À l'ouverture des marchés : le dollar s'affaiblit à l'approche de la publication du compte-rendu. Que devez-vous savoir ce matin❓

Les contrats à terme sur les indices américains et européens oscillent autour de zéro, tandis que les marchés asiatiques, notamment le Nikkei japonais et le Kospi sud-coréen, ont enregistré de fortes baisses après une troisième séance consécutive de pertes à Wall Street.

Le principal facteur qui influence le sentiment des marchés est la vague de ventes mondiale sur le marché obligataire, qui a propulsé les rendements des obligations d'État à long terme aux États-Unis et en Europe (notamment les obligations allemandes et françaises) à leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années.

Les investisseurs évaluent si la hausse des coûts d'emprunt risque de nuire à l'économie et attendent la publication, aujourd'hui à 20 h, du compte-rendu de la réunion du FOMC de juillet afin d'évaluer les prochaines décisions de la Réserve fédérale.

Sur le marché des matières premières, les cours du pétrole brut progressent pour le quatrième jour consécutif, les contrats à terme sur le Brent s’échangeant au-dessus de 91 dollars américains le baril (le WTI est en hausse de 0,30 %), sous l’effet des craintes d’un blocage du trafic dans le détroit d’Ormuz suite à l’expiration du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran.

Parallèlement, le dollar américain s’affaiblit et oscille près de ses plus bas niveaux depuis plusieurs mois – l’indice du dollar (USDIDX) recule de 0,08 % –, ce qui coïncide avec une pause temporaire dans la hausse des rendements obligataires avant la publication du compte-rendu de la Fed. Le yen japonais affiche aujourd’hui une performance relativement solide, tandis que l’on observe une pression à la baisse accrue sur le dollar australien, entre autres. Source: xStation Parmi les différents secteurs de l'économie, ce sont les entreprises du secteur des technologies et des télécommunications qui affichent actuellement les plus mauvaises performances, avec une baisse de plus de 2 % sur le marché boursier américain cette semaine, tandis que l'indice VanEck Semiconductor ETF a reculé de 4,1 % mardi dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Source: XTB Le secteur énergétique américain affiche toutefois les meilleures performances, les sociétés de raffinage, entre autres, atteignant de nouveaux sommets, portées par des marges de raffinage record et les troubles géopolitiques au Moyen-Orient.

L'action Target a progressé de plus de 55 % cette année, et les investisseurs attendent avec impatience le rapport financier d'aujourd'hui (qui sera publié avant l'ouverture du marché) pour évaluer l'efficacité du plan de redressement mené par le PDG Michael Fiddelke.

Le fabricant chinois de robots Unitree Robotics a fait son entrée à la Bourse de Shanghai, ses actions ayant à un moment donné bondi de près de 630 %, ce qui témoigne de l’énorme engouement des investisseurs particuliers pour les innovations technologiques.

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé un investissement de 158 millions de dollars dans une nouvelle ligne de production de systèmes de refroidissement à Gwangju, mais ses actions ont chuté de plus de 7 % dans le contexte d’une vague de ventes généralisée au sein du secteur technologique asiatique.

Les fabricants de semi-conducteurs et d’équipements tels que Teradyne, Marvell et Micron ont enregistré mardi des pertes importantes, comprises entre 7 et 9 %, cédant sous la pression des rendements obligataires élevés.

La séance d’aujourd’hui verra également les résultats trimestriels d’autres géants de la distribution et des biens de consommation occuper le devant de la scène, notamment ceux de Lowe’s et d’Estée Lauder.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."