrían utilizar mecanismos alternativos si los tribunales fallan en su contra, manteniendo intacta la fecha límite de julio para la implementación de importantes aranceles. Los mercados se enfrentan ahora a una prolongada incertidumbre mientras continúa la disputa legal, con la próxima audiencia programada para el 5 de junio. Musk prepara una dramática salida de la Casa Blanca con una conferencia de prensa conjunta en la Oficina Oval programada para la 1:30 p.m. de hoy. Trump anunció el último día del director ejecutivo de Tesla en la administración tras informes de un discreto proceso de salida tras las críticas de Musk a la legislación de recortes de impuestos. El Departamento de Eficiencia Gubernamental no alcanzó los objetivos de reducción fiscal en medio de la reacción pública negativa por los recortes de empleos federales. Musk indicó que volvería a centrarse en empresas como Tesla, que sufrió boicots de ventas y vandalismo durante su mandato. El oro cae hacia pérdidas semanales a pesar del restablecimiento de aranceles, ya que la fortaleza del dólar y la toma de benecios presionan a los metales preciosos. El oro al contado cayó un 0,7%, hasta los 3.293,44 dólares, mientras que los futuros de agosto bajaron un 0,8%, hasta los 3.316,67 dólares, encaminándose a una caída semanal de más del 1%. El meme "TACO" —"Trump siempre se acobarda"— gana popularidad en redes sociales, lo que refleja el escepticismo del mercado sobre la continuación de los aranceles. Los datos de inflación del PCE, que se publicarán el viernes, podrían influir en las perspectivas de la política monetaria de la Fed y la dirección del dólar. Los metales industriales también cayeron, con los futuros del cobre cayendo un 0,1% en la Bolsa de Metales de Londres.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.