- Las acciones de Santander superan a Inditex por capitalización bursátil
- El banco, que con el estallido de la guerra de Oriente Medio llegó a registrar una corrección cercana al 15%, ha rebotado un 30% y se posiciona como la empresa más grande del Ibex 35
- Inditex, pese a que todavía cotiza cerca de sus máximos históricos, refleja ciertas dudas por parte de la comunidad inversores, las cuales radican principalmente en la factura logística y el encarecimiento de los combustibles
- Para recuperar su trono en el Ibex 35 y desmbancar al Santander, Inditex deberá despejar las dudas del mercado presentando un segundo trimestre con un crecimiento a doble dígito de sus ingresos
- Las acciones de Santander superan a Inditex por capitalización bursátil
- El banco, que con el estallido de la guerra de Oriente Medio llegó a registrar una corrección cercana al 15%, ha rebotado un 30% y se posiciona como la empresa más grande del Ibex 35
- Inditex, pese a que todavía cotiza cerca de sus máximos históricos, refleja ciertas dudas por parte de la comunidad inversores, las cuales radican principalmente en la factura logística y el encarecimiento de los combustibles
- Para recuperar su trono en el Ibex 35 y desmbancar al Santander, Inditex deberá despejar las dudas del mercado presentando un segundo trimestre con un crecimiento a doble dígito de sus ingresos
El panorama bursátil español ha dado un giro en este 2026. Las acciones de Santander han tomado el impulso definitivo para consolidar a la entidad financiera como la empresa más grande del Ibex 35 por capitalización bursátil, colocándose por encima del gigante textil. A pesar de un año marcado por la volatilidad macroeconómica, diversos factores estratégicos han permitido que el banco arrebate el liderazgo a la multinacional gallega.
Las acciones de Santander superan a Inditex
El camino de las acciones de Santander durante los últimos meses no ha estado exento de baches. La entidad financiera fue una de las compañías que más acusó el impacto del conflicto geopolítico en Oriente Medio, llegando a registrar una corrección cercana al 15% en su cotización.
Sin embargo, a medida que el mercado vislumbraba la posibilidad de un acuerdo de paz, los inversores volvieron a depositar su confianza en el valor. Desde sus mínimos anuales, el banco ha protagonizado un sólido rebote del 30%, lo que sitúa la rentabilidad acumulada de las acciones de Santander en un destacado +16,7% en lo que llevamos de 2026.
Este comportamiento alcista se fundamenta en varios pilares clave dentro del actual contexto económico. En primer lugar, con una inflación global que debería revertir poco a poco, las políticas de remuneración al accionista de la banca incrementan de forma notable su atractivo. Además, aunque en su presentación de resultados del primer trimestre las cifras de la entidad no terminaron de convencer al mercado, en líneas generales fueron buenas. El banco presentó una reducción de costes muy positiva que resultará crucial para mitigar riesgos, ayudándole a mantener dicha remuneración durante más tiempo aunque la demanda de crédito se pueda ver deteriorada en el corto plazo por el repunte de los tipos de interés.
¿Qué pasa con Inditex?
Por su parte, las acciones de Inditex se mantienen en la parte alta de la tabla, cotizando todavía cerca de sus máximos históricos, aunque el comportamiento reciente del valor refleja ciertas dudas por parte de la comunidad inversora.
A pesar de que las cuentas trimestrales del grupo textil reflejaron una gran recuperación de la demanda global, existen factores de riesgo que condicionan la cotización de las acciones de Inditex. El principal foco de preocupación para los inversores radica en la factura logística y el encarecimiento de los combustibles. Al ser una compañía globalizada que fundamenta su éxito en la rapidez de distribución, el mercado teme que los altos costes del transporte terminen perjudicando los márgenes de una empresa tan dependiente de la agilidad en su cadena de suministro.
¿Qué necesita Inditex para recuperar el trono del Ibex 35?
Con este escenario de fondo, Santander supera a Inditex como la empresa con mayor capitalización bursátil del selectivo. Para que las acciones de Inditex den la vuelta a la situación y vuelvan a colocar a la textil al frente del índice, la compañía deberá despejar las dudas del mercado presentando un segundo trimestre con un crecimiento a doble dígito de sus ingresos y demostrando que su margen no sufre por la presión de los costes de transporte.
Esta vuelta a la cima no es nada descartable, ya que la compañía sigue mostrando signos de fortaleza a pesar de un entorno complicado. Durante el primer trimestre, el grupo ya consiguió expandir su margen bruto en 60 puntos básicos, mientras que en el primer mes del segundo trimestre los ingresos crecieron un 11,5% interanual a tipo de cambio constante. Esto confirma que, aunque el inversor todavía mantenga cierta cautela sobre las acciones de Inditex, el negocio operativo real sigue rindiendo a pleno rendimiento.
¿Cómo comprar acciones de Santander e Inditex?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Santander (SAN1.ES) e Inditex (ITX.ES) para invertir en las compañías. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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