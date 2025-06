Este sábado 14 de junio empieza la nueva competición creada por la FIFA en la que se reúnen los principales equipos de fútbol a nivel mundial en Estados Unidos: la FIFA Club World Club, un evento que podría contribuir muy positivamente a la economía del gigante americano. Pero ¿hasta qué punto podrá Donald Trump beneficiarse de este evento? ¿Cómo impactará en la economía del país? ¿Y qué empresas serán las más favorecidas por la competición? ¿Cómo puede la FIFA Club World Cup impulsar a Estados Unidos? Según el informe publicado por FIFA y la OMC, se estima una asistencia total de 3,7 millones de personas a la FIFA Club World Cup, con aficionados locales e internacionales que acudirán en masa a las 11 ciudades sede del torneo para apoyar a sus clubes en su carrera para convertirse en el primer ganador de la competición. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El evento podría contribuir a generar hasta 21.100 millones de dólares en el PIB mundial, incluyendo 9.600 millones de dólares en Estados Unidos. La celebración del fútbol de clubes mundial de este año también podría generar 17.100 millones de dólares en producción bruta y generar 3.360 millones de dólares en beneficios sociales en todo Estados Unidos, además de impulsar la creación de aproximadamente 105.000 empleos en el país. Como consecuencia, el crecimiento económico de Estados Unidos podría subir un 0,03% anual, aunque los datos que se reporten al finalizar el segundo trimestre podrían tener un impacto del 0,1%. Si lo comparamos con los datos estimados de crecimiento del país en el primer trimestre, cuando se situaron en un -0,4%, la FIFA Club World Cup podría ser una magnífica noticia para Donald Trump, cuyas políticas comerciales han provocado que los principales socios comerciales de Estados Unidos aumenten de manera vertiginosa sus importaciones, que tanto han penalizado en los datos de la primera potencia mundial. Respecto al empleo, la media de las nóminas no agrícolas en los últimos 12 meses se situó en 152.000 de nuevos empleos, por lo que añadir los 105.000 estimados generaría unas cifras no vistas desde diciembre, firmando otra muy buena noticia para Donald Trump. El mercado laboral se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los analistas como ha quedado reflejado en los datos de ADP de la sesión de ayer, y las catastróficas estimaciones a partir de septiembre, por lo que este impulso podría ayudar a compensarlo. ¿Qué empresas serán las más beneficiadas de la FIFA Club World Cup? Como en cada evento de estas características, en la FIFA Club World Cup se espera una gran afluencia de turistas que aprovechará el evento para gastarse parte de sus ahorros. La última competición con características similares fue el verano pasado, en Europa. Según los cálculos, la asistencia a la Eurocopa fue de 2,68 millones de personas, con un impacto económico de 8.2 billones de dólares, unas cifras muy similares a las esperadas en las próximas semanas en Estados Unidos. Uno de los sectores que más se benefician en este tipo de eventos son las aerolíneas. En la pasada Eurocopa de Alemania, desde el inicio del evento hasta el 28 de mayo, las entidades con mayor cuota del mercado en el país tuvieron importantes revalorizaciones. Lufthansa generó subidas del 22%, TUI un 11%, mientras que Ryanair llegó a alcanzar alzas del 41%. Otra de las empresas que mejor comportamiento tuvo durante este periodo de tiempo, gracias en parte al evento, fue Anheuser-Busch, la segunda marca de cervezas más consumidas en Alemania, cuyas acciones subieron un 15%. En el caso de Estados Unidos, las mayores aerolíneas del país son United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines y Southwest Airlines, que podrían verse muy beneficiadas por la FIFA Club World Cup. Entre ellas, podríamos destacar a Delta Airlines, ya que es de todas ellas la que mayores ingresos genera en el extranjero, mientras que United Airlines aventaja al resto en número de pasajeros y rutas en el exterior. En consumo, al igual que en el país teutón, Anheuser-Busch, a través de su filial Budweiser, será la empresa encargada de la venta de cervezas en los estadios. Hay que recordar que la venta de cervezas en los estadios de Estados Unidos sí está permitida, a diferencia de lo que ocurrió por ejemplo en Qatar en el mundial de 2022, por lo que la compañía podría experimentar grandes beneficios. Otras empresas que podrían verse muy favorecidas por la FIFA Club World Cup son las de comida rápida. Varias empresas de este sector que cotizan en Bolsa tienen la mayor parte de sus establecimientos en Estados Unidos, como pueden ser McDonald 's, Burger King, Chipotle, y Domino' s. Aunque estas empresas tienen presencia global, sus ventas y actividad operativa son significativamente mayores en el gigante americano, por lo que podrían salir muy favorecidas del evento. Las plataformas online para buscar y leer reseñas de negocios, con su base de usuarios y operaciones principalmente en Estados Unidos, también deberían beneficiarse de un incremento en las búsquedas. Un ejemplo de ello es Yelp. Para el transporte interno, también encontramos empresas que podrían sacar provecho a la FIFA Club World Cup, como es el caso de Uber. Las entidades con menor capitalización, cotizadas en el índice Russell 2000, también podrían beneficiarse en estas circunstancias, dado que son más dependientes del consumo interno que del externo. Por ello, las subidas en la demanda durante ese periodo deberían beneficiarlas. Los estadounidenses ahora apuestan aproximadamente 150 mil millones de dólares al año en deportes, y el 48% de los hombres estadounidenses menores de 50 años tienen una cuenta en una casa de apuestas deportivas, un negocio en expansión en el país del cual sacan provecho empresas como DraftKings, que debería incrementar su actividad durante el periodo del evento. Además, muchos turistas también aprovecharán para adquirir productos de marcas icónicas americanas aprovechando la debilidad del dólar a nivel mundial, como es el caso de Apple. En ropa deportiva, Nike y Adidas dominan el mercado de zapatillas en Estados Unidos, pero otras marcas, como la suiza ON, están subiendo adquiriendo una presencia significativa, por lo que también podrían aprovechar el impacto de la FIFA Club World Cup.

