A l'ouverture des marchés - Le prix du pétrole reste élevé (07.03.2026)

Les prix du pétrole restent élevés en raison des perturbations de l'approvisionnement dans le détroit d'Ormuz, le WTI se négociant autour de 90 dollars le baril et le Brent à environ 84 dollars le baril. Le brut a tenté de limiter ses gains, mais au sixième jour de l'invasion, la reprise se poursuit, portant la hausse totale depuis fin février à 15 %.

Les pétroliers modifient leur itinéraire ou restent à quai à la suite des attaques iraniennes contre des navires ; les experts préviennent que les prix pourraient encore augmenter si le conflit persiste.

La guerre entre dans son sixième jour : les forces américaines et israéliennes neutralisent les lanceurs de missiles et les drones iraniens (avec une baisse de 90 % de la fréquence des attaques), tandis que l'Iran étend ses frappes à l'Azerbaïdjan et à d'autres cibles régionales.

Le nombre de victimes en Iran dépasse les 1 200 à la suite de 1 300 frappes aériennes ; les tensions montent alors que Trump indique que les opérations se poursuivront pendant des semaines, laissant entendre une éventuelle nouvelle frappe après la sélection d'un nouveau guide suprême.

Qatar LNG indique son intention de louer sa flotte mondiale de transporteurs à la suite de l'arrêt récent de la production nationale.

La Chine garde l'espoir que l'Iran autorisera bientôt le passage des navires de GNL, car Pékin est le plus grand acheteur de la région, s'approvisionnant à la fois en Iran, au Qatar et en Arabie saoudite.

La décision de louer des navires après la fermeture de Ras Laffan suggère des préparatifs en vue d'une perturbation prolongée, pouvant durer des semaines ou des mois.

Afin d'alléger la pression sur le marché du pétrole , les États-Unis ont accordé à l'Inde une dérogation de 30 jours sur les droits de douane supplémentaires sur les importations de pétrole.

À l'heure actuelle, les pétroliers appartenant à la Chine ou à l'Iran seraient autorisés à traverser le détroit, mais cela pourrait être limité à quelques unités isolées.

Trump indique que l'Iran a pris contact au sujet d'un cessez-le-feu, mais il maintient que la fenêtre de négociation n'ouvrira que dans plusieurs semaines. Le week-end prochain sera déterminant : si des informations crédibles sur des pourparlers émergent, les prix du pétrole pourraient reculer de 5 à 10 %. Sinon, une nouvelle hausse est probable.

L'or revient au-dessus de 5 100 dollars l'once à la suite d'informations faisant état d'achats importants de la part de la Chine, même s'il reste relativement bas après les fortes baisses observées le 3 mars.

Les indices américains ont effacé hier la majeure partie du rebond du 4 mars, mais une nouvelle tentative de reprise est en cours aujourd'hui. L'US500 est en hausse de 0,3 %, tandis que le NASDAQ 100 gagne près de 0,5 %.

Les actions asiatiques affichent des gains marginaux après une chute antérieure ; les marchés israéliens et saoudiens sont également en hausse, tandis que les bourses des Émirats arabes unis et du Qatar restent fermées.

Malgré la reprise intrajournalière, les indices asiatiques sont en passe de terminer la semaine avec leur pire performance depuis mars 2020.

Le calendrier d'aujourd'hui comprend le rapport crucial sur les emplois non agricoles. Le sentiment reste résilient après les récentes données de l'ADP, mais les anticipations de baisse des taux américains s'estompent en raison de la flambée des prix de l'énergie.

