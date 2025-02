El sorpasso definitivo: ¿es hora de invertir en ETFs?

Los ETFs han batido récord de contratación en 2024 y se posicionan como una alternativa superior a los fondos de inversión. ¿Ha llegado el momento de invertir en ETFs?

2024 ha sido sin duda el mejor año de la historia para los ETFs. Según el último análisis de Morningstar, en el último año la industria registró flujos de entrada récord de 1,5 billones de dólares, alcanzando unos activos bajo gestión de 13,8 billones de dólares, con un récord de 1900 nuevos lanzamientos y un aumento del 26% en los activos bajo gestión, y marcando algunos hitos clave en la historia de los mercados financieros como ha sido el lanzamiento del ETF de Bitcoin. Los mayores flujos alcanzaron su punto más alto a finales de año, siendo noviembre y diciembre los dos meses clave, después de que la reelección de Trump abriese nuevas ideas y oportunidades de inversión. En el caso concreto de Europa, las gestoras mundiales captaron flujos récord de 247.000 millones de euros, frente a los 145.000 millones de euros de 2023 y muy por encima del máximo anterior de 159.000 millones de euros de 2021. En estos momentos, los ETFs representan ya el 12% del total de la negociación de los mercados financieros en Europa y el Reino Unido, algo que posiciona a este producto como el claro heredero en materia de ahorro a los fondos de inversión tradicionales. Estas cifras cobran un mayor protagonismo si los comparamos con los fondos de inversión. En 2024 los inversores a nivel global retiraron 388.000 millones de dólares en los fondos de inversión, marcando su tercer año consecutivo de salidas, según datos de Morningstar, lo cual muestra una clara tendencia en el mundo de la inversión, que continúa inclinándose por las ventajas de los ETFs. El origen de los ETFs En los años setenta, el profesor estadounidense Burton G. Malkiel publicó el famoso libro “Un paseo aleatorio por Wall Street”, donde argumentaba que los movimientos de las acciones en los mercados de valores eran totalmente aleatorios y que, por ende, es imposible predecir su comportamiento futuro. Unos años más tarde, el periódico Wall Street Journal recogió el testigo de Malkiel y llevó a cabo un experimento donde se imaginaban a un chimpancé lanzando dardos a una diana y eligiendo empresas, por lo que elaboraron de forma aleatoria una lista de compañías que, en ese año, lograron una rentabilidad superior a la del 85% de los gestores de Wall Street. Este hecho puso el foco en la comparación de resultados entre los gestores de fondos y sus índices de referencia. Desde entonces, se continúa evaluando los resultados de los gestores con igual resultado. Según un estudio realizado en los últimos días por LSEG Lipper, en 2024 únicamente el 31% de los gestores de fondos de gestión activa de renta variable consiguieron batir a su índice de referencia. Datos que han mejorado en el último trimestre al cumplirse las expectativas del mercado con los sectores más beneficiados ante la victoria de Donald Trump. ¿A qué se debe este éxito de los ETFs? Los bajos mínimos de inversión, la facilidad de compra y venta y, muy especialmente, los reducidos costes son los factores determinantes para el éxito que han firmado los ETFs. Precisamente, este último factor, los bajos costes de inversión, es sin duda alguna el mayor factor diferencial de los ETFs frente a otros productos similares como los fondos de inversión. De media, un fondo de inversión sobre renta variable tiene unos costes totales asociados del 1,80% frente a un 0,37% que ofrecen los ETFs en esta misma categoría, según datos de LSEG Lipper. Esto significa pagar aproximadamente una quinta parte de comisiones al año en comparación con un fondo de inversión. En cuanto a los fondos de renta fija, la comisión media de un ETF se sitúa en el 0,20%, menos de la mitad en comparación con el 0,57% que cobra un fondo de inversión en esta categoría. Su capacidad de desarrollo e innovación es otro punto cada vez más destacado de la industria de ETFs. Hoy en día, las grandes casas gestoras están apostando por ofrecer a los inversores nuevas ideas y productos que permitan al inversor acceder a los mercados mundiales. Entre las ideas que empiezan a sonar para 2025, destacan los ETFs de criptomonedas, activos privados como el private equity, temáticas concretas sobre Donald Trump, computación cuántica o incluso la posibilidad de replicar el precio del uranio. ETFs de gestión activa En 2024, la industria de los ETF aceleró su transición desde su enfoque tradicional en los fondos pasivos que siguen índices. Los ETFs de gestión activa superaron el billón de dólares por primera vez en la historia, con un aumento del 61% durante el año. Llama la atención el incremento en estas cifras incluso cuando los fondos de gestión activa siguen con retiradas de dinero. Los flujos netos de los ETFs activos, duplicaron los activos bajo gestión con creces respecto del récord anterior de 2023, alcanzando los 339.000 millones de dólares. Los ETF de gestión activa representan ahora el 7,8% de los activos de la industria, frente al 6,2% de hace 12 meses. 2025: El despegue definitivo de los planes de inversión El interés de los ahorradores por los productos relacionados con el mercado de capitales está creciendo de manera vertiginosa. Esto tiene que ver, por un lado, con el refuerzo de la educación financiera y, por otro, con la digitalización en curso de los canales de venta y los servicios de asesoramiento. Ante la evidencia de que convertir a un ahorrador en inversor era una tarea sumamente complicada, las fintechs, principalmente neobrókers y neobancos, hemos desarrollado un producto que permitiera contratar ETFs de una forma realmente sencilla: los Planes de Inversión. Un Plan de Inversión no es más que una cartera personalizada de ETFs en la que el usuario decide qué productos desea escoger, las ponderaciones de cada uno de ellos y cómo realizar las aportaciones. Al tratarse de un producto “do it yourself”, cada usuario puede personalizarlo en función de su nivel de riesgo, capacidad económica y horizonte de inversión. Desde aportar cada semana o cada mes para generar un capital para complementar la jubilación hasta ahorrar con un horizonte de seis meses para irse de vacaciones o comprar un teléfono móvil. Según los últimos datos publicados por extraETF el pasado mes de noviembre, el número de planes de inversión con ETFs ha aumentado un 42,1% en un año. El volumen de inversión anual de los planes de inversión con ETFs también ha crecido de 15.000 millones de euros a 17.600 millones de euros en 2024. Sin embargo, extraETF pronostica que un volumen anual de inversión de 64 300 millones de euros en 2028. Entre otros motivos atribuyen este crecimiento a que los inversores jóvenes que invierten por primera vez en el mercado de capitales se centran cada vez más en los ETFs y menos en las acciones. Comportamiento de los ETFs vs Fondos de Inversión en España Comparando los fondos de inversión de renta variable con mayor patrimonio en activos bajo gestión en España con los ETFs, podemos afirmar que los ETFs de gestión pasiva superan ampliamente la rentabilidad obtenida por los fondos de inversión en 2024. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Fondos y ETFs ligados al Ibex 35 Si hacemos una media de los 5 fondos con mayor patrimonio en España cuyo benchmark es el índice del Ibex 35 Net Return, encontramos que su comportamiento es inferior al de los ETFs comparables. Por ejemplo, el ETF de la gestora de Amundi que replica el comportamiento del Ibex 35 prácticamente ha igualado la rentabilidad teórica del selectivo. De los cinco de los cinco fondos de inversión ligados al IBEX 35, sólo uno de ellos ha sido capaz de batirlo en 2024.



Fondos y ETFs ligados al S&P 500 Si hay un índice que nos permite comprobar la evolución de la economía mundial y que cada vez tiene más protagonismo en las carteras de inversión de los españoles es el S&P 500. En este caso, al seleccionar los fondos de inversión con mayor patrimonio en España replicando el comportamiento del S&P 500, comprobamos que ninguno de los fondos de inversión consiguen hacerle sombra al comportamiento del ETF de Invesco S&P 500 que ha cerrado el año con subidas del 32,56%. En este caso además las diferencias se amplían respecto a lo ocurrido en el Ibex 35, quedando algunos fondos muy por debajo del comportamiento del índice, siendo la media de los cinco fondos un 27,78%, casi un 5% por debajo del ETF en apenas un año de comparación. Fondos y ETFs ligados al MSCI Europe

En el caso de Europa llama la atención las grandes diferencias que podemos encontrar entre los fondos de inversión que replican el comportamiento del MSCI Europe, con los ETFs de su misma categoría. En este caso los fondos quedan muy rezagados del índice, terminando parte de ellos incluso en negativo en un año en el que el índice ha subido más del 8%. En este caso las diferencias con el ETF de la casa gestora BlackRock, son muy elevadas, destacando especialmente a partir de agosto, momento en el que los mercados sufrieron fuertes picos de volatilidad y mientras los ETFs continuaron replicando el precio de los índices, los fondos de inversión cambiaron sus principales posiciones. En el caso de seleccionar el índice Eurostoxx 50 como benchmark, podemos encontrar menos diferencias entre los resultados de ambos productos. Sin embargo de nuevo, el ETF también lo hace considerablemente mejor que la media de los cinco fondos con más patrimonio en España encargados de batir al Eurostoxx 50. Fondos y ETFs ligados a Mercados Emergentes

Por último, la tónica general se mantiene en los ETFs y fondos de inversión que invierten en el MSCI Emerging Markets. En este caso el ETF de Amundi MSCI Emerging, es el fondo que obtiene un mejor comportamiento que el resto del mercado de manera destacada. En este caso hemos seleccionado únicamente cuatro fondos porque el resto no tenían un gran patrimonio o no replicaban el índice MSCI Emerging Markets. Podemos por tanto concluir que de las categorías analizadas con mayor patrimonio en España, los ETFs han liderado el comportamiento del mercado en todas ellas siendo especialmente llamativas las diferencias en EEUU y Europa. Como resultado definitivo podemos argumentar si comparamos la media de los diferentes índices, que el inversor español ha dejado de ganar un 3,65% invirtiendo en fondos de inversión respecto a ETFs, sólo durante el 2024. Crecimiento de los ETFs en XTB El crecimiento mundial de los ETFs también se ve reflejado en nuestros clientes. En 2024 el volumen de activos bajo gestión en ETFs en XTB España ha crecido un 136% en el último año, marcando un nuevo récord histórico, con un ritmo muy superior que el reportado en los años anteriores y que muestra el despegue definitivo de los ETFs entre nuestros clientes. Este crecimiento también muestra una tendencia positiva ya que en 2022 el crecimiento fue del 39%, mientras en 2023 fue del 69%. El número total de clientes que invierte en ETFs ha crecido un 164% en 2024, un crecimiento espectacular dado que en 2023 ese incremento fue del 120%. El mayor conocimiento del producto, su eficiencia, y la posibilidad de invertir en gran cantidad de ideas, también permite que el número de clientes que invierte en ETFs como primera opción entre sus productos de ahorro creciese el año pasado en un 190%. Respecto a las nuevas entradas de capital en ETFs, el 70% de los nuevos fondos invertidos por los clientes en XTB España en ETFs se destina a la renta variable. El 13,5% en renta fija, mientras que los ETN de criptomonedas, tanto de Bitcoin como de Ethereum han acumulado el 10,7% de los nuevos flujos de capital. En lo que respecta a las materias primas, su cuota de mercado se establece en un 7,3% de las nuevas entradas de capital. Si segmentamos por regiones comprobamos que nuestros clientes han destinado hasta el 38% de sus recursos en índices de EEUU. Replicar el S&P 500, con un 28,3% de ponderación en los nuevos fondos invertidos y el Nasdaq (10%) son sus índices favoritos, aunque también encontramos interés en el Russell 2000 o el Dow Jones. A nivel sectorial, el sector que ha predominado en los mercados mundiales en 2024 también lo hace en nuestros clientes, como ha sido el caso de la tecnología donde los ETFs de inteligencia artificial y semiconductores acaparan casi el 10% del total de los nuevos flujos de capital. En renta fija, los bonos americanos también predominan sobre la deuda europea. Sin embargo, los ETFs monetarios en Europa que replican el comportamiento del índice ESTR, son su inversión predilecta en este apartado, acaparando un 3,5% de las entradas totales. El MSCI World tiene una ponderación muy similar a los niveles que vemos en en el Nasdaq o en los ETFs de inteligencia artificial y semiconductores, aportando el 10% de los nuevos fondos. La diversificación geográfica que aportan estos ETFs, es uno de los motivos que llevan a los inversores a elegir este índice. Por otro lado, el Bitcoin ha despertado gran interés por parte de los inversores haciéndose un hueco cada vez más importante en las carteras de nuestros clientes. La aprobación de los ETFs de Bitcoin, el halving, y la victoria de Donald Trump, ha despertado el apetito por este activo financiero a nivel mundial. También el oro, ha subido entre las carteras de inversión de los clientes de XTB. Las nuevas entradas de capital en el activo refugio por excelencia que ha finalizado uno de sus mejores años gracias a la compra de los bancos centrales, llegan hasta el 5,7% de las nuevas entradas. Respecto al resto de ideas de inversión, podemos encontrar a China con un lugar menos destacado entre los inversores. Apenas el 2% de las entradas netas de capital han ido destinadas al gigante asiático. A pesar de ello, se sitúa muy por encima del Ibex 35 que apenas recibe el 0,45% de los nuevos fondos. Los ETFs más negociados por nuestros clientes en 2024

