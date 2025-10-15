Las acciones de Puig están subiendo un 3,5% en la sesión de hoy a pesar de que no hay noticias de la propia compañía. Sin embargo, los resultados de la gigante LVMH han sorprendido al mercado y está teniendo una repercusión positiva en todo el sector del lujo. ¿Qué significa esto para Puig?

Las acciones de Puig suben al calor del sector

Los resultados de LVMH han sorprendido al mercado porque la compañía ha conseguido un crecimiento orgánico del 1% interanual en el tercer trimestre del año, después de dos trimestres de caídas en las ventas y unas perspectivas algo sombrías. Menos en Europa. El desempeño de la compañía ha sido mejor en todas las geografías, con un repunte del 2% en los ingresos de Asia (excluyendo Japón).

Sin embargo, lo que nos interesa en esta ocasión es la repercusión que esto puede tener en las acciones de Puig. En ese caso, el segmento de perfumes y cosméticos de LVMH ha conseguido un crecimiento del 2%. Lo positivo es que la tendencia de este segmento ha sido positiva, acelerándose a medida que avanza el año. En concreto, los crecimientos han sido del -1% en el primer trimestre, +1% en el segundo trimestre y +2% del tercer trimestre. Además, lo más destacable es que en la conferencia de analistas la compañía ha afirmado que el crecimiento del área de perfumes ha sido equilibrado, con un buen desempeño de toda la gama de productos, lo que nos ayuda a seguir pensando que el mercado de fragancias no está tan dañado como otras casas de análisis piensan. La parte de cosméticos si que se ha visto beneficiada por lanzamientos concretos, pero tampoco es una mala noticia para Puig porque no es su negocio principal.

Puig reportará su informe de ventas del tercer trimestre el 30 de octubre y las perspectivas que tenemos siguen siendo buenas.

Las acciones de Puig caen un 25% en este 2025.

