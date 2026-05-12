Se acabó la calma: la inflación vuelve a golpear a las bolsas

Sesión a la baja entre los principales índices mundiales, afectados por el deterioro del sentimiento en torno a la inteligencia artificial y por el impacto que la guerra en Oriente Medio sigue teniendo sobre los precios de la energía y las expectativas de inflación.

El mercado vuelve a temer un nuevo shock inflacionario

El Ibex 35 ha cotizado en negativo desde primera hora, presionado por varios de los pesos pesados del selectivo. Entre ellos destaca ACS, que pese a presentar unos resultados sólidos y superiores a lo esperado, cae tras el fuerte rally acumulado en las últimas semanas. La compañía continúa beneficiándose del auge de los centros de datos y de la inversión global en inteligencia artificial, con Turner como principal motor de crecimiento. Además, ACS sigue mejorando márgenes, generación de caja y reduciendo deuda, aunque el mercado parece haber optado hoy por recoger beneficios ante unas expectativas muy elevadas.

Otro de los valores más bajistas del día es Acciona, después de las informaciones sobre una posible oferta sobre Acciona Energía. Tras las fuertes subidas de ayer, los inversores empiezan a cuestionar las ventajas financieras de la operación y el coste que podría implicar la prima necesaria para llevarla a cabo. Tampoco está ayudando para el conjunto del sector el incremento en los costes de la deuda.

Inditex también se sitúa entre los peores valores del selectivo. El mercado vuelve a poner el foco en el impacto que un conflicto prolongado en Oriente Medio podría tener sobre el transporte y los costes logísticos del sector textil. Aunque Inditex produce más de la mitad de sus prendas cerca del punto de venta, su modelo depende de una rotación constante de mercancías y de la flexibilidad del transporte aéreo y marítimo. El fuerte encarecimiento del combustible y el riesgo de nuevas disrupciones logísticas están aumentando la preocupación de los inversores sobre la evolución de los márgenes del sector.

En el lado contrario, entre los valores más alcistas destaca Repsol, impulsada por las nuevas subidas del petróleo, que continúa actuando como uno de los principales focos de presión inflacionaria a nivel global a medida que el conflicto en Oriente Medio se prolonga.

Fuera de España, Reino Unido se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación del mercado. La rentabilidad del bono británico a 30 años alcanzó máximos desde 1998, mientras aumentan las dudas sobre la estabilidad política y fiscal del país tras los malos resultados electorales del Partido Laborista en las elecciones locales. Todo parece indicar que el actual primer ministro tendrá que echarse a un lado antes o después, y su reemplazo podría abogar por un mayor crecimiento del gasto público y el endeudamiento, lo cual está siendo penalizado por el mercado de bonos y de divisas.

Aumenta la probabilidad de una subida de tipos

En Wall Street, las bolsas también cotizan con caídas mientras el petróleo seguía al alza y los últimos datos de inflación muestran el impacto del encarecimiento energético derivado del conflicto con Irán. El IPC estadounidense repuntó hasta el 3,8% interanual, el nivel más alto desde 2023, mientras que la inflación subyacente se situó en el 2,8%.

Un informe aparte, que combina las cifras de inflación con datos salariales recientes, muestra que el salario medio real por hora cayó un 0,3% respecto al año anterior, lo que supone el primer descenso en tres años. Estos datos frenaron el avance del S&P 500 desde máximos históricos y reforzaron la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá los tipos elevados durante más tiempo. Los mercados descuentan alrededor del 70% de probabilidad de una subida de tipos por parte de la Fed para abril de 2027.

En otros mercados, la fortaleza del dólar y el repunte de las rentabilidades de la deuda están penalizando el comportamiento de los metales preciosos.