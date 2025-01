3M dépasse les attentes, bien que les résultats du quatrième trimestre ne montrent pas d'amélioration significative par rapport à 2023 📊

3M (MMM.US) a publié aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre 2024. La plupart des chiffres ont dépassé les attentes et les premières réactions dans les échanges indiquent un accueil positif du marché. L'action de la société est en hausse d'environ plus de 4% au début de la séance. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La société a enregistré un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une croissance stable d'une année sur l'autre. Sur une base comparable, le chiffre d'affaires a augmenté de 2,1 % d'une année sur l'autre, marquant la plus forte croissance des derniers trimestres et dépassant les estimations du consensus de 1,2 point de pourcentage. Le segment de la sécurité et de l'industrie a enregistré la plus forte croissance, un signal positif étant donné sa contribution dominante au chiffre d'affaires total, représentant 45 % du chiffre d'affaires de la société pour le quatrième trimestre 2024. Sur le plan opérationnel, ce segment a également dégagé la marge d'exploitation la plus élevée (21 %), dépassant de 3 points de pourcentage la marge globale de l'entreprise. En glissement annuel, cette marge s'est améliorée de 1 point de pourcentage. Pour l'ensemble de l'année 2024, la marge du segment de la sécurité et de l'industrie a atteint 23 %, soit une augmentation de 2 points de pourcentage par rapport à 2023. En 2024, l'entreprise a reversé 3,8 milliards de dollars aux actionnaires, dont près de 30 % ont été distribués sur le seul quatrième trimestre. 3M a également communiqué ses perspectives pour 2025, qui s'alignent étroitement sur les estimations précédentes. La société prévoit un BPA ajusté compris entre 7,60 et 7,90 dollars, le point médian de 7,75 dollars correspondant presque à l'estimation consensuelle de 7,78 dollars. Sur la base des ventes comparables, 3M prévoit une croissance de 2,5 %, ce qui indique une accélération continue des taux de croissance par rapport aux trimestres précédents, bien que les fluctuations des taux de change puissent constituer des vents contraires. RÉSULTATS FINANCIERS : Chiffre d'affaires : 6,0 milliards de dollars ; estimations : 5,78 milliards de dollars (stables d'une année sur l'autre)

6,0 milliards de dollars ; estimations : 5,78 milliards de dollars (stables d'une année sur l'autre) BPA ajusté : 1,68 $ ; estimations : 1,66 $ (-2 % d'une année sur l'autre)

1,68 $ ; estimations : 1,66 $ (-2 % d'une année sur l'autre) Chiffre d'affaires annuel : 24,6 milliards de dollars ; chiffre d'affaires ajusté : (+1,3 %), chiffre d'affaires GAAP : (-0,1 % d'une année sur l'autre)

24,6 milliards de dollars ; chiffre d'affaires ajusté : (+1,3 %), chiffre d'affaires GAAP : (-0,1 % d'une année sur l'autre) BPA GAAP de l'année complète : 7,26 $ ; année précédente : -$15.17

7,26 $ ; année précédente : -$15.17 Bénéfice par action ajusté pour l'année entière : 7,30 $ ; année précédente : 6,04 $ (+21 % en glissement annuel)

7,30 $ ; année précédente : 6,04 $ (+21 % en glissement annuel) Flux de trésorerie disponible : 1,3 milliard de dollars (T4) ; année complète : 4,9 milliards de dollars

1,3 milliard de dollars (T4) ; année complète : 4,9 milliards de dollars Rendement pour les actionnaires : 1,1 milliard de dollars (T4) ; année complète : 3,8 milliards de dollars (par le biais de dividendes et de rachats d'actions) Les actions de 3M atteignent un nouveau sommet, leur plus haut niveau depuis janvier 2022. La cassure d'aujourd'hui a dépassé la limite supérieure de la tendance latérale dans laquelle l'entreprise évolue depuis juillet 2024. Source : xStation

