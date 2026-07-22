Tesla, ante el examen del segundo trimestre con Wall Street dividida

Tesla publica hoy sus resultados del segundo trimestre tras el cierre de Wall Street, con la conferencia con analistas prevista para las 23:30 hora de España. La acción llega a la cita cotizando en preapertura en 378,9$, lo que sitúa la capitalización bursátil en 1,42 billones de $ y el PER en 209,35 veces beneficios, muy por encima de la media del sector. El valor se mueve dentro de un rango de 52 semanas que va de los 297,82$ a los 498,83$, reflejo de la enorme volatilidad que ha caracterizado al título en el último año. La acción de Tesla corrige un 16,6% en lo que va de año.

¿Qué espera el consenso para el 2T 2026 de Tesla?

El mercado anticipa un trimestre de aceleración clara frente al arranque de año. El consenso de mercado proyecta unos ingresos de 26.420 millones de $, un beneficio por acción (BPA) ajustado de 0,51$. A nivel de resultado, se espera un beneficio neto de 1.146 millones de $, un beneficio bruto de 5.172 millones de $ y un EBITDA de 3.965 millones de $. El flujo de caja libre, sin embargo, seguiría en terreno negativo, con una estimación de -2.518 millones de $, condicionado por el elevado ritmo de inversión en capacidad productiva y en el despliegue de Full Self-Driving y Robotaxi.

¿Cómo le fue a Tesla en el primer trimestre?

En el primer trimestre de 2026, Tesla facturó 22.387 millones de $, con un beneficio bruto de 4.720 millones de $, un beneficio operativo de 941 millones de $ y un beneficio neto GAAP de tan solo 491 millones de $, lo que dejó un BPA GAAP de 0,13$ y un margen bruto del 21%. Fue un trimestre flojo: la propia previsión de consenso para ese periodo apuntaba a un BPA de 0,36$ y el resultado quedó 0,18$ por debajo. En términos ajustados (no-GAAP), el BPA del primer trimestre fue de 0,41$, con un margen EBITDA ajustado del 16,4% y un flujo de caja libre ajustado positivo de 1.444 millones de $.

Frente a esa base, el consenso para el segundo trimestre implica un salto de ingresos del 18% respecto al trimestre anterior y del 17,5% respecto al mismo periodo de 2025, cuando Tesla ingresó 22.496 millones de $, con un beneficio bruto de 3.878 millones de $, un beneficio neto GAAP de 1.190 millones de $ (BPA de 0,33$) y un BPA ajustado de 0,40$. En BPA ajustado, la mejora estimada es del 24,4% intertrimestral y del 27,5% interanual; en beneficio neto, el salto proyectado frente al primer trimestre es de más del 133%, y el beneficio bruto crecería un 9,6% en el trimestre. En definitiva, el consenso descuenta una recuperación clara de la rentabilidad tras un primer trimestre débil, apoyada sobre todo en el volumen de entregas.

El telón de fondo: entregas récord y capex al alza

El principal catalizador que sostiene ese optimismo son las entregas: Tesla comunicó un récord de 480.126 vehículos entregados en el segundo trimestre, muy por encima de la estimación de Wall Street de unas 406.000 unidades, y un 25% más que un año antes. A la vez, la compañía mantiene una guía de capex elevada para 2026, superior a los 25.000 millones, y sigue ampliando el despliegue de Full Self-Driving y del servicio Robotaxi a más de 30 ciudades de Estados Unidos. El negocio de almacenamiento energético también será foco de atención tras un récord de 46,7 GWh desplegados en 2025, en un contexto en el que persisten las investigaciones regulatorias en EE. UU. sobre los sistemas de asistencia a la conducción y la creciente presión competitiva de fabricantes chinos como BYD.

Un historial reciente de decepciones en Tesla

El problema de fondo es que Tesla llega a esta cita con un historial de sorpresas negativas en BPA: ha fallado el consenso en los últimos seis trimestres consecutivos, con desviaciones de -0,09$ en el 4T 2024, -0,29$ en el 1T 2025, -0,12$ en el 2T 2025, -0,16$ en el 3T 2025, -0,14$ en el 4T 2025 y -0,18$ en el 1T 2026. Ese patrón alimenta el escepticismo sobre si la compañía puede finalmente cumplir —o superar— unas expectativas que, según el consenso, ya recogen una mejora sustancial de márgenes.

Opinión de XTB España

Tesla se presenta a este trimestre con el viento de las entregas a favor, pero con la credibilidad de sus márgenes aún en entredicho. El salto de casi 500.000 unidades entregadas es innegable y debería traducirse en una mejora mecánica de los ingresos y del apalancamiento operativo, algo que el propio consenso ya anticipa con un crecimiento de doble dígito en ventas y una recuperación notable del beneficio neto. Pero el mercado lleva año y medio castigando a Tesla precisamente cuando el foco vuelve a los fundamentales del negocio automovilístico: márgenes, precios de venta medios y competencia china. El hecho de que la compañía haya fallado el consenso de BPA en sus últimos seis trimestres es una losa que no se borra con un buen dato de volumen, y explica por qué, a pesar del récord de entregas, la acción no ha reaccionado con euforia en las últimas sesiones.

La otra cara de la moneda es la valoración. Con un PER superior a 200 veces y una dispersión de precios objetivo que va de los 25 a los 600 dólares, Tesla cotiza más como una apuesta tecnológica sobre el coche autónomo y la robótica que como una automotriz convencional, lo que hace que cada informe de resultados se lea en dos claves distintas y casi contrapuestas: la del negocio de vehículos, sometido a presión de márgenes y a un flujo de caja libre todavía negativo por la inversión en capex; y la del relato de largo plazo sobre Robotaxi, FSD y almacenamiento energético, que sigue siendo el principal argumento de los inversores más optimistas. Si esta noche Tesla logra encadenar el crecimiento de entregas con una mejora real de márgenes, el mercado podría empezar a dar más crédito a esa segunda narrativa; si vuelve a fallar en rentabilidad, la brecha entre precio y fundamentales automovilísticos seguirá siendo el principal argumento de los bajistas.

¿Cómo comprar acciones de Tesla?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Tesla (TSLA.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.