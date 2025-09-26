A l'ouverture des marchés européens (26.09.2025)

Les indices de Wall Street ont clôturé en baisse hier, le S&P 500 perdant 0,50 % et le Nasdaq reculant de 0,5 % . Ce recul s'explique par la publication de données économiques américaines solides et les commentaires optimistes des banquiers centraux qui ont suivi, lesquels ont collectivement réduit la probabilité d'une baisse des taux de la Fed.

ont clôturé en baisse hier, le perdant et le reculant de . Ce recul s'explique par la publication de données économiques américaines solides et les commentaires optimistes des banquiers centraux qui ont suivi, lesquels ont collectivement réduit la probabilité d'une baisse des taux de la Fed. Parmi les données américaines solides, on peut citer la révision à la hausse de la croissance du PIB au deuxième trimestre , qui s'est finalement établie à 3,8 % (contre 3,3 % selon les estimations préliminaires). À cela s'ajoutent le faible nombre de demandes initiales d'allocations chômage et les chiffres solides des commandes de biens durables.

, qui s'est finalement établie à (contre selon les estimations préliminaires). À cela s'ajoutent le faible nombre de demandes initiales d'allocations chômage et les chiffres solides des commandes de biens durables. L'or a fait preuve d'une résilience considérable face au renforcement du dollar et à la baisse des anticipations de baisse des taux, enregistrant une hausse de 0,3 % au cours de la séance.

a fait preuve d'une résilience considérable face au renforcement du dollar et à la baisse des anticipations de baisse des taux, enregistrant une hausse de au cours de la séance. L'EUR/USD a glissé sous le niveau pivot de 1,17 , enregistrant probablement sa première baisse hebdomadaire après trois semaines consécutives de hausse.

a glissé sous le niveau pivot de , enregistrant probablement sa première baisse hebdomadaire après trois semaines consécutives de hausse. Le président Trump a annoncé un droit de douane de 100 % sur les médicaments de marque et brevetés, provoquant une forte vague de ventes dans les sociétés pharmaceutiques et suscitant des inquiétudes dans le secteur mondial de la santé. M. Trump a également augmenté les droits de douane sur les camions et les meubles.

sur les médicaments de marque et brevetés, provoquant une forte vague de ventes dans les sociétés pharmaceutiques et suscitant des inquiétudes dans le secteur mondial de la santé. M. Trump a également augmenté les droits de douane sur les camions et les meubles. L'incertitude des marchés est exacerbée par le retour des tensions commerciales, le risque imminent d'un arrêt des activités du gouvernement américain (le Congrès a jusqu'au 30 septembre pour adopter un budget), le début de la saison des résultats et l'ambiguïté concernant la trajectoire future de la Fed.

(le Congrès a jusqu'au pour adopter un budget), le début de la saison des résultats et l'ambiguïté concernant la trajectoire future de la Fed. La Maison Blanche a demandé aux agences gouvernementales de se préparer à des congés forcés en raison de la forte probabilité d'un arrêt des activités gouvernementales.

Opinions divergentes au sein de la Fed : Stephen Miran préconise des baisses de taux plus rapides ; Michelle Bowman soutient de nouvelles réductions en raison de l'affaiblissement du marché du travail ; tandis qu'Austan Goolsbee met en garde contre l'inflation induite par les droits de douane et ne soutient pas une série de baisses rapides.

: Stephen Miran préconise des baisses de taux plus rapides ; Michelle Bowman soutient de nouvelles réductions en raison de l'affaiblissement du marché du travail ; tandis qu'Austan Goolsbee met en garde contre l'inflation induite par les droits de douane et ne soutient pas une série de baisses rapides. Le pétrole brut a progressé au cours de la séance, sous l'effet de l'incertitude persistante concernant les sanctions potentielles contre la Russie et les restrictions sur le marché intérieur russe des carburants. Après avoir initialement reculé, le WTI a dépassé les 65 dollars le baril, même si un léger recul est observé aujourd'hui.

a progressé au cours de la séance, sous l'effet de l'incertitude persistante concernant les sanctions potentielles contre la Russie et les restrictions sur le marché intérieur russe des carburants. Après avoir initialement reculé, le a dépassé les le baril, même si un léger recul est observé aujourd'hui. L'attention se porte aujourd'hui sur la publication des données clés du marché du travail américain, prévue à 14h30 CET.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."