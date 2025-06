Cambiar divisas: cuándo hacerlo para ahorrar

Decidir cuándo debemos cambiar divisas es una de las dudas que suelen asolarnos cuando organizamos un viaje al extranjero. En este artículo, abordamos los aspectos que influyen en estos cambios y las ventajas y desventajas que ofrece realizarlo antes o después de llegar a nuestro destino.

Una de las grandes dudas que surgen cuando organizamos unas vacaciones al extranjero es: ¿debemos cambiar de divisa antes de viajar o una vez hayamos llegado a nuestro destino? Esta sencilla operación puede tener ciertas implicaciones en nuestra economía, por lo que decidir cuándo llevarla a cabo resulta clave para sacarle el máximo partido a nuestro dinero. En este artículo, te contamos los aspectos en los que debes fijarte a la hora de decidir cuándo cambiar de divisa. Aspectos clave para cambiar divisas A la hora de decidir cuándo debemos cambiar de divisa, hay ciertos factores que pueden inclinar la balanza hacia una u otra dirección. Entre ellos, dos de los más destacados son el tipo de cambio y la inflación, dos conceptos estrechamente relacionados que pueden afectar a la relación entre dos monedas distintas. Tipos de cambio El tipo de cambio es un indicador económico que determina cuál es la relación entre el valor de dos divisas o, dicho de otro modo, cuál es el precio de una moneda respecto a otra. Esta métrica, que establece cuántas divisas serían necesarias para adquirir otra distinta, juega un papel clave en las transacciones comerciales que se producen entre distintas regiones, de tal forma que: Una moneda fuerte puede encarecer las exportaciones de un país, haciéndolas menos competitivas en el mercado global.

Una moneda débil puede abaratar las exportaciones pero encarecer las importaciones, perjudicando el poder adquisitivo interno. Por ejemplo, si en el par euro-dólar se revaloriza el euro, los productos europeos se encarecen para los compradores estadounidenses, algo que podría reducir la demanda de bienes europeos en Estados Unidos. A nivel individual, en este caso el intercambio monetario resultaría favorable para los usuarios del euro, ya que se necesitarían menos unidades de la divisa para adquirir un dólar, mientras que los usuarios de dólar tendrían que aportar más unidades para adquirir un único euro. Es decir: en este caso, obtendríamos más divisas si cambiamos euros por dólares que si cambiamos dólares por euros. Inflación La inflación es un término que hace referencia al incremento sostenido de los precios durante un periodo de tiempo determinado. Este fenómeno, que impacta de manera directa en el poder adquisitivo de la población, puede afectar a los tipos de cambio y, consecuentemente, al valor de las divisas, de tal manera que: Una inflación alta en un país suele conducir a la depreciación de su moneda, ya que el poder adquisitivo disminuye en comparación con otras divisas.

Una inflación baja puede fortalecer la moneda nacional. En este caso, si la inflación en la zona euro es mucho más alta que en Estados Unidos, es probable que el euro se deprecie frente al dólar. En ese caso, los europeos que planean visitar Estados Unidos necesitarán más euros para obtener la misma cantidad de dólares, haciendo más desfavorable el cambio de divisa. ¿Qué países tienen políticas restrictivas para cambiar divisas? Para controlar la salida de capitales y proteger la salud de su economía, hay ciertos países que implementan políticas de tipo de cambio restrictivas, las cuales pueden incluir desde límites en la cantidad de monedas extranjeras que se pueden adquirir o llevar al salir del país como requisitos en la declaración de divisas. Estados Unidos Quien ingresa o sale del país debe declarar si transporta más de 10.000 dólares en moneda o instrumentos monetarios. No hay límite en la cantidad que se puede llevar, pero cualquier importe superior a 10.000 dólares debe ser declarado en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con el Formulario FinCEN 105. De lo contrario, puede haber sanciones como la confiscación del dinero, multas de hasta 500.000 dólares o hasta prisión. ​​Argentina El gobierno ha implementado medidas para controlar el mercado cambiario, como el "cepo cambiario". Esto limita la cantidad de divisas que los ciudadanos pueden adquirir. La política busca estabilizar la economía y evitar la fuga de capitales, pero puede afectar a los viajeros y a las inversiones internacionales. China Los ciudadanos chinos pueden cambiar hasta 50.000 dólares al año en divisas extranjeras. Además, el ​yuan no se negocia libremente en los mercados internacionales, sino que lo gestiona el Banco Popular de China. Las compañías que operan allí necesitan permisos especiales para mover dinero fuera. Además, las tarjetas internacionales no siempre son aceptadas y los pagos digitales suelen exigir cuentas bancarias locales. Venezuela En Venezuela, las restricciones cambiarias han sido una constante en las últimas décadas y el acceso a divisas sigue siendo limitado. Durante años, el gobierno estableció un tipo de cambio oficial muy inferior al del mercado negro, lo que generó distorsiones económicas.También, las restricciones de acceso a dólares oficiales siguen vigentes para muchas transacciones. A su vez, sacar dólares en efectivo de cajeros es casi imposible. India India impone límites a la cantidad de dinero que se puede cambiar y transferir fuera del país para evitar la fuga de capitales y proteger la rupia (INR). Los residentes pueden enviar hasta 250.000 dólares al año bajo el Liberalized Remittance Scheme (LRS). Aparte, no se permite salir del país con más de 25.000 INR en efectivo y para invertir en activos extranjeros hay que pedir permisos al Banco de la Reserva de la India. Marruecos Marruecos mantiene un estricto control sobre su moneda, el dirham marroquí (MAD), para evitar la especulación y la fuga de capitales. Por ejemplo, no se puede sacar dirhams del país en grandes cantidades. Aparte, los ciudadanos marroquíes tienen un cupo limitado de divisas extranjeras para viajar. En el caso particular de España, la regulación de los tipos de cambio depende de la Unión Europea, pero, más allá del entorno comunitario, cada país establece sus propias normas, por lo que, antes de viajar fuera de nuestras fronteras, será necesario revisar cuál es la regulación de nuestro destino. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente ¿Conviene cambiar divisas antes del viaje o en el país de destino? La decisión de cambiar divisas antes de viajar o en el país de destino depende de tres factores: Disponibilidad de la moneda. Si la moneda del destino es poco común, será más difícil aún obtenerla fuera de sus fronteras. En estos casos, es recomendable cambiar una pequeña cantidad antes para cubrir gastos inmediatos. Tipos de cambio y comisiones. Comparar los tipos de cambio y las comisiones aplicadas por bancos, casas de cambio y cajeros automáticos es esencial. A veces, cambiar dinero en el país ofrece mejores tasas, pero hay que investigar antes para evitar sorpresas. Seguridad y conveniencia. Llevar grandes sumas de efectivo puede ser arriesgado. Alternativas como un eWallet o las tarjetas de débito o crédito internacionales, que ofrecen tipos de cambio competitivos y seguridad, pueden ser más interesantes. En este sentido, si comparamos el momento de cambio de divisa antes o después de llegar al destino, encontramos las siguientes ventajas y desventajas, que deberemos valorar antes de tomar una decisión: Recomendaciones para cambiar divisas de manera eficiente La digitalización y las nuevas tecnologías están revolucionando el mercado de divisas, al facilitar el acceso a información en tiempo real y permitir realizar transacciones de forma más rápida y segura. Gracias a estos avances, actualmente tanto las plataformas como las aplicaciones móviles ofrecen funcionalidades de gran interés tanto para invertir en este mercado como para obtener información sobre los tipos de cambio de cara a un posible viaje, como pueden ser: Conversores de moneda actualizados.

Alertas de tipos de cambio.

Alternativas para realizar cambios de divisas con comisiones más bajas que las instituciones tradicionales.

Tipos de cambio medio del mercado.

Posibilidad de transferencias internacionales eficaces. De cara a organizar nuestras vacaciones al extranjero, no obstante, hay ciertas recomendaciones que pueden ayudarnos a optimizar el cambio de divisa para sacarle el máximo partido a nuestro dinero. Estas son algunas de las más destacadas: Investigar previamente . Antes de viajar, infórmate sobre el tipo de cambio actual y las comisiones tanto en tu país como en el destino.

. Antes de viajar, infórmate sobre el tipo de cambio actual y las comisiones tanto en tu país como en el destino. Utilizar herramientas digitales . Aplicaciones y webs especializadas ofrecen tipos de cambio actualizados y opciones de transferencia internacional con comisiones competitivas.

. Aplicaciones y webs especializadas ofrecen tipos de cambio actualizados y opciones de transferencia internacional con comisiones competitivas. Evitar cambiar dinero en aeropuertos y hoteles . Normalmente, los tipos de cambio son menos favorables y tienen comisiones más altas.

. Normalmente, los tipos de cambio son menos favorables y tienen comisiones más altas. Optar por tarjetas con buenos tipos de cambio . Algunas tarjetas tienen tipos de cambio competitivos y permiten retirar dinero en cajeros internacionales sin comisiones excesivas.

. Algunas tarjetas tienen tipos de cambio competitivos y permiten retirar dinero en cajeros internacionales sin comisiones excesivas. Llevar una combinación de efectivo y medios de pago electrónicos. Esto brinda flexibilidad y seguridad en caso de imprevistos. Comprender el funcionamiento del mercado de divisas, el impacto de la inflación en los tipos de cambio y las políticas monetarias de cada país puede ayudarnos a decidir cuándo realizar nuestro cambio de divisa y evitar costes innecesarios. Realizar un correcto análisis antes de emprender nuestro viaje será clave de cara a tomar la mejor decisión. Tarjeta XTB* XTB pone a disposición de sus clientes un eWallet y una tarjeta multidivisa con la que podrán realizar sus compras cotidianas y retirar dinero de cajeros de todo el mundo de la forma más barata posible. Compatible con Apple Pay y Google Pay, con el eWallet de XTB y su tarjeta multidivisa nuestros usuarios podrán tener su dinero siempre a su disposición y realizar sus pagos y compras cotidianas con una tarjeta virtual Mastercard, además de disfrutar de muchas otras ventajas: Envía y recibe transferencias nacionales e internacionales de forma rápida, gratuita y completamente segura.

Cambia divisas sin ningún tipo de coste, con cero euros de comisión, y realiza tus operaciones en todo el mundo de la forma más económica posible.

Retira dinero en efectivo de cualquier cajero del mundo sin ningún tipo de comisión por parte de XTB (algunos operadores de cajero podrán aplicar las suyas propias).

Disfruta de una tarjeta completamente gratuita, sin gastos de emisión o de mantenimiento.

Controla fácilmente tus gastos fijando tus propios límites semanales y mensuales. Todos los clientes de XTB que tengan la última versión de la aplicación dispondrán del eWallet y su tarjeta multidivisa de forma completamente gratuita. Para activar la tarjeta, tan solo tendrán que acceder a la sección ‘Cartera’ y hacer clic en el icono de la tarjeta que aparece en la esquina superior derecha. Una vez activada, podrán emplear la tarjeta para operar tanto dentro como fuera de España.

