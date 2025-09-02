lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist, GBp)
El rendimiento pasado o las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable del rendimiento futuro.
ÚLTIMAS NOTICIAS

No te pierdas nada con nuestra sección de Noticias

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist, GBp)
1 GBP
Todos los ETFs

El oro sube 1,5% y marca un nuevo máximo...

2 de septiembre de 2025

El café cae un 2% desde máximos recientes📌

2 de septiembre de 2025

El VIX sube un 9% mientras repunta el temor...

2 de septiembre de 2025
Gráfico de quesos en un artículo sobre los ETF con cobertura de divisa

¿Qué son y cómo invertir en ETF con cobertura de divisa?

6 minute(s) ETFs
Imagen de un inversor en un artículo sobre ETF activos

¿Qué son y cómo invertir en ETF activos?

7 minute(s) ETFs
Imagen de billetes en un artículo sobre las diferencias entre los ETFs y los fondos indexados

¿En qué se diferencia un ETF de un fondo indexado?

6 minute(s) ETFs
Un fondo cotizado en bolsa (ETF o ExchangeTraded Fund por sus siglas en inglés), es un tipo de instrumento de inversión que posee una cesta de activos, como acciones, bonos, materias primas, etc. y replica el comportamiento de un índice o sector de un mercado en particular. Los ETF cotizan en las bolsas de valores, al igual que las acciones.

Para comprar ETFs, debes abrir una cuenta de inversión a través de un Bróker, realizar un análisis y seleccionar los ETF que se alineen con tus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo. Es fundamental que los principiantes busquen formación y adquieran el conocimiento adecuado antes de comenzar a invertir.

Es posible perder dinero en ETFs, como con cualquier inversión. El valor de un ETF puede disminuir, ya que el precio de las acciones o los instrumentos que componen el ETF puede verse afectado por las condiciones del mercado y el sentimiento de los inversores.

Sí, puedes invertir en ETF por su cuenta. Se negocian en las bolsas de valores, al igual que las acciones, y se pueden comprar y vender a través de una cuenta de inversión de un Bróker.

Hay muchas plataformas que ofrecen negociación de ETF, y la mejor plataforma dependerá de tus necesidades y circunstancias particulares. Algunos factores a considerar al elegir una plataforma para la negociación de ETF son la gama de ETF disponibles, tarifas y comisiones, la facilidad de uso y características adicionales.

